Героизировали рашистов и ждали захвата Киевской и Черкасской областей: разоблачены три клирика УПЦ МП, - СБУ

Разоблачены еще трое клириков УПЦ МП, которые оправдывали вооруженную агрессию России против Украины.

Об этом сообщает Служба безопасности Украины, передает Цензор.НЕТ.

Так, во время проповедей и общения с прихожанами фигуранты оправдывали преступления Кремля и призывали к поддержке оккупантов.

На Киевщине разоблачили руководителя одной из религиозных общин УПЦ (МП) Фастовского района, который в разговорах с прихожанами героизировал рашистов и выражал надежду на захват региона. Кроме этого, священник распространял фейки о Силах обороны и отрицал авиаудары агрессора по гражданской инфраструктуре Украины.

Отмечается, что мужчина долгое время проживал на Луганщине, но после начала полномасштабной войны переехал в Киевскую область и возглавил один из местных приходов.

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В Черкасской области задержаны два прокремлевских агитатора. Ими оказались настоятель церкви и монах мужского монастыря УПЦ (МП), которые восхваляли Путина и оккупационные группировки РФ.

Оба клирика надеялись на захват центрального региона Украины. Задокументировано, что глава храма регулярно посылал в мессенджеры прихожан сообщения в поддержку оккупации восточных областей Украины.

В СБУ добавили, что судебно-лингвистические экспертизы подтвердили факты информационно-подрывной деятельности клириков в пользу РФ.

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Во время обысков у фигурантов обнаружено прокремлевскую литературу и мобильные телефоны с доказательствами распространения российской пропаганды. Им сообщено о подозрении по чч. 1, 2, 3 ст. 436-2 Уголовного кодекса Украины (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников).

Злоумышленникам грозит до 8 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

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