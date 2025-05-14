УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10200 відвідувачів онлайн
Новини Затримання коригувальників
1 617 4

Готував удари РФ по військових шпиталях на Полтавщині: СБУ затримала агента воєнної розвідки РФ

Чоловік збирав дані про військові шпиталі на Полтавщині

Затримано агента російської воєнної розвідки (ГРУ) на Полтавщині.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

Зловмисник збирав координати військових шпиталів та інших медзакладів, де лікувалися та проходили реабілітацію поранені українські воїни.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Виправдовували війну РФ в Україні: на Закарпатті викрито двох місцевих жителів, - СБУ. ФОТОрепортаж

"Агентом виявився 36-річний місцевий безробітний, який підтримував рашизм на Телеграм-каналах. За інструкцією російського гру агент "втемну" вивідував у знайомих інформацію про медзаклади Сил оборони, а потім виходив на місцевість для перевірки зібраних даних.

Готуючи ворожі атаки, агент додатково намагався вирахувати бойові позиції та маршрути патрулювання мобільних вогневих груп ППО, які захищають повітряний простір області", - йдеться в повідомленні.

Зрадника викрила контррозвідка СБУ, задокументувала його злочини та затримала за місцем проживання.

Так СБУ на випередження провела комплексні заходи для убезпечення локацій Сил оборони.

Також читайте: Намагалися знищити синагогу та авто ЗСУ: СБУ затримала п’ятьох паліїв у трьох областях. ФОТОрепортаж

У затриманого під час обшуків вилучили мобільний телефон та сім-карти, які він періодично змінював для конспірації зв’язку з окупантами.

Наразі йому повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Також читайте: Допомагав РФ прориватися до адмінкордону Дніпропетровщини: СБУ затримала агента ФСБ

Автор: 

СБУ (13255) коригування (106) Полтавська область (1205)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
цих ******* по 111-й частині 2-й вже стає більше ніж полонених росіян. І їх не стає менше, ловлять кожен день.
показати весь коментар
14.05.2025 13:19 Відповісти
Зловили повісили а рідню через мінне поле за парєбрік буде адвокат повісить поруч
показати весь коментар
14.05.2025 13:44 Відповісти
Приклад, нікчемних законів від портовсько-підрахуйських ригоАНАЛІВ , які використовують під час 11 річної московської війни, оті особи, заброньовані посадами, прокуросько-суддівські(з доброчесністю)!!
А привладні, упродовж 11років смертей Українців, лиша обліковують подібних УБИВЦЬ Українців, і як беркутню, єфремових та шуфричів з коломойським, відпускають або переховують під «телефонним правом», дзвонарів з ОПУ!
Виходить, що і привладні, з урядового кварталу та прокурорсько-суддівські, заодно з убивцями Українців?? Все, ніяк не «наважуються», внести ЗМІНИ до законодавства, через невідкладні потреби сьогодення в Україні?!?
Сирійці, за чотири місяці, вжили ДІЄВИХ заходів щодо подібних убивць!
показати весь коментар
14.05.2025 13:40 Відповісти
Може краще його пожиттєво на шибеницю ?
показати весь коментар
14.05.2025 13:41 Відповісти
 
 