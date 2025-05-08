Готував диверсії у Сарнах: за державну зраду судитимуть мешканця Львівщини. ФОТО
За державну зраду та підготовку диверсії у Сарнах жителю Львівщини загрожує довічне ув’язнення.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Рівненській обласній прокуратурі.
За даними слідства, торік восени представники спецслужб РФ завербували жителя Стрия. Зрадник, за замовлення ворога, стежив за позиціями ППО, військовим аеродромом та іншими об’єктами Сил оборони України на Львівщині та "зливав" кураторам карту з точними координатами спостережних постів цих об’єктів.
Також зловмисник збирав та передавав ворогу розвіддані щодо переміщення залізничними шляхами західного озброєння, наданого партнерами.
Крім того, на замовлення спецслужб РФ у січні цього року чоловік заклав саморобний вибуховий пристрій під залізничні колії вузлової станції в Сарнах, з метою перешкоджання постачання військової техніки для ЗСУ. Завершити диверсію зловмиснику завадили правоохоронці.
Його затримали безпосередньо на місці злочину і наразі обвинувачений перебуває під вартою.
Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на 15 років або довічного ув’язнення, з конфіскацією майна.
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Ок, раша запустила щупальця всюди.
Але аби диверсанти знали, що їх прикопають у посадках, то так не активничали.
А так потім сидять спокійно у колоніях, одягнені у шикарні куртки, теплі, чисті. жеруть, серуть.