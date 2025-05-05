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Новини Фото Незаконна торгівля зброєю
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Намагалися налагодити незаконний продаж "трофейної" зброї в Україні: затримано п’ятьох ділків, - СБУ. ФОТОрепортаж

Служба безпеки та Національна поліція запобігли новим спробам налагодити незаконний продаж зброї та боєприпасів у різних регіонах України, викрито п’ятьох осіб.

Про це повідомляє СБУ, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, за результатами комплексних заходів затримано п’ятьох ділків, які нелегально вивозили озброєння з районів колишніх бойових дій та намагалися продати криміналітету. Серед вилученого у зловмисників – російські гранатомети, автомати Калашникова, вибухівка і протитанкові міни.

Так, у Запорізькій та Львівській областях викрито двох фігурантів, які збували "трофейні" автомати до західного регіону України.

Ділки спочатку розбирали зброю на комплектуючі, а потім ховали їх у корпуси холодильників та в порожнини металевих дверей. У таких тайниках зловмисники відправляли "Калаші" замовникам через поштові сервіси. Відповідні посилки декларували як "побутові товари".

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Затримано торговців трофейною зброєю

На Дніпропетровщині затримано двох братів з Нікополя, які торгували протитанковими гранатометами. Один з них – вивозив зброю з фронтових територій на Запорізькому напрямку, а інший –підшукував "клієнтів" серед місцевого криміналітету.

У Миколаївській області затримано мешканця села Прибужжя, який біля свого приватного будинку у лісосмузі облаштував схрон з бойовими гранатами. Заховані боєприпаси він пропонував своїм знайомим з кримінальним минулим.

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Затримано торговців трофейною зброєю
Затримано торговців трофейною зброєю

У СБУ додали, що наразі всім затриманим повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України (незаконне поводження зі зброєю та боєприпасами або вибуховими речовинами).

Зловмисники перебувають під вартою. Їм загрожує до 7 років позбавлення волі.

Затримано торговців трофейною зброєю
Затримано торговців трофейною зброєю
Затримано торговців трофейною зброєю
Затримано торговців трофейною зброєю
Затримано торговців трофейною зброєю

Автор: 

зброя (7475) СБУ (12851)


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- Діду, а що то правда, що у вас у хліву кулемети заховані?
- Та ти що, то ворог наговорює.
- А правда, що у вас танк у сіні стоїть?
- Та ні, то все кляті вороги.
- Дідусю, а то правда, що в криниці у вас підводний човен?
- Ну, чого нема, того нема...
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05.05.2025 17:47 Відповісти
НУ, якщо для "стрілкотні" можна придумать "відмазку" про "полювання", а гранати - "рибу глушить, то що ж придумають по гранатометах?
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05.05.2025 17:48 Відповісти
А Покемон кому в тилу треба????
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05.05.2025 18:06 Відповісти
У 1993 році, на Дніпрі, у київських рибінспекторів, в районі Неданчич, "клямка упала", і вони доколупалися до білорусів, які "трясли сітки", під білоруським берегом, і вивантажували з човна рибу. Навіть почали "пістолями" розмахувать. Дідок, на березі мовчки підійшов до воза, виліз на нього, і відкинув з задка ряднину... А там - кулемет Максима...
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05.05.2025 18:36 Відповісти
А чому він незаконний ? Тому що Зеленський лякається зброї яка в руках українців?
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05.05.2025 18:23 Відповісти
В который раз про петю, колю, васю! Пока не будет принят Конституционный закон о продаже огнестрела и с правом ношения, оружие будут покупать и продавать---и правильно делают и те и другие. Это право на защиту личности и своей собственности. Мировая многолетняя практика. Проверено. В Молдове с 1993 г например. Не путать с охотничьим и спортивным---это узкая специализация. У нас оружие есть у всех. У уголовников, у власти, наградное, у журналистов---но нет у народа. Но народ именно а платит налоги. А оружие у бюджетников. Тем более война. Кстати в Молдове и приняли в разгар кризиса в Приднестровье.
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05.05.2025 19:02 Відповісти
 
 