2 856 15

Оправдывали войну РФ в Украине: на Закарпатье разоблачены два местных жителя, - СБУ. ФОТОрепортаж

Служба безопасности Украины объявила о подозрении двум жителям Закарпатья за распространение публикаций, оправдывающих и отрицающих вооруженную агрессию России против Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

СБУ разоблачила двух закарпатцев за оправдание агрессии РФ
СБУ разоблачила двух закарпатцев за оправдание агрессии РФ

Как сообщает пресс-служба, жительница Хустского района использовала запрещенную в Украине социальную сеть "Одноклассники", где называла временно оккупированные территории "независимыми республиками", а российских военных - "защитниками", обвиняя при этом украинских бойцов в "уничтожении мирного населения".

Житель Ужгородского района, в свою очередь, в фейсбуке распространял нарративы "русского мира", обвинял Запад в "провокации конфликта", а РФ изображал как сторону, которая "вынуждена обороняться". В его сообщениях обнаружены пропагандистские штампы Кремля: "геноцид на Донбассе", "нацистская власть в Киеве", "Украина как марионетка Запада" и "война до последнего украинца".

СБУ разоблачила двух закарпатцев за оправдание агрессии РФ
СБУ разоблачила двух закарпатцев за оправдание агрессии РФ

Экспертиза подтвердила, что эти публикации содержат признаки оправдания агрессии. Обоим фигурантам сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 436-2 Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 5 лет лишения свободы с возможностью конфискации имущества.

Автор: 

СБУ (20314) Закарпатская область (2653) война в Украине (5716)
Топ комментарии
+5
13.05.2025 14:02 Ответить
13.05.2025 14:19 Ответить
13.05.2025 14:01 Ответить
Нічого не зрозуміло.....
13.05.2025 14:00 Ответить
що тобі незрозуміло?
13.05.2025 14:02 Ответить
Якщо хтось розмістить в заборонених однокласниках у себе на сторінці картинку ,то йому зразу 5 років? Чи це стосується тільки блогерів з достатньою кількістю підписників, що прирівнюються до ЗМІ?😎
13.05.2025 14:22 Ответить
То «Пудкарпаццкі русинИ».
Тепер ти знаєш.
13.05.2025 14:08 Ответить
то Свиридові дзеці. Їм руська звізда світить по жизні
13.05.2025 14:13 Ответить
Та лишіть людей - ці двоє попались насправді таких під 30-40% країни. А може і більше. Справа у відсутності пропаганди і інформаційної політики - ТЕЛЕМАРАФОН це не інформаційна політика а блювота
13.05.2025 14:01 Ответить
Лишіть "людей",то може ще-й і спину зігнути щоб на шию вилізли !
13.05.2025 14:05 Ответить
73%
13.05.2025 14:09 Ответить
Ні там 20% керує
13.05.2025 14:36 Ответить
Дебіл, ці двоє попалися бо більшість людей порядна, а ось з телемарафоном і відсутністю політичного виховання, згоден
13.05.2025 14:39 Ответить
продати майно та відправити до Сибиру, нехай там живуть.
13.05.2025 14:02 Ответить
та якщо ***** тудо добереться, то він вмить їх навчить «родіну любіть».
Сибір.

І ще:
«Житель Ужгородського району, у свою чергу, на фейсбуці поширював наративи "русЬкого міра».
Русь, руський то - Україна!, тобто виходить житель поширював наративи українського світу, і за це його заарештували?

Що ще повинні зробити русскіє з нами, щоб ми зрозуміли, що вони руССкіє, а не руські?
13.05.2025 14:21 Ответить
Закарпаття - це ще той анклав медведчуків!
13.05.2025 14:19 Ответить
Мабуть або москалі, або угорці
13.05.2025 14:35 Ответить
Не можна таке писати. Перелік злочинів ********* на роздуми.
13.05.2025 15:02 Ответить
 
 