УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
14278 відвідувачів онлайн
Новини Завербовані агенти ФСБ
2 119 10

Готувала нові удари ворога: на Полтавщині затримали агентку рашистів, - СБУ

СБУ затримали агентку ФСБ у Кременчуці

Військова контррозвідка Служби безпеки затримала ще одну учасницю агентурної мережі ФСБ, яку спецслужба викрила на Полтавщині у листопаді 2024 року. Тоді співробітники СБУ затримали двох російських агентів, котрі коригували ворожі атаки по регіону.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр СБУ.

Зараз затримано їхню спільницю, яка після викриття осередку "залягла на дно", а згодом отримала сигнал від кураторки на продовження підривної діяльності.

За матеріалами справи, фігуранткою виявилася 21-річна мешканка Кременчука, яка готувала координати для повітряних атак рашистів.

Однією із потенційних цілей ворога була адмінбудівля місцевого правоохоронного органу. Щоб з’ясувати наявність особового складу в ній, агентка встановила навпроти об’єкта приховану відеокамеру з віддаленим доступом для російських спецслужбістів.

Також, готуючи авіаудар, окупанти сподівалися "обійти" українську ППО. Для цього вони доручили зрадниці вирахувати бойові позиції радіолокаційних станцій ЗСУ.

Військові контррозвідники СБУ викрили агентку одразу після її "активації", задокументували злочини фігурантки і затримали за місцем проживання.

Одночасно з цим Служба безпеки провела комплексні заходи для убезпечення локацій українських захисників.

Під час обшуків в оселі затриманої вилучено комп’ютерну техніку та мобільний телефон, з якого фігурантка "звітувала" кураторці. Персональні дані цієї кадрової співробітниці ФСБ уже встановлені Службою безпеки.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Хотів передати РФ дані про оборону Черкащини: СБУ затримала агента ФСБ

Автор: 

Кременчук (322) СБУ (13266) Полтавська область (1210) Кременчуцький район (46)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+6
Ось так продажна паскуда і здохнеш в тюрязі ,мене дивує тупість цих істот які за криваві рашиські так звані гроші готові убивати своїх земляків що б ви всі виздихали, навіщо вас породили. Чомусь досі існують ворожі телеграм канали ?
показати весь коментар
16.05.2025 10:30 Відповісти
+5
З обстановки в кабінеті- ще й на держслужбі, ****
показати весь коментар
16.05.2025 10:24 Відповісти
+5
А чорму відразу агентка ФСБ? На стіні український правор, на екрані телевізора шмарафон, постійна глядачка концертів "кварталу" і "сватів"..., точно як її Лідор, одягапє вишиванку, а дії проводить на користь ворога. Конспігація!!!
показати весь коментар
16.05.2025 10:40 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
З обстановки в кабінеті- ще й на держслужбі, ****
показати весь коментар
16.05.2025 10:24 Відповісти
Чергова мерзота...
показати весь коментар
16.05.2025 10:25 Відповісти
Такуих гнид потенційно кожна десята, шарікових під час совка сюди наїхало багато(((
показати весь коментар
16.05.2025 10:29 Відповісти
Ось так продажна паскуда і здохнеш в тюрязі ,мене дивує тупість цих істот які за криваві рашиські так звані гроші готові убивати своїх земляків що б ви всі виздихали, навіщо вас породили. Чомусь досі існують ворожі телеграм канали ?
показати весь коментар
16.05.2025 10:30 Відповісти
А , чому не повідомляють прізвища таких персонажів ? Народ повинен знати своїх ,, героїв".
показати весь коментар
16.05.2025 10:35 Відповісти
Позаду висить предмет, яким потрібно задушити суку.
показати весь коментар
16.05.2025 10:40 Відповісти
А чорму відразу агентка ФСБ? На стіні український правор, на екрані телевізора шмарафон, постійна глядачка концертів "кварталу" і "сватів"..., точно як її Лідор, одягапє вишиванку, а дії проводить на користь ворога. Конспігація!!!
показати весь коментар
16.05.2025 10:40 Відповісти
...розстрілювати одразу таких тварюк!!!
показати весь коментар
16.05.2025 10:42 Відповісти
Поховайте її живцем
показати весь коментар
17.05.2025 16:33 Відповісти
 
 