Наводил вражеские КАбы на защитников Харькова: агент РФ приговорен к 15 годам тюрьмы, - СБУ

Агент российской военной разведки (более известной как ГРУ), который действовал на Харьковщине, получил 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Об этом информирует пресс-центр СБУ, передает Цензор.НЕТ.

Осужденным является местный мобилизованный, которого оккупанты дистанционно завербовали в августе 2024 года. По заказу российского ГРУ предатель должен был скорректировать воздушный удар по подразделению, в котором проходил службу.

В обмен на координаты для огневого поражения военная разведка РФ обещала "эвакуировать" агента в страну-агрессора.

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Для этого перед вражеским обстрелом он планировал прибыть в определенное место на передовой, где оккупанты должны были подготовить ему "коридор" для перехода линии фронта.

Сотрудники СБУ сработали на опережение и задержали "крота" осенью 2024 года, когда он готовился навести российские управляемые авиабомбы на цель, а затем сбежать в РФ.

В случае перехода через линию боестолкновения предатель планировал вступить в оккупационные группировки страны-агрессора, чтобы воевать против Украины.

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Также в ходе расследования установлено, что агент дополнительно шпионил за боевыми позициями украинской ПВО, которую враг надеялся "обойти" во время авиаудара.

На основании доказательств, собранных СБУ, коллегия судей признала злоумышленника виновным по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).