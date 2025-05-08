Готовил диверсии в Сарнах: за государственную измену будут судить жителя Львовщины. ФОТО

За государственную измену и подготовку диверсии в Сарнах жителю Львовщины грозит пожизненное заключение.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Ровенской областной прокуратуре.

По данным следствия, осенью прошлого года представители спецслужб РФ завербовали жителя Стрыя. Предатель, по заказу врага, следил за позициями ПВО, военным аэродромом и другими объектами Сил обороны Украины на Львовщине и "сливал" кураторам карту с точными координатами наблюдательных постов этих объектов.

Также злоумышленник собирал и передавал врагу разведданные о перемещении железнодорожными путями западного вооружения, предоставленного партнерами.

Кроме того, по заказу спецслужб РФ в январе этого года мужчина заложил самодельное взрывное устройство под железнодорожные пути узловой станции в Сарнах, с целью препятствования поставки военной техники для ВСУ. Завершить диверсию злоумышленнику помешали правоохранители.

Его задержали непосредственно на месте преступления и сейчас обвиняемый находится под стражей.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на 15 лет или пожизненного заключения, с конфискацией имущества.

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