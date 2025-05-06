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Новости Фото Государственная измена
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Передавал врагу информацию о дислокации ВСУ: в боевой бригаде в Харьковской области задержали российского крота, - СБУ. ФОТО

В одной из бригад ВСУ в зоне боевых действий был задержан контрактник, который работал на российскую военную разведку. "Крота" разоблачила военная контрразведка Службы безопасности при содействии Главнокомандующего Вооруженных Сил Украины. Предатель "сливал" оккупантам локации боевого соединения, в котором проходил службу на Купянском направлении.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в пресс-центре СБУ.

Больше всего врага интересовали координаты штабов, запасных командных пунктов, укрепрайонов и огневых позиций Сил обороны.

Для коммуникации с российским спецслужбистом "крот" использовал голосовые сообщения, которые надиктовывал в анонимном чате.

По геолокации агента оккупанты готовили ракетно-бомбовые удары, перед началом которых предатель должен был выйти из периметра огневого поражения.

Военная контрразведка СБУ заблаговременно разоблачила вражеские намерения и предотвратила их реализацию. После проведения мер для обеспечения безопасности локаций Сил обороны предатель был задержан неподалеку от линии боевого соприкосновения.

СБУ задержала российского "крота" у бойовій бригаді ЗСУ на Харківщині

Во время обыска у него изъято два телефона, которые он использовал для коммуникации с российским ГРУ.

По данным следствия, фигурант был дистанционно завербован оккупантами в январе этого года. СБУ также установила личность его куратора - сотрудника военной разведки РФ, который находится на передовой восточного фронта.

Следователи Службы безопасности сообщили агенту о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения). Злоумышленник взят под стражу без права внесения залога. Ему грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Пытались наладить незаконную продажу "трофейного" оружия в Украине: задержаны пятеро дельцов, - СБУ. ФОТОрепортаж

Автор: 

СБУ (19928) государственная измена (1545) ВСУ (6618)


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Харю не замилюйте, країна повинна знати хєроїв в лице.
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06.05.2025 10:25 Ответить
Країна має знати їх в лице? Всі вони сьогодні в офісі президента і з булавою, більшість половини в Раді, чи то Зінка зливала лукашенку спецоперацію про "вагнерівців", розміновувала Чонгар і відводила наші війська з укриттів? Чи то Зінка зарила 500 мільярдів в асфальт і заморозила всі наші ракетні програми і кликала нарід на шашлики? Мабуть і Зінка віддала рідкоземельні метали, щоб один бородатий не був внесений в санкційний список США, який накрав на війні мільярди доларів США?
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06.05.2025 10:33 Ответить
І де зрадник міг взятися на Харківщині? Там що колишній мер із довідкої психа і реєстрацією на Білгородщині, вічні при владі "патріотри" -брати добкіни та все те проросійське болото, яке виховувало нарід в дусі патриотизму да кацапії. Не погано таку роботу проводив антимайданний, проригівськитй "квапртал 95" і його лідер, а сьогодні думають, де ж там взялися зрадники та ще й ЗСУ?
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06.05.2025 10:28 Ответить
Дурак думкою багатіє. Невже ти думаєш що там служать тільки харків'яни. Тоді її щиро дякуємо, що не здали Харків.
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06.05.2025 10:57 Ответить
Та невже? А "95 квартал" транслював свої концерти хіба тільки на Харків?
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06.05.2025 11:28 Ответить
Кроти піймали крота
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06.05.2025 10:29 Ответить
А треба було такого як ти щура ловити
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06.05.2025 10:43 Ответить
....сприяння Головнокомандувача Збройних Сил України......
Він яким боком, невже особисто приймав участь
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06.05.2025 10:41 Ответить
На палю виродка.
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06.05.2025 11:17 Ответить
 
 