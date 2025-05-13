Виправдовували війну РФ в Україні: на Закарпатті викрито двох місцевих жителів, - СБУ. ФОТОрепортаж

Служба безпеки України оголосила про підозру двом жителям Закарпаття за поширення публікацій, що виправдовують і заперечують збройну агресію Росії проти України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.





Як повідомляє пресслужба, жителька Хустського району використовувала заборонену в Україні соціальну мережу "Однокласники", де називала тимчасово окуповані території "незалежними республіками", а російських військових - "захисниками", звинувачуючи водночас українських бійців у "знищенні мирного населення".

Житель Ужгородського району, своєю чергою, на фейсбуці поширював наративи "руського міра", звинувачував Захід у "провокації конфлікту", а РФ зображав як сторону, що "змушена оборонятися". У його дописах виявлено пропагандистські штампи Кремля: "геноцид на Донбасі", "нацистська влада в Києві", "Україна як маріонетка Заходу" та "війна до останнього українця".





Експертиза підтвердила, що ці публікації містять ознаки виправдовування агресії. Обом фігурантам повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 436-2 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до 5 років позбавлення волі з можливістю конфіскації майна.

