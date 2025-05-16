Готувала нові удари ворога: на Полтавщині затримали агентку рашистів, - СБУ

Військова контррозвідка Служби безпеки затримала ще одну учасницю агентурної мережі ФСБ, яку спецслужба викрила на Полтавщині у листопаді 2024 року. Тоді співробітники СБУ затримали двох російських агентів, котрі коригували ворожі атаки по регіону.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр СБУ.

Зараз затримано їхню спільницю, яка після викриття осередку "залягла на дно", а згодом отримала сигнал від кураторки на продовження підривної діяльності.

За матеріалами справи, фігуранткою виявилася 21-річна мешканка Кременчука, яка готувала координати для повітряних атак рашистів.

Однією із потенційних цілей ворога була адмінбудівля місцевого правоохоронного органу. Щоб з’ясувати наявність особового складу в ній, агентка встановила навпроти об’єкта приховану відеокамеру з віддаленим доступом для російських спецслужбістів.

Також, готуючи авіаудар, окупанти сподівалися "обійти" українську ППО. Для цього вони доручили зрадниці вирахувати бойові позиції радіолокаційних станцій ЗСУ.

Військові контррозвідники СБУ викрили агентку одразу після її "активації", задокументували злочини фігурантки і затримали за місцем проживання.

Одночасно з цим Служба безпеки провела комплексні заходи для убезпечення локацій українських захисників.

Під час обшуків в оселі затриманої вилучено комп’ютерну техніку та мобільний телефон, з якого фігурантка "звітувала" кураторці. Персональні дані цієї кадрової співробітниці ФСБ уже встановлені Службою безпеки.

