Коригував удари РФ по Одещині під час роботи на швидкій: До 15 років засуджено агента ФСБ, - СБУ. ФОТО

Ще один агент ФСБ, який коригував ракетно-дронові атаки РФ по Одещині, отримав 15 років ув’язнення з конфіскацією майна.

Про це повідомляє Служба безпеки України, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, засудженим є 40-річний колишній фельдшер місцевої станції екстреної меддопомоги, якого окупанти дистанційно завербували у квітні 2024 року. На той час він ще працював у швидкій. У поле зору ФСБ фігурант потрапив через свої антиукраїнські коментарі у телеграм-каналах.

Після вербування агент збирав координати для повітряних ударів по одному з портових міст регіону. Серед основних цілей ворога були пункти базування особового складу та кораблів морської охорони Держприкордонслужби України.

У БУ розповіли, що для маскування злочину зрадник шпигував за ймовірними локаціями Сил оборони під час робочих виїздів на виклик за номером 103.

Агента завчасно викрили, задокументували його розвідактивність і затримали влітку 2024 року.

Також у процесі розслідування встановлено, що додатково він намагався виявити бойові позиції української ППО, яку ворог сподівався "обійти" під час авіаударів.

Під час обшуку у зрадника вилучено телефон із доказами роботи на ворога.

Чоловіка визнано винним за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

