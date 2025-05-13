Готовил воздушную атаку рашистов по ЛЭП Ривненской АЭС: разоблачен очередной агент ГРУ, - СБУ. ФОТО

Бывший работник Ривненской АЭС готовил воздушную атаку рашистов по линиям электропередач (ЛЭП), которые питают Киев и весь столичный регион Украины.

По материалам дела, фигурант должен был навести российские дроны-камикадзе на высоковольтные линии, соединяющие Ривненскую атомную электростанцию с энергообъектами Киевской области.

Чтобы скорректировать удар, агент пытался установить GPS-трекер на одну из опор магистральных ЛЭП. По сигналу "маячка" оккупанты планировали направить "шахеды", чтобы обесточить столичную агломерацию.

Как установило расследование, вражеским агентом оказался бывший работник Ривненской АЭС. Еще до начала полномасштабной войны мужчина уволился с режимного объекта.

Впрочем, весной 2025 года на его мессенджер вышел "связной" военной разведки РФ из Подмосковья и предложил сотрудничество в обмен на деньги.

После вербовки агент получил от российской спецслужбы подробную инструкцию для выполнения вражеского задания.

Чтобы незаметно подойти к опоре ЛЭП и установить на ней GPS-трекер, агент предварительно разведал локации подразделений украинских войск, охраняющих местную АЭС.

После этого он скрытно пробирался к "цели" через открытую местность, а добравшись - пытался активировать трекинговый модуль. В этот момент его задержали контрразведчики СБУ.

На месте происшествия у задержанного изъят мобильный телефон, который он использовал для контактов с российским ГРУ.

Следователи Службы безопасности сообщили ему о подозрении по ч. 2 ст. 113 Уголовного кодекса Украины (диверсия, совершенная в условиях военного положения).

Злоумышленник находится под стражей, ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

