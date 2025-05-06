Передавав ворогу інформацію про дислокацію ЗСУ: у бойовій бригаді на Харківщині затримали російського крота, - СБУ. ФОТО
В одній з бригад ЗСУ у зоні бойових дій було затримано контрактника, який працював на російську воєнну розвідку. "Крота" викрила військова контррозвідка Служби безпеки за сприяння Головнокомандувача Збройних Сил України. Зрадник "зливав" окупантам локації бойового з’єднання, в якому проходив службу на Куп’янському напрямку.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у пресцентрі СБУ.
Найбільше ворога цікавили координати штабів, запасних командних пунктів, укріпрайонів та вогневих позицій Сил оборони.
Для комунікації з російським спецслужбістом "кріт" використовував голосові повідомлення, які надиктовував в анонімному чаті.
За геолокаціями агента окупанти готували ракетно-бомбові удари, перед початком яких зрадник мав вийти з периметра вогневого ураження.
Військова контррозвідка СБУ завчасно викрила ворожі наміри і запобігла їхній реалізації. Після проведення заходів для убезпечення локацій Сил оборони зрадника було затримано неподалік лінії бойового зіткнення.
Під час обшуку у нього вилучено два телефони, які він використовував для комунікації з російським ГРУ.
За даними слідства, фігурант був дистанційно завербований окупантами у січні цього року. СБУ також встановила особу його куратора – співробітника воєнної розвідки РФ, який перебуває на передовій східного фронту.
Слідчі Служби безпеки повідомили агенту про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Зловмисника взято під варту без права внесення застави. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.
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Він яким боком, невже особисто приймав участь