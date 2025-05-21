РУС
3 421 20

Устроился на оборонный завод, чтобы похитить новые разработки ВСУ: СБУ задержала агента РФ на Одесщине. ФОТОрепортаж

В Одесской области задержан инженер, который шпионил для ФСБ.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ, информирует Цензор.НЕТ.

Речь идет о 47-летнем мужчине. По поручению оккупантов агент должен был получить секретную документацию по изготовлению комплектующих для новейшей автотехники ВСУ.

Он устроился на местный завод, выполняющий оборонные заказы. СБУ задокументировала каждый шаг фигуранта, поскольку разоблачила его еще на этапе вербовки российской спецслужбой.

"С первого дня пребывания на территории предприятия "крот" пытался получить доступ к чертежам и технологическим схемам по производству запчастей к колесным машинам. Для этого он прикрывался своими профессиональными обязанностями инженера, а также пытался как можно быстрее "втереться" в доверие к коллегам, которые непосредственно задействованы в производственном процессе", - говорится в сообщении.

Также мужчина выполнял функцию корректировщика.

Чтобы помочь рашистам "обойти" систему противовоздушной обороны Одесской области, он объезжал регион и пытался обнаружить боевые позиции ПВО и радиолокационные станции.

Контрразведка СБУ задержала фигуранта и провела комплексные мероприятия для обеспечения безопасности локаций украинских защитников.

Во время обысков у задержанного изъято фото технической документации, которую он планировал передать РФ, а также другие доказательства работы на вражескую спецслужбу.

Сейчас ему сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).

Мужчина находится под стражей. Ему грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Устроился на оборонный завод для шпионажа. Задержан агент РФ в Одесской области
Одесская область (3786) СБУ (20343) шпионаж (1443)
Топ комментарии
+10
Чергова мерзота...
21.05.2025 10:11 Ответить
+9
Довічне позбавлення волі на уранових копальнях.
21.05.2025 10:32 Ответить
+8
шо ж то за така спецперевірка при прийнятті на роботу в оборонці?!
21.05.2025 10:14 Ответить
Чергова мерзота...
21.05.2025 10:11 Ответить
адеський ватан! таких там забагато!
21.05.2025 10:12 Ответить
шо ж то за така спецперевірка при прийнятті на роботу в оборонці?!
21.05.2025 10:14 Ответить
В голову ще не навчились заглядати... На жаль...
21.05.2025 10:17 Ответить
та й без зазирання до шарабану можна багато чого зрозуміти та виявити
це звісно, як є таке бажання та інтерес
21.05.2025 10:19 Ответить
Є такі шо ходять у вишиванці, кричать Слава Україні, говорять шо ненавидять ***** та кацапів, а в кармані дулю тримають та за 30 серебряників і матір рідну продадуть...
21.05.2025 10:27 Ответить
кива, до прикладу, ходив... колись.. тут згоден
проте зараз заходи безпеки в оборонці ніхто не скасовував
питання до служби...
21.05.2025 10:29 Ответить
Зеленський такий?
21.05.2025 10:48 Ответить
А як ти думаєш?
21.05.2025 10:52 Ответить
Тільки після тебе скажу.
21.05.2025 11:01 Ответить
Спецперевірка зводиться до перевірки "платоспроможності". Бо робота в оборонці дає "бронь"...
21.05.2025 10:52 Ответить
тоді за такий пройоб треба притягувати ще й сб-шника, а якщо він ще й у темі - то за держзраду
21.05.2025 10:56 Ответить
Попробуй прочитать дальше заголовка
21.05.2025 11:08 Ответить
тобто, прийняли на роботу до оборонка кацапського агента, шоби його задокументувати?
при цьому, надавши йому доступ не тільки до об'єкту, а ще й до конретного матеріалу, який цікавив підарів?
круто..
думай про те, шо прочитав та про те, шо написав
21.05.2025 11:11 Ответить
Скоріш за все сбушники "завербували" ватана..той купився...його вели...можливо навіть отримали премії...а потім настав час показати публічно свою роботу
21.05.2025 16:37 Ответить
Довічне позбавлення волі на уранових копальнях.
21.05.2025 10:32 Ответить
а вони у нас є?
21.05.2025 12:21 Ответить
Є
21.05.2025 13:36 Ответить
Є..але зеки в копальнях уранових не працюють...зеки на конвеєрі хімічного заводу де просушують готовий концентрат...жовтий кек так званий
21.05.2025 16:23 Ответить
Це не зек, а зрадник. Навіщо його довічно дарма кормити?
21.05.2025 17:58 Ответить
 
 