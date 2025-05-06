Передавал врагу информацию о дислокации ВСУ: в боевой бригаде в Харьковской области задержали российского крота, - СБУ. ФОТО

В одной из бригад ВСУ в зоне боевых действий был задержан контрактник, который работал на российскую военную разведку. "Крота" разоблачила военная контрразведка Службы безопасности при содействии Главнокомандующего Вооруженных Сил Украины. Предатель "сливал" оккупантам локации боевого соединения, в котором проходил службу на Купянском направлении.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в пресс-центре СБУ.

Больше всего врага интересовали координаты штабов, запасных командных пунктов, укрепрайонов и огневых позиций Сил обороны.

Для коммуникации с российским спецслужбистом "крот" использовал голосовые сообщения, которые надиктовывал в анонимном чате.

По геолокации агента оккупанты готовили ракетно-бомбовые удары, перед началом которых предатель должен был выйти из периметра огневого поражения.

Военная контрразведка СБУ заблаговременно разоблачила вражеские намерения и предотвратила их реализацию. После проведения мер для обеспечения безопасности локаций Сил обороны предатель был задержан неподалеку от линии боевого соприкосновения.

Во время обыска у него изъято два телефона, которые он использовал для коммуникации с российским ГРУ.

По данным следствия, фигурант был дистанционно завербован оккупантами в январе этого года. СБУ также установила личность его куратора - сотрудника военной разведки РФ, который находится на передовой восточного фронта.

Следователи Службы безопасности сообщили агенту о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения). Злоумышленник взят под стражу без права внесения залога. Ему грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

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