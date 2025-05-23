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Новини Фото Державна зрада Затримання коригувальників
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Курсант військового інституту хотів скоригувати удар по своєму вишу, - СБУ. ФОТОрепортаж

Затримано курсанта провідного військового інституту, якого викрили на співпраці з ФСБ Росії.

Про це повідомила пресслужба СБУ, інформує Цензор.НЕТ.

Затримання відбулося за сприяння головнокомандувача ЗСУ.

Курсант військового інституту працював на ФСБ РФ

Так, за дорученням окупантів він фігурант мав скоригувати ракетний удар по об’єктах навчального закладу, де проходив навчання.

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"Щоб виконати це завдання, фігурант позначав на картах координати навчальних корпусів, полігонів та казарм інституту, а також виробничі потужності підприємств військово-промислової галузі України, де проводилися виїзні заняття курсантів. Крім того, під час перебування на цих локаціях агент робив приховані фото об’єктів з прив’язкою до місцевості.

Також фігурант підготував для відправлення куратору з фсб "звіти", в яких розписав навіть графік перебування курсантів на різних об’єктах", - йдеться в повідомленні.

Курсант військового інституту працював на ФСБ РФ
Курсант військового інституту працював на ФСБ РФ

СБУ викрила агента РФ, задокументувавши його роботу на окупантів, та затримала на території вишу.

Він потрапив у поле зору ФСБ, коли шукав "легких заробітків" у Telegram-каналах.

Наразі йому повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Він перебуває під вартою без права внесення застави. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

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Автор: 

СБУ (12912) курсанти (136) державна зрада (1712) коригування (63)


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Топ коментарі
+23
їпанько підарське
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23.05.2025 10:20
+16
"Затримання відбулося за сприяння головнокомандувача ЗСУ". Заходит Сырский в бар институт а там шпиен, ну и поспособствовал задержанию).
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23.05.2025 10:37
+14
І лічно дарагой таваріщ Сирскій . Совком аж смердить.
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23.05.2025 10:42
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Свідок шашликів? 🤣🤣🤣
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24.05.2025 09:11 Відповісти
Він потрапив у поле зору ФСБ, коли шукав "легких заробітків" у Telegram-каналах.
Ніби на росії ніхто легких заробітків у тєлєгє не шукає.
Але на подібні справи вони йди сцють, бо фсб - це вам не СБУ.
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23.05.2025 10:19 Відповісти
легкий заробіток=так став би повією
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23.05.2025 10:22 Відповісти
їпанько підарське
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23.05.2025 10:20 Відповісти
Ото,****@ виховали за час незалежної держави(((Він що сам такий "мудрий",чи завжди був?(
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23.05.2025 10:25 Відповісти
зрадники завжди були, є та будуть
гірка правда
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23.05.2025 10:29 Відповісти
Спробуй кацапа виховати по іншому
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23.05.2025 11:19 Відповісти
Золотий фонд зеленої мразоти!
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23.05.2025 10:26 Відповісти
Не треба довічно годувати.

