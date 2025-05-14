УКР
Чекали на окупацію нових територій України: затримано 4 прокремлівських інтернет-агітаторів, - СБУ

СБУ затримала проросійських агітаторів у Києві та 3 областях України

Служба безпеки затримала ще чотирьох прокремлівських інтернет-агітаторів, які діяли у різних регіонах України. Зловмисники виправдовували збройну агресію РФ та заперечували воєнні злочини рашистів.

Про це інформує пресцентр СБУ.

У яких регіонах затримали агітаторів?

Так, у Чернігові затримано 41-річну секретарку місцевого суду, яка закликала рашистів до масованих обстрілів українських міст, зокрема цивільної інфраструктури.

Про це вона регулярно говорила своїм знайомим в Росії, з якими розмовляла телефоном.

У Києві викрито 24-річного місцевого безробітного, який на замовлення ФСБ мав поширювати листівки із фейками кремлівської пропаганди.

Щоб виконати це завдання, молодик отримав від окупантів електронний макет цього флаєра. Серед іншого, на малюнку був QR-код, який направляв користувачів до антиукраїнської інтернет-спільноти.

Співробітники СБУ затримали фігуранта, коли він замовив у типографії друк першої партії проросійських листівок у кількості 900 шт.

У Харкові СБУ затримала 56-річного містянина, який створив канал на російській платформі "Рутуб", щоб закликати рашистів до захоплення регіону.

Крім цього, він адміністрував Телеграм-канал, де популяризував окупаційні угруповання РФ та намагався дискредитувати ЗСУ.

На Вінниччині затримано 60-річного мешканця Гайсинського району. На своїй сторінці в заборонених "Однокласниках" він поширював дописи на підтримку окупації східних областей України.

Ініційовані СБУ судово-лінгвістичні експертизи підтвердили факти інформаційно-підривної діяльності фігурантів на користь РФ.

Підозри агітаторам

Наразі слідчі СБУ повідомили затриманим про підозру відповідно до вчинених злочинів за декількома статтями Кримінального кодексу України:

  • ч. 3 ст. 15, ч. 2 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1 (незакінчений замах на перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань в особливий період, вчинений за попередньою змовою групою осіб);
  • чч 2, 3 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників);
  • ч. 2 ст. 109 (публічні заклики до насильницької зміни конституційного ладу, а також розповсюдження матеріалів із закликами до вчинення таких дій);
  • ч. 1 ст. 110 (розповсюдження матеріалів із закликами до зміни меж території та до зміни державного кордону України).

Зловмисники перебувають під вартою. Їм загрожує до 8 років тюрми з конфіскацією майна.

+6
Ще б на Цензорі пошукали,
їх тут повно,різних мастей
+6
й що з ними зробиш, вони сидять десь за кордоном, або в прекрасній динирії й пишуть різну хню, за яку отримують гроші від тих, хто одного прекрасного дня, або вечора посадять їх в яму й будуть дивитись, як вони перегризають один одному горло...
+5
...затримали фігуранта, коли він замовив у типографії друк першої партії проросійських листівок...

Мдя. Колобки реально уху їли...
огласите природу этих предателей:
- сколько из них слуг народа?
- сколько из них мусоров?
- сколько из них сбушников местного разлива?
природа?
всі вони москвороті...
вони ненавидять Україну..
Вот для таких надо создавать мясные отряды и гнать в атаку
А як вони заходять на ті одноГЛАЗніки? Я ще до повномаштабки намагався зайти, щоб видалити свою сторінку яку завів ще в 2010-му і не зміг. Навіть через VPN блокується, а вони шаряться там ще й пропагандонять ссуки.
Чернігові затримано 41-річну секретарку місцевого суду " - эт уже новая??? Бо давеча другую секретарку задержали из суда и отпустили под домашний арест ***** - домашний арест вот за ЭТО https://www.facebook.com/groups/407398049647453/permalink/2379621642425074/?mibextid=wwXIfr&rdid=kxm9FOotWa4gCxwE# !!!!
В нас в Києві на підприємстві був один відбитий сєпар-ждун. Цілий директор інституту! Стукали на нього в СБУ! Нуль реакції! Рік тому ця тварина призовного віку втікла з України на кацапію і звідти дулі крутить нам всім...
"затримали фігуранта, коли він замовив у типографії друк першої партії проросійських листівок Джерело: https://censor.net/ua/n3552214" - ГЕНІЙ!
Страна невыученых уроков. В сбу (филиал фсб) сидят враги. Я попробовал в Нежине, как-то здать сеперку-агитатора с электрички, - даже ухом не повели на мое заявление, а подослали ко мне своего "стукача", в военной форме, чтоб документы проверил. Вел этот эпизод в литературный рассказ. Пусть люди любуюются рашшистскими выродками. Это было летом 22 года! Я понимаю, им всеравно, они враги, но позорят "украинскую контрразведку",- а это заслуги. Понимаете, почему это сбу до сих пор работает как враг в Украине Иначе бы закрыли при этой власти.
Певно, двоє суддів і двоє прокурворів.
