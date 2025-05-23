Курсант військового інституту хотів скоригувати удар по своєму вишу, - СБУ. ФОТОрепортаж
Затримано курсанта провідного військового інституту, якого викрили на співпраці з ФСБ Росії.
Про це повідомила пресслужба СБУ, інформує Цензор.НЕТ.
Затримання відбулося за сприяння головнокомандувача ЗСУ.
Так, за дорученням окупантів він фігурант мав скоригувати ракетний удар по об’єктах навчального закладу, де проходив навчання.
"Щоб виконати це завдання, фігурант позначав на картах координати навчальних корпусів, полігонів та казарм інституту, а також виробничі потужності підприємств військово-промислової галузі України, де проводилися виїзні заняття курсантів. Крім того, під час перебування на цих локаціях агент робив приховані фото об’єктів з прив’язкою до місцевості.
Також фігурант підготував для відправлення куратору з фсб "звіти", в яких розписав навіть графік перебування курсантів на різних об’єктах", - йдеться в повідомленні.
СБУ викрила агента РФ, задокументувавши його роботу на окупантів, та затримала на території вишу.
Він потрапив у поле зору ФСБ, коли шукав "легких заробітків" у Telegram-каналах.
Наразі йому повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Він перебуває під вартою без права внесення застави. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.
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Ніби на росії ніхто легких заробітків у тєлєгє не шукає.
Але на подібні справи вони йди сцють, бо фсб - це вам не СБУ.
гірка правда
Ланцюгами за ноги до верстата і пахати під демократизатором.
Воно і досі, лише очима лупає, як і абдристович з аброхамієм з ВРУ!
А ГенПрокурори, колонами, сором'язливо тікають з України за кордон!!
Баканов із заступниками, цим опікується з ДержПрикСлужби !!!
баринститут а там шпиен, ну и поспособствовал задержанию).
"Слухи по Москве: заслал Троцкий из-за кордона банды шептунов-брехунов. На один толь-
ко «Серп и молот» - сто. Врали шептуны такое - уши вянут. Говорили, будто власть советская
девку живую без парашюта бросала из-под самых небес. А девка жива-здорова. Стрелкова. Или Стрелина. Шептунов вчерась ночью брали. На «Серпе и молоте» всех, у кого язычок больше стандарта, выловили. Двести их было.
Точнее - двести пять. Пятерых парашютист Холованов прямо на заводе поймал.
Летел на полюс. Дай, думает, прыгну на завод да одного брехуна поймаю. И что же вы ду-
маете? Прыгнул с парашютом и - хвать одного. Хвать другого. За полчаса - пятерых. Связал
всех одним парашютом… А других ночью брали. Но тех уже обычным порядком. С кроваток.
Тепленькими. И по другим заводам брали. Три тыщи. Или четыре. Поделом." (С) В.Суворов "Контроль".
Навіщо? Це все ж є на гугл-картах.
Виявляти вчасно це і є їх робота.
Одне погано, що по факту сцецперевірки почили в бозі, і треба негайно згадувати як було до цього і перевіряти всіх до десятого коліна перш ніж приймати у правоохоронні, військові органи та ЗВО.
тіко кнопкові, шоби дзвонити мамі, татові, дівчині
штати, брити, французи так роблять, ізраїль вже теж до того йде
Якзо хтось не пам'ятає
https://www.youtube.com/watch?v=E2rjaH1RMAQ&ab_channel=%D0%A1%D1%83%D1%81%D0%BF%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B5%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8 Терористів у Донецький аеропорт впустив співробітник СБУ
ті є самі співробітники хдали Крим і решту.
"Ґдє, ґдє? Ф Караґандє!"
Таких треба показово стріляти. Щоб іншим наука була