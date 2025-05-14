Готовил удары РФ по военным госпиталям в Полтавской области: СБУ задержала агента военной разведки РФ
Задержан агент российской военной разведки (ГРУ) на Полтавщине.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.
Злоумышленник собирал координаты военных госпиталей и других медучреждений, где лечились и проходили реабилитацию раненые украинские воины.
"Агентом оказался 36-летний местный безработный, который поддерживал рашизм на Телеграм-каналах. По инструкции российского гру агент "втемную" выведывал у знакомых информацию о медучреждениях Сил обороны, а затем выходил на местность для проверки собранных данных.
Готовя вражеские атаки, агент дополнительно пытался вычислить боевые позиции и маршруты патрулирования мобильных огневых групп ПВО, которые защищают воздушное пространство области", - говорится в сообщении.
Предателя разоблачила контрразведка СБУ, задокументировала его преступления и задержала по месту жительства.
Так СБУ на опережение провела комплексные мероприятия для обеспечения безопасности локаций Сил обороны.
У задержанного во время обысков изъяли мобильный телефон и сим-карты, которые он периодически менял для конспирации связи с оккупантами.
Сейчас ему сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).
Злоумышленник находится под стражей. Ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.
А привладні, упродовж 11років смертей Українців, лиша обліковують подібних УБИВЦЬ Українців, і як беркутню, єфремових та шуфричів з коломойським, відпускають або переховують під «телефонним правом», дзвонарів з ОПУ!
Виходить, що і привладні, з урядового кварталу та прокурорсько-суддівські, заодно з убивцями Українців?? Все, ніяк не «наважуються», внести ЗМІНИ до законодавства, через невідкладні потреби сьогодення в Україні?!?
Сирійці, за чотири місяці, вжили ДІЄВИХ заходів щодо подібних убивць!