Намагалися знищити синагогу та авто ЗСУ: СБУ затримала п’ятьох паліїв у трьох областях. ФОТОрепортаж

У Києві, Дніпропетровській та Харківській областях затримано п'ятьох поплічників російських спецслужб, які вчиняли серійні підпали.

Про це повідомила пресслужба СБУ, інформує Цензор.НЕТ.

Кривий Ріг

Затримано 14-річного підлітка, який намагався спалити місцеву синагогу.

"Для вчинення злочину він підготував легкозаймисті засоби у вигляді двох "коктейлів Молотова". Потім за інструкцією окупантів юнак дочекався темряви, прибув до синагоги та підпалив її вхідні двері, сподіваючись на поширення полум’я.

За матеріалами справи, неповнолітній потрапив у поле зору окупантів, коли шукав "легкі гроші" у Телеграм-каналах. Утім, обіцяних коштів з росії він так і не отримав. Замість них – підозра за вчинений злочин", - йдеться в повідомленні.

Дніпропетровщина

Викрито двох дезертирів, які в обмін на обіцянки швидкого "заробітку" погодилися знищувати службові авто ЗСУ.

"Після підпалу військового пікапа фігурантам поставили завдання виготовити саморобний вибуховий пристрій для вчинення теракту. Втім, співробітники СБУ зірвали наміри ворога і затримали зловмисників одразу після першого ж підпалу", - зазначили в Службі безпеки.

Харківщина

22-річний агент ФСБ за доручення спецслужб РФ палив релейні та батарейні шафи "Укрзалізниці". У такий спосіб ворог намагався вивести з ладу енергообладнання, яке забезпечує безперебійний рух потягів, зокрема військових ешелонів.

Київ

Затримано 16-річного студента одного з профтехучилищ, що знаходиться у Вінницькій області.

"За вказівкою російських спецслужб він прибув до столиці України, щоб вчиняти підпали позашляховиків Сил оборони. Правоохоронці затримали юнака, коли він намагався спалити службовий мультівен оператора БпЛА Національної гвардії України", - зазначили там.

Фігурантам повідомили про підозру відповідно до вчинених злочинів за трьома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 2 ст. 113 (диверсія, вчинена в умовах воєнного стану);

ч. 1 ст. 114-1 (перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань в особливий період);

ч. 2 ст. 194 (умисне пошкодження чужого майна шляхом підпалу).

Зловмисникам загрожують різні тюремні строки, зокрема довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Виправдовували війну РФ в Україні: на Закарпатті викрито двох місцевих жителів, - СБУ.












