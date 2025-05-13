РУС
Готовил воздушную атаку рашистов по ЛЭП Ривненской АЭС: разоблачен очередной агент ГРУ, - СБУ. ФОТО

Бывший работник Ривненской АЭС готовил воздушную атаку рашистов по линиям электропередач (ЛЭП), которые питают Киев и весь столичный регион Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр СБУ.

По материалам дела, фигурант должен был навести российские дроны-камикадзе на высоковольтные линии, соединяющие Ривненскую атомную электростанцию с энергообъектами Киевской области.

Чтобы скорректировать удар, агент пытался установить GPS-трекер на одну из опор магистральных ЛЭП. По сигналу "маячка" оккупанты планировали направить "шахеды", чтобы обесточить столичную агломерацию.

Служба безопасности Украины задержала агента ГРУ РФ

Как установило расследование, вражеским агентом оказался бывший работник Ривненской АЭС. Еще до начала полномасштабной войны мужчина уволился с режимного объекта.

Впрочем, весной 2025 года на его мессенджер вышел "связной" военной разведки РФ из Подмосковья и предложил сотрудничество в обмен на деньги.

После вербовки агент получил от российской спецслужбы подробную инструкцию для выполнения вражеского задания.

Чтобы незаметно подойти к опоре ЛЭП и установить на ней GPS-трекер, агент предварительно разведал локации подразделений украинских войск, охраняющих местную АЭС.

После этого он скрытно пробирался к "цели" через открытую местность, а добравшись - пытался активировать трекинговый модуль. В этот момент его задержали контрразведчики СБУ.

Служба безопасности Украины задержала агента ГРУ РФ

На месте происшествия у задержанного изъят мобильный телефон, который он использовал для контактов с российским ГРУ.

Следователи Службы безопасности сообщили ему о подозрении по ч. 2 ст. 113 Уголовного кодекса Украины (диверсия, совершенная в условиях военного положения).

Злоумышленник находится под стражей, ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

государственная измена (1608) Ринвенская АЭС (1)
+6
Їх теба стріляти іншої мови ця погань не розуміє ,ніби граются з ними нарешті заблокуйте телеграм канали по яких ворог вербує бидло.
показать весь комментарий
13.05.2025 10:39 Ответить
+3
Киньте його прямо у реактор
показать весь комментарий
13.05.2025 11:59 Ответить
+2
скільки ще гнид живе в Україні ?
показать весь комментарий
13.05.2025 10:29 Ответить
скільки ще гнид живе в Україні ?
показать весь комментарий
13.05.2025 10:29 Ответить
Їх теба стріляти іншої мови ця погань не розуміє ,ніби граются з ними нарешті заблокуйте телеграм канали по яких ворог вербує бидло.
показать весь комментарий
13.05.2025 10:39 Ответить
Чи вдягло воно маскувального халату "зімній"? На відкритій місцині саме ВОНО!
показать весь комментарий
13.05.2025 10:59 Ответить
Киньте його прямо у реактор
показать весь комментарий
13.05.2025 11:59 Ответить
на гіляку запроданця ...
показать весь комментарий
13.05.2025 14:15 Ответить
Звати Чигаркін Юрій. Батько шишка на станції.
Косить під дурачка, хоча їм не може бути так як працював на атомній станції.
Звязаний з ватою з лаври де інколи перебував останнім часом. По слухам там підсадили на метадон і користуються залежністю.
показать весь комментарий
13.05.2025 14:44 Ответить
а прізвище у нього чисто українське - ЧігаркІН, тьху, понавезене і їх послід.
показать весь комментарий
13.05.2025 22:14 Ответить
Так може і взяли на атомну станцію, бо батько - "шишка"? Знав подібного такого... Батько - керівник профспілки однієї з серйозних обласних структур. Отримав "корочки" юриста, за гроші. Коли за тупість і "зальоти" вигнали з органів прокуратури - батько прилаштував у себе юрисконсультом. А він же у юриспруденції - "ні в зуб ногою"! Йому мій колега задачі про КЗОТ вирішував - коли той учився... (а це ж була його "профілююча" дисципліна, під час навчання!). От так і "йде по життю", як лайно за течією...
показать весь комментарий
14.05.2025 06:24 Ответить
Початок справи зробили, але ж, оті, прокурорські та суддівські з «доброчесністю», замусолять, як і шуфрича з коломойським та беркутньою!! Татарова з портновим і лукаш, можете запитати!
Баканов з резніковим, та потікавші генпрокурори, цьому підтвердження!!
А Сирійці, з ворогами не панькаються, і гроші на них не заробляють!
показать весь комментарий
13.05.2025 19:09 Ответить
... то він же тікав і відстрілювався... при спробі втечі і з гвинтівкою в руках...
показать весь комментарий
14.05.2025 08:27 Ответить
 
 