Помогал РФ прорываться к админгранице Днепропетровской области: СБУ задержала агента ФСБ
Задержан агент ФСБ РФ, который шпионил для оккупантов на Покровском направлении фронта.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.
"Рашисты использовали его информацию для попыток прорыва украинской обороны и выхода на админграницу Днепропетровской области. Как установило расследование, вражеским приспешником оказался 52-летний житель фронтового поселка в Покровском районе. Агента завербовали через его родственницу, которая проживает на территории рф и сотрудничает с оккупантами.
Для выполнения задач куратора из фсб фигурант обходил местность возле передовой. Также он неоднократно пытался "втереться" в доверие украинских защитников, чтобы "втемную" выпытывать у них нужные сведения", - говорится в сообщении.
Оккупанты пообещали агенту "эвакуировать" его в Россию.
Мужчина должен был выявлять боевые позиции минометных и артиллерийских подразделений Сил обороны. Также он пытался найти и передать агрессору локации бронетехники и складов с боеприпасами наших войск.
Предатель был разоблачен, задокументированы его преступления и задержан в Каменском Днепропетровской области.
Сейчас ему сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).
Злоумышленник находится под стражей. Ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.
