Виправдовували війну РФ в Україні: на Закарпатті викрито двох місцевих жителів, - СБУ. ФОТОрепортаж
Служба безпеки України оголосила про підозру двом жителям Закарпаття за поширення публікацій, що виправдовують і заперечують збройну агресію Росії проти України.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.
Як повідомляє пресслужба, жителька Хустського району використовувала заборонену в Україні соціальну мережу "Однокласники", де називала тимчасово окуповані території "незалежними республіками", а російських військових - "захисниками", звинувачуючи водночас українських бійців у "знищенні мирного населення".
Житель Ужгородського району, своєю чергою, на фейсбуці поширював наративи "руського міра", звинувачував Захід у "провокації конфлікту", а РФ зображав як сторону, що "змушена оборонятися". У його дописах виявлено пропагандистські штампи Кремля: "геноцид на Донбасі", "нацистська влада в Києві", "Україна як маріонетка Заходу" та "війна до останнього українця".
Експертиза підтвердила, що ці публікації містять ознаки виправдовування агресії. Обом фігурантам повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 436-2 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до 5 років позбавлення волі з можливістю конфіскації майна.
Тепер ти знаєш.
Сибір.
І ще:
«Житель Ужгородського району, у свою чергу, на фейсбуці поширював наративи "русЬкого міра».
Русь, руський то - Україна!, тобто виходить житель поширював наративи українського світу, і за це його заарештували?
Що ще повинні зробити русскіє з нами, щоб ми зрозуміли, що вони руССкіє, а не руські?