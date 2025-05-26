Информатор спецслужб РФ, который корректировал обстрелы, задержан в Николаевской области, - СБУ. ФОТО

На Николаевщине задержан еще один корректировщик российских обстрелов.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ, информирует Цензор.НЕТ.

Речь идет о 57-летнем местном жителе, бывшем работнике мебельной фабрики.

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"Основной задачей агента был поиск и передача координат блокпостов и других мест сосредоточения украинских защитников, а также разведка локального аэродрома: наличие там самолетов, военных и техники. Чтобы собрать эту информацию, фигурант объезжал местность якобы по бытовым делам.

Собранные данные он посылал в чат-бот Сергея Лебедева (известного под псевдонимом "Лохматий"), который скрывается в Донецке и работает на фсб и военную разведку рф. Затем Лебедев пересылал эту информацию своим кураторам", - говорится в сообщении.

Информатора разоблачили киберспециалисты СБУ, задокументировали его преступления и задержали по месту жительства. В то же время были проведены комплексные меры для обеспечения безопасности локаций Сил обороны.

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В СБУ напомнили, что с начала полномасштабного вторжения РФ разоблачили более 30 информаторов "Лохматого". Большинство из них уже получили тюремные сроки.

Сейчас зтариманому сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины (несанкционированное распространение информации о направлении, перемещении ВСУ или других образованных в соответствии с законами Украины военных формирований, совершенное в условиях военного положения).

Мужчина находится под стражей без права внесения залога. Ему грозит до 12 лет тюремного заключения.

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