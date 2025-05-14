УКР
Допомагав РФ прориватися до адмінкордону Дніпропетровщини: СБУ затримала агента ФСБ

Агента ФСБ затримано на Дніпропетровщині. Що відомо

Затримано агента ФСБ РФ, який шпигував для окупантів на Покровському напрямку фронту.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

"Рашисти використовували його інформацію для спроб прориву української оборони і виходу на адмінкордон Дніпропетровської області. Як встановило розслідування, ворожим поплічником виявився 52-річний мешканець фронтового селища у Покровському районі. Агента завербували через його родичку, яка проживає на території рф і співпрацює з окупантами.

Для виконання завдань куратора з фсб фігурант обходив місцевість біля передової. Також він неодноразово намагався "втертися" в довіру українських захисників, щоб "втемну" випитувати у них потрібні відомості", - йдеться в повідомленні.

Окупанти пообіцяли агенту "евакуювати" його до Росії.

Чоловік мав виявляти бойові позиції мінометних та артилерійських підрозділів Сил оборони. Також він намагався знайти і передати агресору локації бронетехніки та складів з боєприпасами наших військ.

Зрадника було викрито, задокументовано його злочини та затримано у Кам'янському на Дніпропетровщині.

Наразі йому повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Забули дописати: "Ліквідовано з причини ставленню опору при затриманні"
14.05.2025 10:14 Відповісти
Надо бы его на кол водрузить вместе с родичкой...
14.05.2025 10:15 Відповісти
Четвертий рік війни і немає примусової евакуації УСІХ з прифронтової зони, тому і повно цих *********, а втрачаємо людей і землю.
14.05.2025 10:28 Відповісти
А чому відразу зрадник? Точно такі як він із даувнбасу, особливо пан татаров очолюють офіс президента разом із єлдаком, смірновим та іншими "патріотами", які все своє життя проповідувуали дружбу з московитами... Він іхній. А ще питання до ТЦК, а точніше до Боневтіка, бо він за все відповідає; "А чому військовозобовязаний, 52 роки не призваний до лав ЗСУ?" Залишили ворогу, щоб вони його призвали і на другий день відправили воювати проти України?
14.05.2025 10:33 Відповісти
Яке довічне??? Нестор Шустрич який під час боїв під Києвом зливав мокшанським бандитам локації сил оборони і був затриманий СБУ, був звільнений по розпорядженню жОПи і ще більше року очолював комітет по свободі слова!!!! у варховній зРаді України..... П.С. Який пі..ор відкрив зелену вулицю для ФСБшної агентури і пятої колони в Україні. Чому не чути голосу 73% підЗЕлупної плісняви????
14.05.2025 10:50 Відповісти
гнида смердюча!
14.05.2025 11:10 Відповісти
Але у чекістів заголовки - прориватися до адмінкордону... Наче б той кордон взагалі існує у фізичному вигляді, окрім дорожніх знаків, буцім там все заміновано, обтянуто дротом та вартові стоять на вежах...
14.05.2025 11:11 Відповісти
 
 