Ланцюгами за ноги до верстата і пахати під демократизатором.
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23.05.2025 10:28 Відповісти
Яблуко ві яблуні?
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23.05.2025 10:29 Відповісти
А зеленський, з Оманськими та помічниками ригоАНАЛІВ опу, взагалі злив СпецОперацію України проти вгнерівці ******!!
Воно і досі, лише очима лупає, як і абдристович з аброхамієм з ВРУ!
А ГенПрокурори, колонами, сором'язливо тікають з України за кордон!!
Баканов із заступниками, цим опікується з ДержПрикСлужби !!!
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23.05.2025 10:33 Відповісти
На Житомирщині є непогані кварцитові кар"єри. Був на одному такому. Яма - у кілька сот метрів, глибиною. Навкруги - на два десятки кілометрів - болота непрохідні... Запхнуть туди - і хай махає кайлом. Нам потрібні бетонні блоки, для відбудови зруйнованого. І нові дороги, асфальтовані - теж...
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23.05.2025 10:33 Відповісти
яка краса)..., а я кварцит на залізничних коліях іноді збираю..., чомусь в нас ********** з нього насип робити...
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23.05.2025 10:39 Відповісти
Недалеко від мене, цілі вагони його розвантажують... Асфальтний завод... Можу, по блату", мішками відвантажить. "Новою поштою"...
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23.05.2025 10:51 Відповісти
дуже цікаво )) я подумаю...
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23.05.2025 11:21 Відповісти
Є ще уранові шахти, там потрібні робочі руки
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23.05.2025 10:49 Відповісти
Туди хер влаштуєшся, до війни по блату тільки брали. По рекомендаціям.
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23.05.2025 12:01 Відповісти
"Затримання відбулося за сприяння головнокомандувача ЗСУ". Заходит Сырский в бар институт а там шпиен, ну и поспособствовал задержанию).
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23.05.2025 10:37 Відповісти
І лічно дарагой таваріщ Сирскій . Совком аж смердить.
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23.05.2025 10:42 Відповісти
Чогось пригадалося
"Слухи по Москве: заслал Троцкий из-за кордона банды шептунов-брехунов. На один толь-
ко «Серп и молот» - сто. Врали шептуны такое - уши вянут. Говорили, будто власть советская
девку живую без парашюта бросала из-под самых небес. А девка жива-здорова. Стрелкова. Или Стрелина. Шептунов вчерась ночью брали. На «Серпе и молоте» всех, у кого язычок больше стандарта, выловили. Двести их было.
Точнее - двести пять. Пятерых парашютист Холованов прямо на заводе поймал.
Летел на полюс. Дай, думает, прыгну на завод да одного брехуна поймаю. И что же вы ду-
маете? Прыгнул с парашютом и - хвать одного. Хвать другого. За полчаса - пятерых. Связал
всех одним парашютом… А других ночью брали. Но тех уже обычным порядком. С кроваток.
Тепленькими. И по другим заводам брали. Три тыщи. Или четыре. Поделом." (С) В.Суворов "Контроль".
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23.05.2025 10:57 Відповісти
Все простіше... До Сирського зайшли "контріки" і показали "разработку"... І він дав згоду на затримання... Така методика ще при Союзі існувала...
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23.05.2025 11:26 Відповісти
Крутий курсант, якщо дозвіл треба було брати у самого Сирського. Мабуть з його близкого оточення. Бо в нас навіть ТЦК ложить с прибором на прокурорів, адвокатів і толкователей Конституції всіх рангів!
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24.05.2025 07:13 Відповісти
Ти, просто, з подібним, ніколи не стикався... Це іменувалося завжди, "предпосылкой к конфликту ведомств"... Щоб "вояки" не піднімали "хіпішь", що під них "копають" - ще в 60-ті, було відпрацьовано, подібну "методику"...
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24.05.2025 07:28 Відповісти
Ага, а на арешт Косинського просили дозволу у Ленки Зеленської, бо Хлявний був на шашликах у Жеки?
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24.05.2025 08:17 Відповісти
Я повинен уміть по твоїй "фені ботать"?
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24.05.2025 08:25 Відповісти
То твоя особиста справа! Як кажуть мої корєша "Liberum arbitrium"
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24.05.2025 09:25 Відповісти
Ясно... Якщо "не в темі" - будемо "з"їжджать на "непонятки для узкава круга" - щоб виглядіть "розумнішим"...
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24.05.2025 09:34 Відповісти
Обміняють.
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23.05.2025 10:40 Відповісти
нахіба підарам використаний гандон?
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23.05.2025 10:42 Відповісти
Ні. Такі мавпочки одноразові. Та й не потрібні русні у себе зрадники за легкий заробіток.
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23.05.2025 10:46 Відповісти
Або Сирський передумає, тоді ще й вибачатися СБУ буде!
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24.05.2025 07:14 Відповісти
"фігурант позначав на картах координати навчальних корпусів, полігонів та казарм інституту"

