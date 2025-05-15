Хотів передати РФ дані про оборону Черкащини: СБУ затримала агента ФСБ

У Черкасах затримано агента ФСБ, який намагався продати РФ закриту інформацію про військові об'єкти області, щоб скоригувати по них російські удари.

Агентом виявився 36-річний місцевий житель, якого спецслужби РФ завербували через Телеграм-канали.

"Зрадник "втемну" використав свого знайомого військового, від якого отримав службову "флешку" з інформацією про один із військових об'єктів регіону. Крім того, він шпигував за мобільними вогневими групами ППО, які захищають повітряний простір регіону, а також повідомляв рашистам про наслідки ворожих ударів", - йдеться в повідомленні.

Чоловіка затримали, коли той готував звіт із черговою розвідінформацією.

Під час обшуків у нього вилучили телефон із доказами роботи на РФ.

Наразі йому повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

