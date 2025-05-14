Чекали на окупацію нових територій України: затримано 4 прокремлівських інтернет-агітаторів, - СБУ

Служба безпеки затримала ще чотирьох прокремлівських інтернет-агітаторів, які діяли у різних регіонах України. Зловмисники виправдовували збройну агресію РФ та заперечували воєнні злочини рашистів.

Про це інформує пресцентр СБУ, передає Цензор.НЕТ.

У яких регіонах затримали агітаторів?

Так, у Чернігові затримано 41-річну секретарку місцевого суду, яка закликала рашистів до масованих обстрілів українських міст, зокрема цивільної інфраструктури.

Про це вона регулярно говорила своїм знайомим в Росії, з якими розмовляла телефоном.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Затримано 5 проросійських агітаторів на Київщині та Прикарпатті: серед них однопартієць екснардепа-зрадника Мураєва, - СБУ

У Києві викрито 24-річного місцевого безробітного, який на замовлення ФСБ мав поширювати листівки із фейками кремлівської пропаганди.

Щоб виконати це завдання, молодик отримав від окупантів електронний макет цього флаєра. Серед іншого, на малюнку був QR-код, який направляв користувачів до антиукраїнської інтернет-спільноти.

Співробітники СБУ затримали фігуранта, коли він замовив у типографії друк першої партії проросійських листівок у кількості 900 шт.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вигукував проросійські гасла під час хвилини мовчання у Чернігові: чоловік отримав 4 роки пробації, - ЗМІ

У Харкові СБУ затримала 56-річного містянина, який створив канал на російській платформі "Рутуб", щоб закликати рашистів до захоплення регіону.

Крім цього, він адміністрував Телеграм-канал, де популяризував окупаційні угруповання РФ та намагався дискредитувати ЗСУ.

На Вінниччині затримано 60-річного мешканця Гайсинського району. На своїй сторінці в заборонених "Однокласниках" він поширював дописи на підтримку окупації східних областей України.

Ініційовані СБУ судово-лінгвістичні експертизи підтвердили факти інформаційно-підривної діяльності фігурантів на користь РФ.

Читайте: Популяризує війну Росії проти України: заочно повідомлено про підозру пропагандисту Соловйову, - СБУ

Підозри агітаторам

Наразі слідчі СБУ повідомили затриманим про підозру відповідно до вчинених злочинів за декількома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 3 ст. 15, ч. 2 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1 (незакінчений замах на перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань в особливий період, вчинений за попередньою змовою групою осіб);

чч 2, 3 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників);

ч. 2 ст. 109 (публічні заклики до насильницької зміни конституційного ладу, а також розповсюдження матеріалів із закликами до вчинення таких дій);

ч. 1 ст. 110 (розповсюдження матеріалів із закликами до зміни меж території та до зміни державного кордону України).

Зловмисники перебувають під вартою. Їм загрожує до 8 років тюрми з конфіскацією майна.

Також читайте: Затримано чотирьох проросійських агітаторів, які вихваляли Путіна та закликали відновити СРСР, - СБУ. ФОТОрепортаж