СБУ задержала пятерых корректировщиков обстрелов РФ. Самому младшему - 16 лет. ФОТОрепортаж
Разоблачена агентурная сеть спецслужб РФ, корректировавшая удары войск РФ по восточным, южным и западным областям Украины.
Об этом сообщила пресс-служба СБУ, информирует Цензор.НЕТ.
Так, были одновременно задержаны пять участников вражеской ячейки, которые шпионили для РФ в Запорожье, Сумах, Николаеве, а также в Хмельницкой, Киевской, Харьковской и Днепропетровской областях. Самому младшему из них - 16 лет, а самому старшему - 23.
В группу входил студент из Запорожья, его местная знакомая и ее сожитель. Также с ними "сотрудничали" двое братьев из Харьковской области.
"Фигуранты знали друг друга, но действовали порознь и имели одного куратора российских спецслужб. После дистанционно вербовки агенты получили задание подготовить координаты для ударов по оборонным объектам Украины.
Чтобы выполнить задание, фигуранты "путешествовали" по городам, где рядом с потенциальными "целями" парковали авто с включенным видеорегистратором. С помощью этого устройства они в течение 8-12 часов фиксировали возможное наличие на локации личного состава и техники наших войск", - говорится в сообщении.
Для конспирации агенты выходили в ближайшее кафе, которое использовали как "наблюдательный пункт" за обстановкой вокруг.
Время от времени они возвращались к авто, чтобы проверить заряд аккумуляторов видеорегистратора и сменить карту памяти для дальнейшей записи.
Контрразведчики СБУ заблаговременно разоблачили агентов РФ и поэтапно задокументировала каждого. После обеспечения безопасности локаций Сил обороны все участники вражеской группы были задержаны по месту жительства.
Спецслужбы РФ завербовали всех агентов через Телеграм-каналы, где они искали "легких денег".
Сейчас всем сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).
Злоумышленники находятся под стражей без права внесения залога. Им грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.
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Треба їх берегти - це наші майбутні виборці.
Ето жє нав'язиваніє мнєній.
Ви чьто !
Ми же нє русскіє, коториє 400 лєт засіралі мозгі украІнцам, про гєроіческіх русскіх, нє знающіх пораженій...
Всєсоюзноє Радіо, Тєлєвідєніє, Мосфільм, Лєнфільм...
Тарапунька і Штєпсєль...
хотя я категорично проти цього ,
але що робити зі зрадниками , важко сказати !
Вини ж гірше кацапів діють у себе вдома !!
«Хто з мечем до нас прийде, - від меча і загине.»
Цікаво, що по Вашому мав на увазі Христос в словосполученні "до нас" (це куди і до кого?). Хоча, до речі, Він такого ніколи не казав »
Читай:
«Євангелія Вiд Матвiя 26:52 https://www.bible.com/uk/bible/compare/MAT.26.52 Тоді промовляє до нього Ісус: Сховай свого меча в його місце, бо всі, хто візьме меча, від меча і загинуть.
Біблія в пер. Івана Огієнка 1962»
Богдан Сварга - Не ганьбись своїм невіглаством.
https://www.bible.com/uk/bible/compare/MAT.26.52
А ти кацапский пацик гомофіл, по суті свойого висєра:
«цю фразу кінорежисер Ейзенштейн вклав у вуста кіношного Саши Невського »
обісрався.
Впєрьод за фагманом чф рф.
Біспалезно!!!
Обтєкай.
То давай обсерися вже на біс, по самісінькі вуха:
От, як ти розумієш сенс фрази:
«Всі хто візьме меч, той від меча і загинуть» (Мф: 26:52).
Типу - взяв меч і що, вмер?
Своїми словами.
Я, наприклад, отак:
«Всі хто візьме меч, той від меча і загинуть» (Мф: 26:52). Ці слова Господа нашого Ісуса Христа варто почути агресорам і тиранам, тим, хто замишляє зло, хто свідомо йде на насильство, аби привласнити чуже, загарбати, скривдити.»
Агрессор - россія, яка прийшла вбивати українців. Але українці переможуть.
Ти розумієш біблійну фразу:
«Всі хто візьме меч, той від меча і загинуть» (Мф: 26:52); як: «....- взяв меч і ...вмер...».
Тобто твоє розуміння тексту, це сам текст.
(Свого часу таким як ти, кугУтам, Церква забороняла самим читати Біблію.)
Дюбель, цю фразу кінорежисер Ейзенштейн вклав у вуста кіношного Саши Невського - опудало ти зелено-коричньове!
Трубку, лошадь і жену с мандатом на розстріл не доверю нікому!
Печалька. Вырастили поколение которое мечтает поцеловать в жопу Кардашьян и выиграть джек-пот онлайн-казино.