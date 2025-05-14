РУС
Помогал РФ прорываться к админгранице Днепропетровской области: СБУ задержала агента ФСБ

Агент ФСБ задержан в Днепропетровской области. Что известно

Задержан агент ФСБ РФ, который шпионил для оккупантов на Покровском направлении фронта.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

"Рашисты использовали его информацию для попыток прорыва украинской обороны и выхода на админграницу Днепропетровской области. Как установило расследование, вражеским приспешником оказался 52-летний житель фронтового поселка в Покровском районе. Агента завербовали через его родственницу, которая проживает на территории рф и сотрудничает с оккупантами.

Для выполнения задач куратора из фсб фигурант обходил местность возле передовой. Также он неоднократно пытался "втереться" в доверие украинских защитников, чтобы "втемную" выпытывать у них нужные сведения", - говорится в сообщении.

Оккупанты пообещали агенту "эвакуировать" его в Россию.

Мужчина должен был выявлять боевые позиции минометных и артиллерийских подразделений Сил обороны. Также он пытался найти и передать агрессору локации бронетехники и складов с боеприпасами наших войск.

Предатель был разоблачен, задокументированы его преступления и задержан в Каменском Днепропетровской области.

Сейчас ему сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).

Злоумышленник находится под стражей. Ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Забули дописати: "Ліквідовано з причини ставленню опору при затриманні"
14.05.2025 10:14 Ответить
Надо бы его на кол водрузить вместе с родичкой...
14.05.2025 10:15 Ответить
Четвертий рік війни і немає примусової евакуації УСІХ з прифронтової зони, тому і повно цих *********, а втрачаємо людей і землю.
14.05.2025 10:28 Ответить
А чому відразу зрадник? Точно такі як він із даувнбасу, особливо пан татаров очолюють офіс президента разом із єлдаком, смірновим та іншими "патріотами", які все своє життя проповідувуали дружбу з московитами... Він іхній. А ще питання до ТЦК, а точніше до Боневтіка, бо він за все відповідає; "А чому військовозобовязаний, 52 роки не призваний до лав ЗСУ?" Залишили ворогу, щоб вони його призвали і на другий день відправили воювати проти України?
14.05.2025 10:33 Ответить
Яке довічне??? Нестор Шустрич який під час боїв під Києвом зливав мокшанським бандитам локації сил оборони і був затриманий СБУ, був звільнений по розпорядженню жОПи і ще більше року очолював комітет по свободі слова!!!! у варховній зРаді України..... П.С. Який пі..ор відкрив зелену вулицю для ФСБшної агентури і пятої колони в Україні. Чому не чути голосу 73% підЗЕлупної плісняви????
14.05.2025 10:50 Ответить
гнида смердюча!
14.05.2025 11:10 Ответить
Але у чекістів заголовки - прориватися до адмінкордону... Наче б той кордон взагалі існує у фізичному вигляді, окрім дорожніх знаків, буцім там все заміновано, обтянуто дротом та вартові стоять на вежах...
14.05.2025 11:11 Ответить
 
 