Допомагав РФ прориватися до адмінкордону Дніпропетровщини: СБУ затримала агента ФСБ

Затримано агента ФСБ РФ, який шпигував для окупантів на Покровському напрямку фронту.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

"Рашисти використовували його інформацію для спроб прориву української оборони і виходу на адмінкордон Дніпропетровської області. Як встановило розслідування, ворожим поплічником виявився 52-річний мешканець фронтового селища у Покровському районі. Агента завербували через його родичку, яка проживає на території рф і співпрацює з окупантами.

Для виконання завдань куратора з фсб фігурант обходив місцевість біля передової. Також він неодноразово намагався "втертися" в довіру українських захисників, щоб "втемну" випитувати у них потрібні відомості", - йдеться в повідомленні.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Затримано ворожих агентів, які готували ракетні удари РФ по Дніпру та Краматорську, - СБУ. ФОТО

Окупанти пообіцяли агенту "евакуювати" його до Росії.

Чоловік мав виявляти бойові позиції мінометних та артилерійських підрозділів Сил оборони. Також він намагався знайти і передати агресору локації бронетехніки та складів з боєприпасами наших військ.

Також читайте: Виправдовували війну РФ в Україні: на Закарпатті викрито двох місцевих жителів, - СБУ. ФОТОрепортаж

Зрадника було викрито, задокументовано його злочини та затримано у Кам'янському на Дніпропетровщині.

Наразі йому повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Читайте: Намагалися знищити синагогу та авто ЗСУ: СБУ затримала п’ятьох паліїв у трьох областях. ФОТОрепортаж