Хотів передати РФ дані про оборону Черкащини: СБУ затримала агента ФСБ

Агента ФСБ затримано у Черкасах. Подробиці від СБУ

У Черкасах затримано агента ФСБ, який намагався продати РФ закриту інформацію про військові об'єкти області, щоб скоригувати по них російські удари.

Про це повідомила пресслужба СБУ, інформує Цензор.НЕТ.

Агентом виявився 36-річний місцевий житель, якого спецслужби РФ завербували через Телеграм-канали.

"Зрадник "втемну" використав свого знайомого військового, від якого отримав службову "флешку" з інформацією про один із військових об'єктів регіону. Крім того, він шпигував за мобільними вогневими групами ППО, які захищають повітряний простір регіону, а також повідомляв рашистам про наслідки ворожих ударів", - йдеться в повідомленні.

Також читайте: Готував удари РФ по військових шпиталях на Полтавщині: СБУ затримала агента воєнної розвідки РФ

Чоловіка затримали, коли той готував звіт із черговою розвідінформацією.

Під час обшуків у нього вилучили телефон із доказами роботи на РФ.

Наразі йому повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Чекали на окупацію нових територій України: затримано 4 прокремлівських інтернет-агітаторів, - СБУ

СБУ (13262) Черкаси (584) коригування (107) Черкаська область (118) Черкаський район (58)
Втемну використав? Цікавий військовий котрий розкидається флешками з закритими даними.
показати весь коментар
15.05.2025 10:11 Відповісти
Це як нелегально продати зброю, а її потім в темну використають для злочину)))
показати весь коментар
15.05.2025 10:27 Відповісти
А як це "в темну" можна отримати від військового флешку з інформацією про військовий об'єкт? Не треба корчити з себе дурнів!
показати весь коментар
15.05.2025 10:12 Відповісти
цих ******* по 111-й частині 2-й вже стає більше ніж полонених росіян. І їх не стає менше, ловлять кожен день.
показати весь коментар
15.05.2025 10:12 Відповісти
Це, черговий продовжувач, справи зеленського-абдристовича?!?
Прикла, щоденної бездіяльності=саботажу з 2019 року, законотворців з урядового кварталу щодо внесення, відповідно до невідкладних потреб сьогодення, особливо з 2022 року, змін до законодавства, у посиленні суворості ПОКАРАННЯ, в Особливий період та дії правового режиму воєнного стану! Тому це, і спонукає зрадників України, до більш АКТИВНОГО нанесенню шкоди національним інтересам України!!
Оманські домовленості, виконуються групою осіб в урядовому кварталі!
Тому і тікають, нікчемні Генпрокурори за кордон, знаючи про реальний стан злочинів привладних осіб!
показати весь коментар
15.05.2025 10:20 Відповісти
Як можна "втемну"отримати флешку зі службовою інформацією? Треба нашій розвідці взяти цей метод на озброєння.
показати весь коментар
15.05.2025 11:06 Відповісти
ПУБЛІЧНА СТРАТА !!! Єдиний дієвий метод боротьби з поганню !!!
показати весь коментар
15.05.2025 11:18 Відповісти
 
 