Навіщо? Це все ж є на гугл-картах.
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23.05.2025 10:41 Відповісти
на гуглкартах є, на яндекскартах мабудь нема.
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23.05.2025 10:58 Відповісти
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23.05.2025 11:04 Відповісти
Тільки до гилляки !
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23.05.2025 10:44 Відповісти
Уявляєте собі кількість таких самих виродків, які вже закінчили такі ВНЗ та при погонах командують армією?
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23.05.2025 10:46 Відповісти
Деяким коментаторам на подобається, що затримали зрадника, тому намагаються змістити увагу
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23.05.2025 10:51 Відповісти
Усі ці "агенти" не можуть почистити телеграм?
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23.05.2025 10:51 Відповісти
Стипендія 700 грн, тому шукають такі курсанти додатковий заробіток в різних місцях, а русня цим користується і знаходить таких ідіотів
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23.05.2025 10:53 Відповісти
У Вас застарілі дані. З 01.05.2025 р. - 8 000 грн.
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23.05.2025 11:13 Відповісти
******** виродок. Звідки тільки такі беруться.
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23.05.2025 10:54 Відповісти
"Затримання відбулося за сприяння головнокомандувача ЗСУ. " - щось не видно головнокомандувача на фото, де він
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23.05.2025 11:20 Відповісти
планує бурятську операцію
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24.05.2025 07:29 Відповісти
Профілактику ніхто Не відміняв. АЛЕ. Не там шукають і не тих ловлять. Розвели як лоха
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23.05.2025 11:21 Відповісти
Треба щось кординально міняти ,як покараня має бути посилено що б жодне бидло і подумати не могло ,має бути національно патріотичне виховання як в навчальних закладах так і в інформаційному просторі яких чомусь навіть під час війни немає ,зате є всякі непотрібні шоу,люди гинуть їм смішно і вже пора розібратись з тими телеграм каналами які використовує ворог ,а всю мерзоту яка допомагає ворогу на розмінування до скону.
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23.05.2025 11:23 Відповісти
Чергова показуха типу Совкові чекісти не дремлють.. щоб всі боялись
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23.05.2025 11:35 Відповісти
Все правильно роблять СБУ.
Виявляти вчасно це і є їх робота.
Одне погано, що по факту сцецперевірки почили в бозі, і треба негайно згадувати як було до цього і перевіряти всіх до десятого коліна перш ніж приймати у правоохоронні, військові органи та ЗВО.
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23.05.2025 11:48 Відповісти
забрати нахрін гаджети
тіко кнопкові, шоби дзвонити мамі, татові, дівчині
штати, брити, французи так роблять, ізраїль вже теж до того йде
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23.05.2025 12:19 Відповісти
ще один жалюгідний диктатурщик. чим ви кращі зелені і кацапні?
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24.05.2025 07:36 Відповісти
Я вас прошу. Баканов і та банда.... Вони мали б те робити, але по факту тотально ... служба
Якзо хтось не пам'ятає
https://www.youtube.com/watch?v=E2rjaH1RMAQ&ab_channel=%D0%A1%D1%83%D1%81%D0%BF%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B5%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8 Терористів у Донецький аеропорт впустив співробітник СБУ
ті є самі співробітники хдали Крим і решту.
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23.05.2025 12:40 Відповісти
Щось типу цього, коли Малюк затримав схожого зрадника?
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23.05.2025 11:44 Відповісти
по правді кацапи і так знають де знаходяться всі "виші", бо вони будувались ще при срср, але куратора фсб більше мабудь цікавили полігони навчань, бачу фото переписок він це хоче дізнатись...
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23.05.2025 11:54 Відповісти
Дуже інформативна стаття, всі так обговорюють активно … в какому місті взагалі це все трапилось?
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23.05.2025 12:17 Відповісти
"...в кáкому місті взагалі це все трапилось?
"Ґдє, ґдє? Ф Караґандє!"
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23.05.2025 12:29 Відповісти
А що, вам теж треба координати, локації, явки та паролі?! 😜
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23.05.2025 13:33 Відповісти
потрібен публічний РОЗСТРІЛ разом з усією його родиною
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23.05.2025 12:23 Відповісти
Тю, розсмішив... Навіть дітям відомо, що сам собі морду не набʼєш!
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24.05.2025 07:18 Відповісти
Мабуть батькі військові за часів совка були направлені з мордора в Україну..і весь час казали..гарбачов разваліл..нада вастанавіть ссср
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23.05.2025 12:40 Відповісти
Під час війни для йомук подібних а ТАКОЖ для корупцонерів мусить бути одна єдина стаття-розстрільна.
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23.05.2025 13:03 Відповісти
Ну ти дайошь! Родини розстрілювать! У нас і так бардак, а тоді ми зовсім без влади залишимось!
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24.05.2025 07:21 Відповісти
Вирішення проблеми лише одне-бажаєш на державну службу, чи на навчання на військовослужбовця---будь ласка спершу детектор брехні.
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24.05.2025 03:40 Відповісти
А відоме і інше вирішення проблеми - звернутися до брата Єрмака! Він мабуть вже з лікарняного від переляку вийшов...
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24.05.2025 07:24 Відповісти
Дрібноту знайшли, а Портнова, рибину не побачили. Що зо сібіу таке?
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24.05.2025 07:36 Відповісти
Підар же
Таких треба показово стріляти. Щоб іншим наука була
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24.05.2025 09:08 Відповісти
Обміняють.
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24.05.2025 09:44 Відповісти
 
 