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Новости Задержание клириков УПЦ МП
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Героизировали рашистов и ждали захвата Киевской и Черкасской областей: разоблачены три клирика УПЦ МП, - СБУ

Разоблачены клирики УПЦ МП в поддержке агрессии РФ

Разоблачены еще трое клириков УПЦ МП, которые оправдывали вооруженную агрессию России против Украины.

Об этом сообщает Служба безопасности Украины, передает Цензор.НЕТ.

Так, во время проповедей и общения с прихожанами фигуранты оправдывали преступления Кремля и призывали к поддержке оккупантов.

На Киевщине разоблачили руководителя одной из религиозных общин УПЦ (МП) Фастовского района, который в разговорах с прихожанами героизировал рашистов и выражал надежду на захват региона. Кроме этого, священник распространял фейки о Силах обороны и отрицал авиаудары агрессора по гражданской инфраструктуре Украины.

Отмечается, что мужчина долгое время проживал на Луганщине, но после начала полномасштабной войны переехал в Киевскую область и возглавил один из местных приходов.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Разоблачен клирик УПЦ МП, который "приватизировал" церковь на Киевщине и имущество на более 7 млн грн, - СБУ. ФОТОрепортаж

В Черкасской области задержаны два прокремлевских агитатора. Ими оказались настоятель церкви и монах мужского монастыря УПЦ (МП), которые восхваляли Путина и оккупационные группировки РФ.

Оба клирика надеялись на захват центрального региона Украины. Задокументировано, что глава храма регулярно посылал в мессенджеры прихожан сообщения в поддержку оккупации восточных областей Украины.

В СБУ добавили, что судебно-лингвистические экспертизы подтвердили факты информационно-подрывной деятельности клириков в пользу РФ.

Смотрите: Восхваляли Путина и распространяли антисемитские призывы: СБУ задержала двух настоятелей храмов УПЦ МП. ФОТО

Во время обысков у фигурантов обнаружено прокремлевскую литературу и мобильные телефоны с доказательствами распространения российской пропаганды. Им сообщено о подозрении по чч. 1, 2, 3 ст. 436-2 Уголовного кодекса Украины (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников).

Злоумышленникам грозит до 8 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Смотрите: Шпионил для ФСБ за позициями ВСУ в Донецкой области: задержан клирик УПЦ МП, - СБУ. ФОТОрепортаж

Автор: 

Киевская область (4151) СБУ (19931) УПЦ МП (1561) Черкасская область (62)


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Топ комментарии
+10
Тому шо слугі нарІда на чолі з Зеленським дали їм у свому законі про їх ліквідацію відстрочку у вигляді додаткового року на підривну діяльність.
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06.05.2025 16:37
+9
Чому агентура РПЦ (структурний підрозділ ФСБ) досі діє в нашому тилу?
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06.05.2025 16:28
+5
А вся їх паства - зрадники України чи потенційні колаборанти. Мерзота.
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06.05.2025 17:19
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Правила форума Совет форумчан
Чому агентура РПЦ (структурний підрозділ ФСБ) досі діє в нашому тилу?
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06.05.2025 16:28 Ответить
Тому шо слугі нарІда на чолі з Зеленським дали їм у свому законі про їх ліквідацію відстрочку у вигляді додаткового року на підривну діяльність.
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06.05.2025 16:37 Ответить
йшов четвертий рік втрогнення - СЛАВНА СБУ імені ТАТАРОВА ТА БЄНІ
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06.05.2025 16:40 Ответить
Ну, які ж це «клірики УПЦ МП, які виправдовували збройну агресію Росії проти України»??? Це типові, московські коригувальники-убивці, такі ж, які вдерлися в Україну з 2014 та 2022 року!!
Непокаране, НАЛЕЖНИМ ЧИНОМ, московське зло, приносить в Україну смерть і руїну, упродовж 30 років!!
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06.05.2025 16:28 Ответить
У тюрму ккацапських прислужників! У гранітний кар"єр, коло Водяного Там колись граніт ламали. Треба ж щебінь для асфальту чи для залізобетонних конструкцій... І їм буде "щастя" - стануть "мучениками за веру"... Кацапи в "патерик" запишуть...
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06.05.2025 16:30 Ответить
А вся їх паства - зрадники України чи потенційні колаборанти. Мерзота.
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06.05.2025 17:19 Ответить
На фото клірик начє ісповідує СБУшників !
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06.05.2025 16:31 Ответить
Якщо вони в підпорядкуванні рпц фсб, то вони просто зобов'язані виконувати накази цих виродків з ху... лостана. У них ху...ло представляє диявола, а гундяев/япончик і його шушваль посланці його
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06.05.2025 16:39 Ответить
с чисто коммерческой (бизнес) точки зрения их можно понять (простить - нет):
- недвижимость экспроприировали
в это же самое время, конкуренты (упц)
- не облагаются налогом на доходы:
- нет налога на землю:
- субсидия от государства на отопление:
- все служащие в конторе нестриженые мужчины в платьях имеют бронь
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06.05.2025 16:48 Ответить
Чому досі законодавчо не заборонили цей філіал кгб?

А з другої сторони - а як же вони тоді би пред'являли би звинувачення Порошенку, на фейкових кагебіських пльоночках?
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06.05.2025 17:54 Ответить
Карма: Два російські "шахеди" влучили у храм УПЦ МП на Донеччині.
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06.05.2025 17:56 Ответить
 
 