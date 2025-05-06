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Новини Затримання кліриків УПЦ МП
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Героїзували рашистів і чекали на захоплення Київщини та Черкащини: викрито трьох кліриків УПЦ МП, - СБУ

Викрито кліриків УПЦ МП у підтримці агресії РФ

Викрито ще трьох кліриків УПЦ МП, які виправдовували збройну агресію Росії проти України.

Про це повідомляє Служба безпеки України, передає Цензор.НЕТ.

Так, під час проповідей та спілкування з парафіянами фігуранти виправдовували злочини Кремля та закликали до підтримки окупантів.

На Київщині викрито керівника однієї з релігійних громад УПЦ (МП) Фастівського району, який у розмовах з парафіянами героїзував рашистів та висловлював сподівання на захоплення регіону. Крім цього, священник поширював фейки про Сили оборони та заперечував авіаудари агресора по цивільній інфраструктурі України.

Зазначається, що чоловік тривалий час проживав на Луганщині, але після початку повномасштабної війни переїхав до Київської області та очолив одну з місцевих парафій.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Викрито клірика УПЦ МП, який "приватизував" церкву на Київщині та майно на понад 7 млн грн, - СБУ. ФОТОрепортаж

У Черкаській області затримано двох прокремлівських агітаторів. Ними виявилися настоятель церкви та монах чоловічого монастиря УПЦ (МП), які вихваляли Путіна та окупаційні угруповання РФ.

Обидва клірики сподівалися на захоплення центрального регіону України. Задокументовано, що очільник храму регулярно надсилав у месенджери парафіян повідомлення на підтримку окупації східних областей України.

У СБУ додали, що судово-лінгвістичні експертизи підтвердили факти інформаційно-підривної діяльності кліриків на користь РФ.

Дивіться: Вихваляли Путіна та поширювали антисемітські заклики: СБУ затримала двох настоятелів храмів УПЦ МП. ФОТО

Під час обшуків у фігурантів виявлено прокремлівську літературу та мобільні телефони із доказами поширення російської пропаганди. Їм повідомлено про підозру за чч. 1, 2, 3 ст. 436-2 Кримінального кодексу України (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників).

Зловмисникам загрожує до 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Дивіться: Шпигував для ФСБ за позиціями ЗСУ на Донеччині: затримано клірика УПЦ МП, - СБУ. ФОТОрепортаж

Автор: 

Київська область (4044) СБУ (12854) УПЦ МП (1209) Черкаська область (65)


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Топ коментарі
+10
Тому шо слугі нарІда на чолі з Зеленським дали їм у свому законі про їх ліквідацію відстрочку у вигляді додаткового року на підривну діяльність.
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06.05.2025 16:37
+9
Чому агентура РПЦ (структурний підрозділ ФСБ) досі діє в нашому тилу?
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06.05.2025 16:28
+5
А вся їх паства - зрадники України чи потенційні колаборанти. Мерзота.
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06.05.2025 17:19
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Чому агентура РПЦ (структурний підрозділ ФСБ) досі діє в нашому тилу?
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06.05.2025 16:28 Відповісти
Тому шо слугі нарІда на чолі з Зеленським дали їм у свому законі про їх ліквідацію відстрочку у вигляді додаткового року на підривну діяльність.
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06.05.2025 16:37 Відповісти
йшов четвертий рік втрогнення - СЛАВНА СБУ імені ТАТАРОВА ТА БЄНІ
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06.05.2025 16:40 Відповісти
Ну, які ж це «клірики УПЦ МП, які виправдовували збройну агресію Росії проти України»??? Це типові, московські коригувальники-убивці, такі ж, які вдерлися в Україну з 2014 та 2022 року!!
Непокаране, НАЛЕЖНИМ ЧИНОМ, московське зло, приносить в Україну смерть і руїну, упродовж 30 років!!
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06.05.2025 16:28 Відповісти
У тюрму ккацапських прислужників! У гранітний кар"єр, коло Водяного Там колись граніт ламали. Треба ж щебінь для асфальту чи для залізобетонних конструкцій... І їм буде "щастя" - стануть "мучениками за веру"... Кацапи в "патерик" запишуть...
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06.05.2025 16:30 Відповісти
А вся їх паства - зрадники України чи потенційні колаборанти. Мерзота.
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06.05.2025 17:19 Відповісти
На фото клірик начє ісповідує СБУшників !
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06.05.2025 16:31 Відповісти
Якщо вони в підпорядкуванні рпц фсб, то вони просто зобов'язані виконувати накази цих виродків з ху... лостана. У них ху...ло представляє диявола, а гундяев/япончик і його шушваль посланці його
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06.05.2025 16:39 Відповісти
с чисто коммерческой (бизнес) точки зрения их можно понять (простить - нет):
- недвижимость экспроприировали
в это же самое время, конкуренты (упц)
- не облагаются налогом на доходы:
- нет налога на землю:
- субсидия от государства на отопление:
- все служащие в конторе нестриженые мужчины в платьях имеют бронь
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06.05.2025 16:48 Відповісти
Чому досі законодавчо не заборонили цей філіал кгб?

А з другої сторони - а як же вони тоді би пред'являли би звинувачення Порошенку, на фейкових кагебіських пльоночках?
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06.05.2025 17:54 Відповісти
Карма: Два російські "шахеди" влучили у храм УПЦ МП на Донеччині.
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06.05.2025 17:56 Відповісти
 
 