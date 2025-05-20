Государственная измена и шпионаж: будут судить экс-заместителя секретаря СНБО Сивковича и трех сотрудников ФСБ РФ, - Офис Генпрокурора

Прокуроры Офиса Генерального прокурора направили в суд обвинительный акт в отношении бывшего заместителя Секретаря СНБО Украины Владимира Сивковича и трех сотрудников ФСБ РФ.

Следствие установило, что экс-чиновник, находясь в России, сотрудничал с представителями спецслужб государства-агрессора. Он действовал под руководством сотрудников ФСБ и регулярно передавал им информацию, полученную от бывшего начальника Главного управления СБУ в АР Крым - в то время действующего офицера по особым поручениям.

Как отмечается, полученные данные касались процессов в государстве и Службе безопасности Украины, что позволяло ФСБ влиять на деятельность украинских правоохранительных органов.

Бывшему чиновнику инкриминируют участие в преступной организации и государственную измену (ч. 2 ст. 255, ч. 1 ст. 111 УК Украины). Сотрудники ФСБ обвиняются в создании, руководстве, участии в преступной организации и шпионаже (ч. 1, 2 ст. 255, ч. 1 ст. 114 УК Украины).

Дело самого бывшего руководителя ГУ СБУ в АР Крым по обвинению в государственной измене, участии в преступной организации, самовольном оставлении места службы и завладении оружием уже рассматривает суд.

Ранее сообщалось, что прокурора сообщила о новом подозрении бывшему заместителю Секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины - в совершении государственной измены (ч. 1 ст. 111 УК Украины).

