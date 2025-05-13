РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11117 посетителей онлайн
Новости Фото Задержание поджигателей
1 443 14

Пытались уничтожить синагогу и автомобиль ВСУ: СБУ задержала 5 поджигателей в трех областях. ФОТОРЕПОРТАЖ

В Киеве, Днепропетровской и Харьковской областях задержаны пятеро пособников российских спецслужб, которые совершали серийные поджоги.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ, информирует Цензор.НЕТ.

Кривой Рог

Задержан 14-летний подросток, который пытался сжечь местную синагогу.

"Для совершения преступления он подготовил легковоспламеняющиеся средства в виде двух "коктейлей Молотова". Затем по инструкции оккупантов юноша дождался темноты, прибыл в синагогу и поджег ее входную дверь, надеясь на распространение пламени.

По материалам дела, несовершеннолетний попал в поле зрения оккупантов, когда искал "легкие деньги" в Телеграмм-каналах. Впрочем, обещанных средств из России он так и не получил. Вместо них - подозрение за совершенное преступление", - говорится в сообщении.

Читайте также: Корректировал удары РФ по Одесской области во время работы на скорой: К 15 годам приговорен агент ФСБ, - СБУ. ФОТО

Днепропетровщина

Разоблачены два дезертира, которые в обмен на обещания быстрого "заработка" согласились уничтожать служебные авто ВСУ.

"После поджога военного пикапа фигурантам поставили задачу изготовить самодельное взрывное устройство для совершения теракта. Впрочем, сотрудники СБУ сорвали намерения врага и задержали злоумышленников сразу после первого же поджога", - отметили в Службе безопасности.

Читайте также: Готовил воздушную атаку рашистов по ЛЭП Ривненской АЭС: разоблачен очередной агент ГРУ, - СБУ. ФОТО

Харьковщина

22-летний агент ФСБ по поручению спецслужб РФ поджигал релейные и батарейные шкафы "Укрзализныци". Таким образом враг пытался вывести из строя энергооборудование, которое обеспечивает бесперебойное движение поездов, в частности военных эшелонов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Задержаны вражеские агенты, которые готовили ракетные удары РФ по Днепру и Краматорску, - СБУ. ФОТО

Киев

Задержан 16-летний студент одного из профтехучилищ в Винницкой области.

"По указанию российских спецслужб он прибыл в столицу Украины, чтобы совершать поджоги внедорожников Сил обороны. Правоохранители задержали юношу, когда он пытался сжечь служебный мультивэн оператора БпЛА Национальной гвардии Украины", - отметили там.

Фигурантам сообщили о подозрении в соответствии с совершенными преступлениями по трем статьям Уголовного кодекса Украины:

  • ч. 2 ст. 113 (диверсия, совершенная в условиях военного положения);
  • ч. 1 ст. 114-1 (препятствование законной деятельности ВСУ и других военных формирований в особый период);
  • ч. 2 ст. 194 (умышленное повреждение чужого имущества путем поджога).

Злоумышленникам грозят различные тюремные сроки, в частности пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Читайте: Оправдывали войну РФ в Украине: на Закарпатье разоблачили двух местных жителей, - СБУ. ФОТОрепортаж

СБУ задержала п'ятьох паліїв у трьох областях
СБУ задержала п'ятьох паліїв у трьох областях
СБУ задержала п'ятьох паліїв у трьох областях
СБУ задержала п'ятьох паліїв у трьох областях
СБУ задержала п'ятьох паліїв у трьох областях
СБУ задержала п'ятьох паліїв у трьох областях

Автор: 

Киев (25996) Кривой Рог (1432) поджог (1116) СБУ (20314) Днепропетровская область (4362) Харьковская область (1459) Криворожский район (175)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+6
Коли вже це припинится ,замість того що б за допомогою патріотів знищувати ворожу логістику на окупованих територіях ,так ворог тут вербує бидло для диверсій ,це все наслідок державної політики "какая разница".
показать весь комментарий
13.05.2025 16:25 Ответить
+3
Кацапам хочеться хоч якусь тему на національнім грунті розбурхати. Чи синагогу спалити, чи бодай би трьох мадярів вбити. Пуйло верещить, нових сценаріїв трєбуєть.
показать весь комментарий
13.05.2025 16:30 Ответить
+3
Спалить цих виродків живцем. Буде ржачна клоунада, все як вони *******.
показать весь комментарий
13.05.2025 16:32 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Палії плодяться як гриби після дощу
показать весь комментарий
13.05.2025 16:18 Ответить
Так і буде, допоки будуть з ними сюсюкатися. Перша ж адекватна війні реакція знизить рівень бажаючих на порядок.
показать весь комментарий
13.05.2025 17:12 Ответить
щось показове точно треба
показать весь комментарий
13.05.2025 17:29 Ответить
Коли вже це припинится ,замість того що б за допомогою патріотів знищувати ворожу логістику на окупованих територіях ,так ворог тут вербує бидло для диверсій ,це все наслідок державної політики "какая разница".
показать весь комментарий
13.05.2025 16:25 Ответить
Кацапам хочеться хоч якусь тему на національнім грунті розбурхати. Чи синагогу спалити, чи бодай би трьох мадярів вбити. Пуйло верещить, нових сценаріїв трєбуєть.
показать весь комментарий
13.05.2025 16:30 Ответить
А нащо палити синагогу? Зелений ПОЦ в Бога не вірить! Краще б згвалтували папу сашу та маму риму!
показать весь комментарий
13.05.2025 16:30 Ответить
Державна політика формує запит на "образ героїв".
показать весь комментарий
13.05.2025 16:31 Ответить
Спалить цих виродків живцем. Буде ржачна клоунада, все як вони *******.
показать весь комментарий
13.05.2025 16:32 Ответить
Дезертири, під час московської війни проти України, це уже КРИМІНАЛ!!
показать весь комментарий
13.05.2025 16:43 Ответить
Не розумію одного, що їм дає підпал автомобілів військових, тцк, чи синагоги? Як то вплине на боєздатність України?
показать весь комментарий
13.05.2025 16:50 Ответить
Приберіть суки менору з Майдану , ізраіль не визнає Голодомор ( через причетність)
показать весь комментарий
13.05.2025 17:28 Ответить
це все що треба знати про 2нещасних2 ухилянтів... Практично всі ухилянти це або діючі диверсанти та шпигуни або потенційні або (та) відверті ждуни... До речі,%70 присутніх на форумі борців з ТЦК та поліцією- такі ухилянти...
показать весь комментарий
13.05.2025 17:41 Ответить
Почему замазываете морды терористов ?.Их должны все знать в лицо граждане Украины.
показать весь комментарий
16.05.2025 02:57 Ответить
 
 