УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10554 відвідувача онлайн
Новини Вироки за державну зраду
354 2

Наводив ворожі КАБи на оборонців Харкова: агента РФ засуджено до 15 років тюрми, - СБУ

Зрадник з Харківщини отримав вирок за співпрацю з РФ

Агент російської воєнної розвідки (більш відомої як ГРУ), який діяв на Харківщині, отримав 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Про це інформує пресцентр СБУ, передає Цензор.НЕТ.

Засудженим є місцевий мобілізований, якого окупанти дистанційно завербували у серпні 2024 року. На замовлення російського ГРУ зрадник мав скоригувати повітряний удар по підрозділу, в якому проходив службу.

В обмін на координати для вогневого ураження воєнна розвідка РФ обіцяла "евакуювати" агента до країни-агресора.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Передавав ворогу інформацію про дислокацію ЗСУ: у бойовій бригаді на Харківщині затримали російського крота, - СБУ. ФОТО

Для цього перед ворожим обстрілом він планував прибути до визначеного місця на передовій, де окупанти мали підготувати йому "коридор" для переходу лінії фронту.

Співробітники СБУ спрацювали на випередження і затримали "крота" восени 2024 року, коли він готувався навести російські керовані авіабомби на ціль, а потім втекти до РФ.

У разі переходу через лінію боєзіткнення зрадник планував вступити до окупаційних угруповань країни-агресора, щоб воювати проти України.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Героїзували рашистів і чекали на захоплення Київщини та Черкащини: викрито трьох кліриків УПЦ МП, - СБУ

Також під час розслідування встановлено, що агент додатково шпигував за бойовими позиціями української ППО, яку ворог сподівався "обійти" під час авіаудару.

На підставі доказів, зібраних СБУ, колегія суддів визнала зловмисника винним за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Автор: 

вирок (1079) СБУ (12857) Харків (5635) державна зрада (1691)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Мало! Має бути мінімум 25 років, або взагалі пожиттеве!!!
показати весь коментар
07.05.2025 16:26 Відповісти
Надеюсь не проживет в тюрме и года а перед этим будет очь мучатся и от этого-повесится со следами многочисленных повреждений. И все деньги что он получил -все это повесят как долг на его семью
показати весь коментар
07.05.2025 16:27 Відповісти
 
 