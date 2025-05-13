УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11501 відвідувач онлайн
Новини Фото Виправдовування збройної агресії РФ
2 856 15

Виправдовували війну РФ в Україні: на Закарпатті викрито двох місцевих жителів, - СБУ. ФОТОрепортаж

Служба безпеки України оголосила про підозру двом жителям Закарпаття за поширення публікацій, що виправдовують і заперечують збройну агресію Росії проти України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

СБУ викрила двох закарпатців за виправдовування агресії РФ
СБУ викрила двох закарпатців за виправдовування агресії РФ

Як повідомляє пресслужба, жителька Хустського району використовувала заборонену в Україні соціальну мережу "Однокласники", де називала тимчасово окуповані території "незалежними республіками", а російських військових - "захисниками", звинувачуючи водночас українських бійців у "знищенні мирного населення".

Житель Ужгородського району, своєю чергою, на фейсбуці поширював наративи "руського міра", звинувачував Захід у "провокації конфлікту", а РФ зображав як сторону, що "змушена оборонятися". У його дописах виявлено пропагандистські штампи Кремля: "геноцид на Донбасі", "нацистська влада в Києві", "Україна як маріонетка Заходу" та "війна до останнього українця".

СБУ викрила двох закарпатців за виправдовування агресії РФ
СБУ викрила двох закарпатців за виправдовування агресії РФ

Експертиза підтвердила, що ці публікації містять ознаки виправдовування агресії. Обом фігурантам повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 436-2 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до 5 років позбавлення волі з можливістю конфіскації майна.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Затримано ворожих агентів, які готували ракетні удари РФ по Дніпру та Краматорську, - СБУ. ФОТО

Автор: 

СБУ (13252) Закарпатська область (2132) війна в Україні (5754)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+5
продати майно та відправити до Сибиру, нехай там живуть.
показати весь коментар
13.05.2025 14:02 Відповісти
+2
Закарпаття - це ще той анклав медведчуків!
показати весь коментар
13.05.2025 14:19 Відповісти
+1
Та лишіть людей - ці двоє попались насправді таких під 30-40% країни. А може і більше. Справа у відсутності пропаганди і інформаційної політики - ТЕЛЕМАРАФОН це не інформаційна політика а блювота
показати весь коментар
13.05.2025 14:01 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Нічого не зрозуміло.....
показати весь коментар
13.05.2025 14:00 Відповісти
що тобі незрозуміло?
показати весь коментар
13.05.2025 14:02 Відповісти
Якщо хтось розмістить в заборонених однокласниках у себе на сторінці картинку ,то йому зразу 5 років? Чи це стосується тільки блогерів з достатньою кількістю підписників, що прирівнюються до ЗМІ?😎
показати весь коментар
13.05.2025 14:22 Відповісти
То «Пудкарпаццкі русинИ».
Тепер ти знаєш.
показати весь коментар
13.05.2025 14:08 Відповісти
то Свиридові дзеці. Їм руська звізда світить по жизні
показати весь коментар
13.05.2025 14:13 Відповісти
Та лишіть людей - ці двоє попались насправді таких під 30-40% країни. А може і більше. Справа у відсутності пропаганди і інформаційної політики - ТЕЛЕМАРАФОН це не інформаційна політика а блювота
показати весь коментар
13.05.2025 14:01 Відповісти
Лишіть "людей",то може ще-й і спину зігнути щоб на шию вилізли !
показати весь коментар
13.05.2025 14:05 Відповісти
73%
показати весь коментар
13.05.2025 14:09 Відповісти
Ні там 20% керує
показати весь коментар
13.05.2025 14:36 Відповісти
Дебіл, ці двоє попалися бо більшість людей порядна, а ось з телемарафоном і відсутністю політичного виховання, згоден
показати весь коментар
13.05.2025 14:39 Відповісти
продати майно та відправити до Сибиру, нехай там живуть.
показати весь коментар
13.05.2025 14:02 Відповісти
та якщо ***** тудо добереться, то він вмить їх навчить «родіну любіть».
Сибір.

І ще:
«Житель Ужгородського району, у свою чергу, на фейсбуці поширював наративи "русЬкого міра».
Русь, руський то - Україна!, тобто виходить житель поширював наративи українського світу, і за це його заарештували?

Що ще повинні зробити русскіє з нами, щоб ми зрозуміли, що вони руССкіє, а не руські?
показати весь коментар
13.05.2025 14:21 Відповісти
Закарпаття - це ще той анклав медведчуків!
показати весь коментар
13.05.2025 14:19 Відповісти
Мабуть або москалі, або угорці
показати весь коментар
13.05.2025 14:35 Відповісти
Не можна таке писати. Перелік злочинів ********* на роздуми.
показати весь коментар
13.05.2025 15:02 Відповісти
 
 