Новости Задержание корректировщиков
1 617 4

Готовил удары РФ по военным госпиталям в Полтавской области: СБУ задержала агента военной разведки РФ

Мужчина собирал данные о военных госпиталях в Полтавской области

Задержан агент российской военной разведки (ГРУ) на Полтавщине.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Злоумышленник собирал координаты военных госпиталей и других медучреждений, где лечились и проходили реабилитацию раненые украинские воины.

"Агентом оказался 36-летний местный безработный, который поддерживал рашизм на Телеграм-каналах. По инструкции российского гру агент "втемную" выведывал у знакомых информацию о медучреждениях Сил обороны, а затем выходил на местность для проверки собранных данных.

Готовя вражеские атаки, агент дополнительно пытался вычислить боевые позиции и маршруты патрулирования мобильных огневых групп ПВО, которые защищают воздушное пространство области", - говорится в сообщении.

Предателя разоблачила контрразведка СБУ, задокументировала его преступления и задержала по месту жительства.

Так СБУ на опережение провела комплексные мероприятия для обеспечения безопасности локаций Сил обороны.

У задержанного во время обысков изъяли мобильный телефон и сим-карты, которые он периодически менял для конспирации связи с оккупантами.

Сейчас ему сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).

Злоумышленник находится под стражей. Ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

СБУ (20317) корректировщик (103) Полтавская область (1246)
цих ******* по 111-й частині 2-й вже стає більше ніж полонених росіян. І їх не стає менше, ловлять кожен день.
14.05.2025 13:19 Ответить
Зловили повісили а рідню через мінне поле за парєбрік буде адвокат повісить поруч
14.05.2025 13:44 Ответить
Приклад, нікчемних законів від портовсько-підрахуйських ригоАНАЛІВ , які використовують під час 11 річної московської війни, оті особи, заброньовані посадами, прокуросько-суддівські(з доброчесністю)!!
А привладні, упродовж 11років смертей Українців, лиша обліковують подібних УБИВЦЬ Українців, і як беркутню, єфремових та шуфричів з коломойським, відпускають або переховують під «телефонним правом», дзвонарів з ОПУ!
Виходить, що і привладні, з урядового кварталу та прокурорсько-суддівські, заодно з убивцями Українців?? Все, ніяк не «наважуються», внести ЗМІНИ до законодавства, через невідкладні потреби сьогодення в Україні?!?
Сирійці, за чотири місяці, вжили ДІЄВИХ заходів щодо подібних убивць!
14.05.2025 13:40 Ответить
Може краще його пожиттєво на шибеницю ?
14.05.2025 13:41 Ответить
 
 