Готував удари РФ по військових шпиталях на Полтавщині: СБУ затримала агента воєнної розвідки РФ

Затримано агента російської воєнної розвідки (ГРУ) на Полтавщині.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

Зловмисник збирав координати військових шпиталів та інших медзакладів, де лікувалися та проходили реабілітацію поранені українські воїни.

"Агентом виявився 36-річний місцевий безробітний, який підтримував рашизм на Телеграм-каналах. За інструкцією російського гру агент "втемну" вивідував у знайомих інформацію про медзаклади Сил оборони, а потім виходив на місцевість для перевірки зібраних даних.

Готуючи ворожі атаки, агент додатково намагався вирахувати бойові позиції та маршрути патрулювання мобільних вогневих груп ППО, які захищають повітряний простір області", - йдеться в повідомленні.

Зрадника викрила контррозвідка СБУ, задокументувала його злочини та затримала за місцем проживання.

Так СБУ на випередження провела комплексні заходи для убезпечення локацій Сил оборони.

У затриманого під час обшуків вилучили мобільний телефон та сім-карти, які він періодично змінював для конспірації зв’язку з окупантами.

Наразі йому повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

