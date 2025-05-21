Устроился на оборонный завод, чтобы похитить новые разработки ВСУ: СБУ задержала агента РФ на Одесщине. ФОТОрепортаж

В Одесской области задержан инженер, который шпионил для ФСБ.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ, информирует Цензор.НЕТ.

Речь идет о 47-летнем мужчине. По поручению оккупантов агент должен был получить секретную документацию по изготовлению комплектующих для новейшей автотехники ВСУ.

Также смотрите: Инструктор Яворовского полигона работал на врага и готовил убийства украинских военных, - СБУ. ФОТО

Он устроился на местный завод, выполняющий оборонные заказы. СБУ задокументировала каждый шаг фигуранта, поскольку разоблачила его еще на этапе вербовки российской спецслужбой.

"С первого дня пребывания на территории предприятия "крот" пытался получить доступ к чертежам и технологическим схемам по производству запчастей к колесным машинам. Для этого он прикрывался своими профессиональными обязанностями инженера, а также пытался как можно быстрее "втереться" в доверие к коллегам, которые непосредственно задействованы в производственном процессе", - говорится в сообщении.

Также мужчина выполнял функцию корректировщика.

Чтобы помочь рашистам "обойти" систему противовоздушной обороны Одесской области, он объезжал регион и пытался обнаружить боевые позиции ПВО и радиолокационные станции.

Смотрите также: Шпионил за ВСУ и корректировал авиаудары: задержан агент ГРУ в Харьковской области, - СБУ. ФОТО

Контрразведка СБУ задержала фигуранта и провела комплексные мероприятия для обеспечения безопасности локаций украинских защитников.

Во время обысков у задержанного изъято фото технической документации, которую он планировал передать РФ, а также другие доказательства работы на вражескую спецслужбу.

Сейчас ему сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).

Мужчина находится под стражей. Ему грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Шпионил для ФСБ за позициями ВСУ на Донетчине: задержан клирик УПЦ МП, - СБУ. ФОТОрепортаж





