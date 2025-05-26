РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11625 посетителей онлайн
Новости Фото Задержание корректировщиков
871 3

Информатор спецслужб РФ, который корректировал обстрелы, задержан в Николаевской области, - СБУ. ФОТО

На Николаевщине задержан еще один корректировщик российских обстрелов.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ, информирует Цензор.НЕТ.

Речь идет о 57-летнем местном жителе, бывшем работнике мебельной фабрики.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Курсант военного института хотел скорректировать удар по своему вузу, - СБУ. ФОТОрепортаж

"Основной задачей агента был поиск и передача координат блокпостов и других мест сосредоточения украинских защитников, а также разведка локального аэродрома: наличие там самолетов, военных и техники. Чтобы собрать эту информацию, фигурант объезжал местность якобы по бытовым делам.

Собранные данные он посылал в чат-бот Сергея Лебедева (известного под псевдонимом "Лохматий"), который скрывается в Донецке и работает на фсб и военную разведку рф. Затем Лебедев пересылал эту информацию своим кураторам", - говорится в сообщении.

Информатора разоблачили киберспециалисты СБУ, задокументировали его преступления и задержали по месту жительства. В то же время были проведены комплексные меры для обеспечения безопасности локаций Сил обороны.

Также читайте: 176 граждан РФ владели землей под Киевом: участки вернули в собственность Украины, - СБУ

В СБУ напомнили, что с начала полномасштабного вторжения РФ разоблачили более 30 информаторов "Лохматого". Большинство из них уже получили тюремные сроки.

Сейчас зтариманому сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины (несанкционированное распространение информации о направлении, перемещении ВСУ или других образованных в соответствии с законами Украины военных формирований, совершенное в условиях военного положения).

Мужчина находится под стражей без права внесения залога. Ему грозит до 12 лет тюремного заключения.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": СБУ задержала пятерых корректировщиков обстрелов РФ. Самому младшему - 16 лет. ФОТОрепортаж

Российского корректировщика задержали в Николаевской области
Российского корректировщика задержали в Николаевской области
Российского корректировщика задержали в Николаевской области

Автор: 

Николаевская область (2137) СБУ (19980) корректировщик (59)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Коригував кому жити кому вмерти - падло!
показать весь комментарий
26.05.2025 13:29 Ответить
а це не державна зрада ? загрожує до 12 років ????? ви серьозно ??? який дебіл дає такі статі зрадникам та діверсантам ?
показать весь комментарий
26.05.2025 13:58 Ответить
Не можу зрозуміти: одним підарам-корегувальникам ЗАГРОЖУЄ довічне,-іншим до 12 років позбавлення волі, а підврвм, які заклали вибухівку і підірвали з приїздом патруля-до 9 років?? Що це за маячня????
показать весь комментарий
26.05.2025 14:12 Ответить
 
 