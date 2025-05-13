Пытались уничтожить синагогу и автомобиль ВСУ: СБУ задержала 5 поджигателей в трех областях. ФОТОРЕПОРТАЖ

В Киеве, Днепропетровской и Харьковской областях задержаны пятеро пособников российских спецслужб, которые совершали серийные поджоги.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Кривой Рог

Задержан 14-летний подросток, который пытался сжечь местную синагогу.

"Для совершения преступления он подготовил легковоспламеняющиеся средства в виде двух "коктейлей Молотова". Затем по инструкции оккупантов юноша дождался темноты, прибыл в синагогу и поджег ее входную дверь, надеясь на распространение пламени.

По материалам дела, несовершеннолетний попал в поле зрения оккупантов, когда искал "легкие деньги" в Телеграмм-каналах. Впрочем, обещанных средств из России он так и не получил. Вместо них - подозрение за совершенное преступление", - говорится в сообщении.

Днепропетровщина

Разоблачены два дезертира, которые в обмен на обещания быстрого "заработка" согласились уничтожать служебные авто ВСУ.

"После поджога военного пикапа фигурантам поставили задачу изготовить самодельное взрывное устройство для совершения теракта. Впрочем, сотрудники СБУ сорвали намерения врага и задержали злоумышленников сразу после первого же поджога", - отметили в Службе безопасности.

Харьковщина

22-летний агент ФСБ по поручению спецслужб РФ поджигал релейные и батарейные шкафы "Укрзализныци". Таким образом враг пытался вывести из строя энергооборудование, которое обеспечивает бесперебойное движение поездов, в частности военных эшелонов.

Киев

Задержан 16-летний студент одного из профтехучилищ в Винницкой области.

"По указанию российских спецслужб он прибыл в столицу Украины, чтобы совершать поджоги внедорожников Сил обороны. Правоохранители задержали юношу, когда он пытался сжечь служебный мультивэн оператора БпЛА Национальной гвардии Украины", - отметили там.

Фигурантам сообщили о подозрении в соответствии с совершенными преступлениями по трем статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 2 ст. 113 (диверсия, совершенная в условиях военного положения);

ч. 1 ст. 114-1 (препятствование законной деятельности ВСУ и других военных формирований в особый период);

ч. 2 ст. 194 (умышленное повреждение чужого имущества путем поджога).

Злоумышленникам грозят различные тюремные сроки, в частности пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

