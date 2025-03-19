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Новости Фото Попытка теракта
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Планировал взорвать наряд полиции: СБУ задержала агента РФ на Днепропетровщине. ФОТОрепортаж

На Днепропетровщине сорвана попытка российских спецслужб осуществить теракт против правоохранителей Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Был задержан агент РФ, который пытался взорвать наряд полиции, который должен был прибыть по фейковому вызову.

Мужчина на Днепропетровщине хотел взорвать наряд полиции

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Мужчину задержали "на горячем", когда тот заложил взрывчатку в заброшенном здании и сообщил на 102 о якобы обнаруженном там человеке без признаков жизни.

Мужчина на Днепропетровщине хотел взорвать наряд полиции

Взрывчатка была нейтрализована на месте происшествия. Фигурант оборудовал ее двумя боевыми гранатами и детонатором с дистанционным управлением.

В случае прибытия полицейских к взрывной "ловушке", агент планировал удаленно взорвать их, находясь в засаде.

Мужчина на Днепропетровщине хотел взорвать наряд полиции

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"Заказ рф выполнял 25-летний безработный из Павлоградского района, которого оккупанты завербовали через Телеграм-канал по поиску "легких денег". Впоследствии он прибыл в обусловленный схрон и забрал оттуда составляющие к СВУ. Затем агент приехал к месту запланированного теракта, где спрятал взрывчатку среди мусора, а напротив установил видеокамеру.

После совершения теракта оккупанты обещали своему агенту "вознаграждение", которое он надеялся получить на собственный криптокошелек", - говорится в сообщении.

Мужчина на Днепропетровщине хотел взорвать наряд полиции

Сейчас ему сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 258 Уголовного кодекса Украины (законченное покушение на совершение террористического акта). Злоумышленник находится под стражей. Ему грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Также смотрите: Агент ГРУ, который должен был изготовить взрывчатку для терактов, задержан в Запорожье, - СБУ. ВИДЕО+ФОТО

Автор: 

СБУ (19874) Днепропетровская область (3927)


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Топ комментарии
+6
от,млядь,хто писав цей карний кодекс ????? 10 років за теракт ?
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19.03.2025 10:20
+4
Чергова мерзенна гнида...
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19.03.2025 10:12
+2
Під час Другої Світової таку мразоту просто розстрілювали на місці скоєння злочину.
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19.03.2025 11:32
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Чергова мерзенна гнида...
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19.03.2025 10:12 Ответить
от,млядь,хто писав цей карний кодекс ????? 10 років за теракт ?
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19.03.2025 10:20 Ответить
Хотів ще й відібрати в них переносний знак "40" !!!
Скотиняка...
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19.03.2025 10:36 Ответить
Ти такаж курка як і ота тільки серливіша
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21.03.2025 15:14 Ответить
Помиляєтесь. Випадково?
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19.03.2025 11:02 Ответить
випадково, не помітив відразу, що підрив мав здійснити замовник, а не виконавець
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19.03.2025 11:08 Ответить
🤡🤡🤡
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19.03.2025 11:12 Ответить
Не читаю и не обсуждаю такое говно, где нет лиц и фамилий, это всё туфта для лохов!
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19.03.2025 11:32 Ответить
Під час Другої Світової таку мразоту просто розстрілювали на місці скоєння злочину.
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19.03.2025 11:32 Ответить
Чому ще живий?
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19.03.2025 13:19 Ответить
потрібні РОЗСТРІЛИ, РОЗСТРІЛИ, РОЗСТРІЛИ ворогів України
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20.03.2025 19:17 Ответить
 
 