Героїзували рашистів і чекали на захоплення Київщини та Черкащини: викрито трьох кліриків УПЦ МП, - СБУ

Викрито ще трьох кліриків УПЦ МП, які виправдовували збройну агресію Росії проти України.

Про це повідомляє Служба безпеки України, передає Цензор.НЕТ.

Так, під час проповідей та спілкування з парафіянами фігуранти виправдовували злочини Кремля та закликали до підтримки окупантів.

На Київщині викрито керівника однієї з релігійних громад УПЦ (МП) Фастівського району, який у розмовах з парафіянами героїзував рашистів та висловлював сподівання на захоплення регіону. Крім цього, священник поширював фейки про Сили оборони та заперечував авіаудари агресора по цивільній інфраструктурі України.

Зазначається, що чоловік тривалий час проживав на Луганщині, але після початку повномасштабної війни переїхав до Київської області та очолив одну з місцевих парафій.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Викрито клірика УПЦ МП, який "приватизував" церкву на Київщині та майно на понад 7 млн грн, - СБУ. ФОТОрепортаж

У Черкаській області затримано двох прокремлівських агітаторів. Ними виявилися настоятель церкви та монах чоловічого монастиря УПЦ (МП), які вихваляли Путіна та окупаційні угруповання РФ.

Обидва клірики сподівалися на захоплення центрального регіону України. Задокументовано, що очільник храму регулярно надсилав у месенджери парафіян повідомлення на підтримку окупації східних областей України.

У СБУ додали, що судово-лінгвістичні експертизи підтвердили факти інформаційно-підривної діяльності кліриків на користь РФ.

Дивіться: Вихваляли Путіна та поширювали антисемітські заклики: СБУ затримала двох настоятелів храмів УПЦ МП. ФОТО

Під час обшуків у фігурантів виявлено прокремлівську літературу та мобільні телефони із доказами поширення російської пропаганди. Їм повідомлено про підозру за чч. 1, 2, 3 ст. 436-2 Кримінального кодексу України (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників).

Зловмисникам загрожує до 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Дивіться: Шпигував для ФСБ за позиціями ЗСУ на Донеччині: затримано клірика УПЦ МП, - СБУ. ФОТОрепортаж