Корректировал удары РФ по Одесской области во время работы на скорой: до 15 лет приговорили агента ФСБ, - СБУ. ФОТО

Еще один агент ФСБ, который корректировал ракетно-дронные атаки РФ по Одесской области, получил 15 лет заключения с конфискацией имущества.

Об этом сообщает Служба безопасности Украины, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, осужденным является 40-летний бывший фельдшер местной станции экстренной медпомощи, которого оккупанты дистанционно завербовали в апреле 2024 года. В то время он еще работал в скорой. В поле зрения ФСБ фигурант попал из-за своих антиукраинских комментариев в телеграм-каналах.

После вербовки агент собирал координаты для воздушных ударов по одному из портовых городов региона. Среди основных целей врага были пункты базирования личного состава и кораблей морской охраны Госпогранслужбы Украины.

В БУ рассказали, что для маскировки преступления предатель шпионил за вероятными локациями Сил обороны во время рабочих выездов на вызов по номеру 103.

Агента заблаговременно разоблачили, задокументировали его разведывательную деятельность и задержали летом 2024 года.

Также в процессе расследования установлено, что дополнительно он пытался обнаружить боевые позиции украинской ПВО, которую враг надеялся "обойти" во время авиаударов.

Во время обыска у предателя изъят телефон с доказательствами работы на врага.

Мужчина признан виновным по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).

