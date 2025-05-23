Курсант військового інституту хотів скоригувати удар по своєму вишу, - СБУ. ФОТОрепортаж

Затримано курсанта провідного військового інституту, якого викрили на співпраці з ФСБ Росії.

Про це повідомила пресслужба СБУ, інформує Цензор.НЕТ.

Затримання відбулося за сприяння головнокомандувача ЗСУ.

Так, за дорученням окупантів він фігурант мав скоригувати ракетний удар по об’єктах навчального закладу, де проходив навчання.

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"Щоб виконати це завдання, фігурант позначав на картах координати навчальних корпусів, полігонів та казарм інституту, а також виробничі потужності підприємств військово-промислової галузі України, де проводилися виїзні заняття курсантів. Крім того, під час перебування на цих локаціях агент робив приховані фото об’єктів з прив’язкою до місцевості.

Також фігурант підготував для відправлення куратору з фсб "звіти", в яких розписав навіть графік перебування курсантів на різних об’єктах", - йдеться в повідомленні.





СБУ викрила агента РФ, задокументувавши його роботу на окупантів, та затримала на території вишу.

Він потрапив у поле зору ФСБ, коли шукав "легких заробітків" у Telegram-каналах.

Наразі йому повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Він перебуває під вартою без права внесення застави. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

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