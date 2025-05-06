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Новини Фото Державна зрада
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Передавав ворогу інформацію про дислокацію ЗСУ: у бойовій бригаді на Харківщині затримали російського крота, - СБУ. ФОТО

В одній з бригад ЗСУ у зоні бойових дій було затримано контрактника, який  працював на російську воєнну розвідку. "Крота" викрила військова контррозвідка Служби безпеки за сприяння Головнокомандувача Збройних Сил України. Зрадник "зливав" окупантам локації бойового з’єднання, в якому проходив службу на Куп’янському напрямку.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у пресцентрі СБУ.

Найбільше ворога цікавили координати штабів, запасних командних пунктів, укріпрайонів та вогневих позицій Сил оборони.

Для комунікації з російським спецслужбістом "кріт" використовував голосові повідомлення, які надиктовував в анонімному чаті.

За геолокаціями агента окупанти готували ракетно-бомбові удари, перед початком яких зрадник мав вийти з периметра вогневого ураження.

Військова контррозвідка СБУ завчасно викрила ворожі наміри і запобігла їхній реалізації. Після проведення заходів для убезпечення локацій Сил оборони зрадника було затримано неподалік лінії бойового зіткнення.

СБУ затримала російського "крота" у бойовій бригаді ЗСУ на Харківщині

Під час обшуку у нього вилучено два телефони, які він використовував для комунікації з російським ГРУ.

За даними слідства, фігурант був дистанційно завербований окупантами у січні цього року. СБУ також встановила особу його куратора – співробітника воєнної розвідки РФ, який перебуває на передовій східного фронту.

Слідчі Служби безпеки повідомили агенту про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Зловмисника взято під варту без права внесення застави. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Намагалися налагодити незаконний продаж "трофейної" зброї в Україні: затримано п’ятьох ділків, - СБУ. ФОТОрепортаж

Автор: 

СБУ (12851) державна зрада (1690) ЗСУ (7580)


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Харю не замилюйте, країна повинна знати хєроїв в лице.
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06.05.2025 10:25 Відповісти
Країна має знати їх в лице? Всі вони сьогодні в офісі президента і з булавою, більшість половини в Раді, чи то Зінка зливала лукашенку спецоперацію про "вагнерівців", розміновувала Чонгар і відводила наші війська з укриттів? Чи то Зінка зарила 500 мільярдів в асфальт і заморозила всі наші ракетні програми і кликала нарід на шашлики? Мабуть і Зінка віддала рідкоземельні метали, щоб один бородатий не був внесений в санкційний список США, який накрав на війні мільярди доларів США?
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06.05.2025 10:33 Відповісти
І де зрадник міг взятися на Харківщині? Там що колишній мер із довідкої психа і реєстрацією на Білгородщині, вічні при владі "патріотри" -брати добкіни та все те проросійське болото, яке виховувало нарід в дусі патриотизму да кацапії. Не погано таку роботу проводив антимайданний, проригівськитй "квапртал 95" і його лідер, а сьогодні думають, де ж там взялися зрадники та ще й ЗСУ?
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06.05.2025 10:28 Відповісти
Дурак думкою багатіє. Невже ти думаєш що там служать тільки харків'яни. Тоді її щиро дякуємо, що не здали Харків.
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06.05.2025 10:57 Відповісти
Та невже? А "95 квартал" транслював свої концерти хіба тільки на Харків?
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06.05.2025 11:28 Відповісти
Кроти піймали крота
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06.05.2025 10:29 Відповісти
А треба було такого як ти щура ловити
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06.05.2025 10:43 Відповісти
....сприяння Головнокомандувача Збройних Сил України......
Він яким боком, невже особисто приймав участь
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06.05.2025 10:41 Відповісти
На палю виродка.
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06.05.2025 11:17 Відповісти
 
 