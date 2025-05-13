УКР
Намагалися знищити синагогу та авто ЗСУ: СБУ затримала п’ятьох паліїв у трьох областях. ФОТОрепортаж

У Києві, Дніпропетровській та Харківській областях затримано п'ятьох поплічників російських спецслужб, які вчиняли серійні підпали.

Про це повідомила пресслужба СБУ, інформує Цензор.НЕТ.

Кривий Ріг

Затримано 14-річного підлітка, який намагався спалити місцеву синагогу.

"Для вчинення злочину він підготував легкозаймисті засоби у вигляді двох "коктейлів Молотова". Потім за інструкцією окупантів юнак дочекався темряви, прибув до синагоги та підпалив її вхідні двері, сподіваючись на поширення полум’я.

За матеріалами справи, неповнолітній потрапив у поле зору окупантів, коли шукав "легкі гроші" у Телеграм-каналах. Утім, обіцяних коштів з росії він так і не отримав. Замість них – підозра за вчинений злочин", - йдеться в повідомленні.

Читайте також: Коригував удари РФ по Одещині під час роботи на швидкій: До 15 років засуджено агента ФСБ, - СБУ. ФОТО

Дніпропетровщина

Викрито двох дезертирів, які в обмін на обіцянки швидкого "заробітку" погодилися знищувати службові авто ЗСУ.

"Після підпалу військового пікапа фігурантам поставили завдання виготовити саморобний вибуховий пристрій для вчинення теракту. Втім, співробітники СБУ зірвали наміри ворога і затримали зловмисників одразу після першого ж підпалу", - зазначили в Службі безпеки.

Читайте також: Готував повітряну атаку рашистів по ЛЕП Рівненської АЕС: викрито чергового агента ГРУ, - СБУ. ФОТО

Харківщина

22-річний агент ФСБ за доручення спецслужб РФ палив релейні та батарейні шафи "Укрзалізниці". У такий спосіб ворог намагався вивести з ладу енергообладнання, яке забезпечує безперебійний рух потягів, зокрема військових ешелонів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Затримано ворожих агентів, які готували ракетні удари РФ по Дніпру та Краматорську, - СБУ. ФОТО

Київ

Затримано 16-річного студента одного з профтехучилищ, що знаходиться у Вінницькій області.

"За вказівкою російських спецслужб він прибув до столиці України, щоб вчиняти підпали позашляховиків Сил оборони. Правоохоронці затримали юнака, коли він намагався спалити службовий мультівен оператора БпЛА Національної гвардії України", - зазначили там.

Фігурантам повідомили про підозру відповідно до вчинених злочинів за трьома статтями Кримінального кодексу України:

  • ч. 2 ст. 113 (диверсія, вчинена в умовах воєнного стану);
  • ч. 1 ст. 114-1 (перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань в особливий період);
  • ч. 2 ст. 194 (умисне пошкодження чужого майна шляхом підпалу).

Зловмисникам загрожують різні тюремні строки, зокрема довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Читайте: Виправдовували війну РФ в Україні: на Закарпатті викрито двох місцевих жителів, - СБУ. ФОТОрепортаж

СБУ затримала п'ятьох паліїв у трьох областях
Київ Кривий Ріг підпал СБУ Дніпропетровська область Харківська область Криворізький район
+6
Коли вже це припинится ,замість того що б за допомогою патріотів знищувати ворожу логістику на окупованих територіях ,так ворог тут вербує бидло для диверсій ,це все наслідок державної політики "какая разница".
13.05.2025 16:25 Відповісти
+3
Кацапам хочеться хоч якусь тему на національнім грунті розбурхати. Чи синагогу спалити, чи бодай би трьох мадярів вбити. Пуйло верещить, нових сценаріїв трєбуєть.
13.05.2025 16:30 Відповісти
+3
Спалить цих виродків живцем. Буде ржачна клоунада, все як вони *******.
13.05.2025 16:32 Відповісти
Палії плодяться як гриби після дощу
13.05.2025 16:18 Відповісти
Так і буде, допоки будуть з ними сюсюкатися. Перша ж адекватна війні реакція знизить рівень бажаючих на порядок.
13.05.2025 17:12 Відповісти
щось показове точно треба
13.05.2025 17:29 Відповісти
Коли вже це припинится ,замість того що б за допомогою патріотів знищувати ворожу логістику на окупованих територіях ,так ворог тут вербує бидло для диверсій ,це все наслідок державної політики "какая разница".
13.05.2025 16:25 Відповісти
Кацапам хочеться хоч якусь тему на національнім грунті розбурхати. Чи синагогу спалити, чи бодай би трьох мадярів вбити. Пуйло верещить, нових сценаріїв трєбуєть.
13.05.2025 16:30 Відповісти
А нащо палити синагогу? Зелений ПОЦ в Бога не вірить! Краще б згвалтували папу сашу та маму риму!
13.05.2025 16:30 Відповісти
Державна політика формує запит на "образ героїв".
13.05.2025 16:31 Відповісти
Спалить цих виродків живцем. Буде ржачна клоунада, все як вони *******.
13.05.2025 16:32 Відповісти
Дезертири, під час московської війни проти України, це уже КРИМІНАЛ!!
13.05.2025 16:43 Відповісти
Не розумію одного, що їм дає підпал автомобілів військових, тцк, чи синагоги? Як то вплине на боєздатність України?
13.05.2025 16:50 Відповісти
Приберіть суки менору з Майдану , ізраіль не визнає Голодомор ( через причетність)
13.05.2025 17:28 Відповісти
це все що треба знати про 2нещасних2 ухилянтів... Практично всі ухилянти це або діючі диверсанти та шпигуни або потенційні або (та) відверті ждуни... До речі,%70 присутніх на форумі борців з ТЦК та поліцією- такі ухилянти...
13.05.2025 17:41 Відповісти
Почему замазываете морды терористов ?.Их должны все знать в лицо граждане Украины.
16.05.2025 02:57 Відповісти
 
 