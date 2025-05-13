УКР
Готував повітряну атаку рашистів по ЛЕП Рівненської АЕС: викрито чергового агента ГРУ, - СБУ. ФОТО

Колишній працівник Рівненської АЕС готував повітряну атаку рашистів по лініях електропередач (ЛЕП), які живлять Київ та весь столичний регіон України. 

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр СБУ.

За матеріалами справи, фігурант мав навести російські дрони-камікадзе на високовольтні лінії, що зʼєднують Рівненську атомну електростанцію з енергооб’єктами Київщини.

Щоб скоригувати удар, агент намагався встановити GPS-трекер на одну з опор магістральних ЛЕП. За сигналом "маячка" окупанти планували спрямувати "Шахеди", щоб знеструмити столичну агломерацію.

Служба безпеки України затримала агента ГРУ РФ

Як встановило розслідування, ворожим агентом виявився колишній працівник Рівненської АЕС. Ще до початку повномасштабної війни чоловік звільнився з режимного об’єкта.

Утім, навесні 2025 року на його месенджер вийшов "зв’язковий" воєнної розвідки РФ з Підмосков’я і запропонував співпрацю в обмін на гроші.

Після вербування агент отримав від російської спецслужби детальну інструкцію для виконання ворожого завдання.

Щоб непомітно підійти до опори ЛЕП і встановити на ній GPS-трекер, агент попередньо розвідав локації підрозділів українських військ, які охороняють місцеву АЕС.

Після цього він приховано пробирався до "цілі" через відкриту місцевість, а добравшись – намагався активувати трекінговий модуль. У цей момент його затримали контррозвідники СБУ.

Служба безпеки України затримала агента ГРУ РФ

На місці події у затриманого вилучено мобільний телефон, який він використовував для контактів з російським ГРУ.

Слідчі Служби безпеки повідомили йому про підозру за ч. 2 ст. 113 Кримінального кодексу України (диверсія, вчинена в умовах воєнного стану).

Зловмисник перебуває під вартою, йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Їх теба стріляти іншої мови ця погань не розуміє ,ніби граются з ними нарешті заблокуйте телеграм канали по яких ворог вербує бидло.
показати весь коментар
13.05.2025 10:39 Відповісти
+3
Киньте його прямо у реактор
показати весь коментар
13.05.2025 11:59 Відповісти
+2
скільки ще гнид живе в Україні ?
показати весь коментар
13.05.2025 10:29 Відповісти
скільки ще гнид живе в Україні ?
показати весь коментар
13.05.2025 10:29 Відповісти
Їх теба стріляти іншої мови ця погань не розуміє ,ніби граются з ними нарешті заблокуйте телеграм канали по яких ворог вербує бидло.
показати весь коментар
13.05.2025 10:39 Відповісти
Чи вдягло воно маскувального халату "зімній"? На відкритій місцині саме ВОНО!
показати весь коментар
13.05.2025 10:59 Відповісти
Киньте його прямо у реактор
показати весь коментар
13.05.2025 11:59 Відповісти
на гіляку запроданця ...
показати весь коментар
13.05.2025 14:15 Відповісти
Звати Чигаркін Юрій. Батько шишка на станції.
Косить під дурачка, хоча їм не може бути так як працював на атомній станції.
Звязаний з ватою з лаври де інколи перебував останнім часом. По слухам там підсадили на метадон і користуються залежністю.
показати весь коментар
13.05.2025 14:44 Відповісти
а прізвище у нього чисто українське - ЧігаркІН, тьху, понавезене і їх послід.
показати весь коментар
13.05.2025 22:14 Відповісти
Так може і взяли на атомну станцію, бо батько - "шишка"? Знав подібного такого... Батько - керівник профспілки однієї з серйозних обласних структур. Отримав "корочки" юриста, за гроші. Коли за тупість і "зальоти" вигнали з органів прокуратури - батько прилаштував у себе юрисконсультом. А він же у юриспруденції - "ні в зуб ногою"! Йому мій колега задачі про КЗОТ вирішував - коли той учився... (а це ж була його "профілююча" дисципліна, під час навчання!). От так і "йде по життю", як лайно за течією...
показати весь коментар
14.05.2025 06:24 Відповісти
Початок справи зробили, але ж, оті, прокурорські та суддівські з «доброчесністю», замусолять, як і шуфрича з коломойським та беркутньою!! Татарова з портновим і лукаш, можете запитати!
Баканов з резніковим, та потікавші генпрокурори, цьому підтвердження!!
А Сирійці, з ворогами не панькаються, і гроші на них не заробляють!
показати весь коментар
13.05.2025 19:09 Відповісти
... то він же тікав і відстрілювався... при спробі втечі і з гвинтівкою в руках...
показати весь коментар
14.05.2025 08:27 Відповісти
 
 