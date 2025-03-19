Планировал взорвать наряд полиции: СБУ задержала агента РФ на Днепропетровщине. ФОТОрепортаж

На Днепропетровщине сорвана попытка российских спецслужб осуществить теракт против правоохранителей Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Был задержан агент РФ, который пытался взорвать наряд полиции, который должен был прибыть по фейковому вызову.

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Мужчину задержали "на горячем", когда тот заложил взрывчатку в заброшенном здании и сообщил на 102 о якобы обнаруженном там человеке без признаков жизни.

Взрывчатка была нейтрализована на месте происшествия. Фигурант оборудовал ее двумя боевыми гранатами и детонатором с дистанционным управлением.

В случае прибытия полицейских к взрывной "ловушке", агент планировал удаленно взорвать их, находясь в засаде.

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"Заказ рф выполнял 25-летний безработный из Павлоградского района, которого оккупанты завербовали через Телеграм-канал по поиску "легких денег". Впоследствии он прибыл в обусловленный схрон и забрал оттуда составляющие к СВУ. Затем агент приехал к месту запланированного теракта, где спрятал взрывчатку среди мусора, а напротив установил видеокамеру.

После совершения теракта оккупанты обещали своему агенту "вознаграждение", которое он надеялся получить на собственный криптокошелек", - говорится в сообщении.

Сейчас ему сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 258 Уголовного кодекса Украины (законченное покушение на совершение террористического акта). Злоумышленник находится под стражей. Ему грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

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