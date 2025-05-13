Оправдывали войну РФ в Украине: на Закарпатье разоблачены два местных жителя, - СБУ. ФОТОрепортаж

Служба безопасности Украины объявила о подозрении двум жителям Закарпатья за распространение публикаций, оправдывающих и отрицающих вооруженную агрессию России против Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.





Как сообщает пресс-служба, жительница Хустского района использовала запрещенную в Украине социальную сеть "Одноклассники", где называла временно оккупированные территории "независимыми республиками", а российских военных - "защитниками", обвиняя при этом украинских бойцов в "уничтожении мирного населения".

Житель Ужгородского района, в свою очередь, в фейсбуке распространял нарративы "русского мира", обвинял Запад в "провокации конфликта", а РФ изображал как сторону, которая "вынуждена обороняться". В его сообщениях обнаружены пропагандистские штампы Кремля: "геноцид на Донбассе", "нацистская власть в Киеве", "Украина как марионетка Запада" и "война до последнего украинца".





Экспертиза подтвердила, что эти публикации содержат признаки оправдания агрессии. Обоим фигурантам сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 436-2 Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 5 лет лишения свободы с возможностью конфискации имущества.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Задержаны вражеские агенты, которые готовили ракетные удары РФ по Днепру и Краматорску, - СБУ. ФОТО