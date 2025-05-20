РУС
Государственная измена и шпионаж: будут судить экс-заместителя секретаря СНБО Сивковича и трех сотрудников ФСБ РФ, - Офис Генпрокурора

сівкович

Прокуроры Офиса Генерального прокурора направили в суд обвинительный акт в отношении бывшего заместителя Секретаря СНБО Украины Владимира Сивковича и трех сотрудников ФСБ РФ.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Офис генпрокурора.

Следствие установило, что экс-чиновник, находясь в России, сотрудничал с представителями спецслужб государства-агрессора. Он действовал под руководством сотрудников ФСБ и регулярно передавал им информацию, полученную от бывшего начальника Главного управления СБУ в АР Крым - в то время действующего офицера по особым поручениям.

Как отмечается, полученные данные касались процессов в государстве и Службе безопасности Украины, что позволяло ФСБ влиять на деятельность украинских правоохранительных органов.

Бывшему чиновнику инкриминируют участие в преступной организации и государственную измену (ч. 2 ст. 255, ч. 1 ст. 111 УК Украины). Сотрудники ФСБ обвиняются в создании, руководстве, участии в преступной организации и шпионаже (ч. 1, 2 ст. 255, ч. 1 ст. 114 УК Украины).

Дело самого бывшего руководителя ГУ СБУ в АР Крым по обвинению в государственной измене, участии в преступной организации, самовольном оставлении места службы и завладении оружием уже рассматривает суд.

Ранее сообщалось, что прокурора сообщила о новом подозрении бывшему заместителю Секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины - в совершении государственной измены (ч. 1 ст. 111 УК Украины).

Гетманцеву вже вручили підозру чи ще дали час розвалити економіку країни ?
20.05.2025 11:22 Ответить
а коли судитимуть їх помічників, референтів, якими кишить офіс на Банковій і зала під куполом?
20.05.2025 11:18 Ответить
Так а Гетьманцева, помічника Сівковича вже ловлять?
20.05.2025 11:22 Ответить
а коли судитимуть їх помічників, референтів, якими кишить офіс на Банковій і зала під куполом?
20.05.2025 11:18 Ответить
20.05.2025 13:24 Ответить
Какая мєрзская атвратітєльная рожа...
20.05.2025 11:19 Ответить
і судитимуть як завжди - заочно?
20.05.2025 11:20 Ответить
візьми револьвер і можеш виконати вирок реально
20.05.2025 13:17 Ответить
Гетманцеву вже вручили підозру чи ще дали час розвалити економіку країни ?
20.05.2025 11:22 Ответить
у нього ще підписка на онліфанс не закінчилась
20.05.2025 13:19 Ответить
Так а Гетьманцева, помічника Сівковича вже ловлять?
20.05.2025 11:22 Ответить
Дуже дякую за оперативність, ця паскуда щонайменше 11 років працює на ворога ,а перед вторгненням він вербув бакановських сбушників.
20.05.2025 11:29 Ответить
Коли поза межами-то судять
коли в межах-то вони керують тими,хто судить...
20.05.2025 11:29 Ответить
писали в пині і в гетьманцева начальником був..
20.05.2025 11:31 Ответить
а агента "буратіно" з КВН коли судити будуть? чи козиря?
20.05.2025 11:36 Ответить
Ще треба опинитись там,де сівкович,хоча би для початку.
20.05.2025 11:40 Ответить
Чому не пишите що головою ГУ СБУ по Криму був Кулінич,а хто його пристроїв на цю посаду? Не Ванька Баканов?А хто затвердив своїм Указом не Вовка ЗЕленський.Чи будуть ці два кадри підсудні за злочинну недбалість,та професійну халатність?
20.05.2025 11:38 Ответить
Насмішили Гетьманцева
20.05.2025 11:50 Ответить
постійна маструбація від знлених мерзотників
20.05.2025 12:31 Ответить
..і, як завжди у виконанні дермово-зєліних лівоохоронців, це навіть не спортивна, а віртуальна риболовля..
знов імітація активності у той час, коли зрадники, крадії та мародери ходять по печерному кварталу, та в ту ж ОПу, табунами, рєшАя свої мутні дєлішкі, грабуючи-знищуючи Україну під дахом Зєлі-Підєрмачної, вітрини цього блдського, незламно-пАтужного шапіто..
20.05.2025 12:52 Ответить
зачем в военное время тратить государственные деньги на приговоры, которые никогда не будут исполнены. прокуроры, которые занимаются этой ахинеей, могут пойти воевать, молодые, здоровые, хорошо откормленные мужички, а гроши можно потратить на покупку оружия.
20.05.2025 12:53 Ответить
Гребаные клоуны, сбежавшего судят,а его агентура в Украине продолжает спокойно работать и чувствуют себя хозяева положения,некоторые даже гордятся работой на сивковича.
20.05.2025 13:15 Ответить
 
 