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Новости Задержание корректировщиков
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СБУ задержала пятерых корректировщиков обстрелов РФ. Самому младшему - 16 лет. ФОТОрепортаж

Разоблачена агентурная сеть спецслужб РФ, корректировавшая удары войск РФ по восточным, южным и западным областям Украины.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ, информирует Цензор.НЕТ.

Так, были одновременно задержаны пять участников вражеской ячейки, которые шпионили для РФ в Запорожье, Сумах, Николаеве, а также в Хмельницкой, Киевской, Харьковской и Днепропетровской областях. Самому младшему из них - 16 лет, а самому старшему - 23.

В группу входил студент из Запорожья, его местная знакомая и ее сожитель. Также с ними "сотрудничали" двое братьев из Харьковской области.

Также читайте: Завербовали в TikTok: СБУ задержала агента РФ, которая шпионила для врага в Донецкой области

"Фигуранты знали друг друга, но действовали порознь и имели одного куратора российских спецслужб. После дистанционно вербовки агенты получили задание подготовить координаты для ударов по оборонным объектам Украины.

Чтобы выполнить задание, фигуранты "путешествовали" по городам, где рядом с потенциальными "целями" парковали авто с включенным видеорегистратором. С помощью этого устройства они в течение 8-12 часов фиксировали возможное наличие на локации личного состава и техники наших войск", - говорится в сообщении.

Для конспирации агенты выходили в ближайшее кафе, которое использовали как "наблюдательный пункт" за обстановкой вокруг.

Время от времени они возвращались к авто, чтобы проверить заряд аккумуляторов видеорегистратора и сменить карту памяти для дальнейшей записи.

Контрразведчики СБУ заблаговременно разоблачили агентов РФ и поэтапно задокументировала каждого. После обеспечения безопасности локаций Сил обороны все участники вражеской группы были задержаны по месту жительства.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Хотел передать РФ данные об обороне Черкасской области: СБУ задержала агента ФСБ

Спецслужбы РФ завербовали всех агентов через Телеграм-каналы, где они искали "легких денег".

Сейчас всем сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).

Злоумышленники находятся под стражей без права внесения залога. Им грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Смотрите также: Устроился на оборонный завод, чтобы похитить новые разработки ВСУ: СБУ задержала агента РФ на Одесщине. ФОТОрепортаж

П'ятьох агентів РФ затримала СБУ. Що відомо
П'ятьох агентів РФ затримала СБУ. Що відомо
П'ятьох агентів РФ затримала СБУ. Що відомо

Автор: 

СБУ (19985) корректировщик (63)


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Топ комментарии
+11
маладагвардєйская ячєйка. Пішли вже "пятьорками", класика радянського підпілля.
Треба їх берегти - це наші майбутні виборці.
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26.05.2025 10:11
+11
Покидьки, такі ж , як їхні батьки
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26.05.2025 10:17
+6
Вже й молоді підростають для диверсій - в школі їх що патріотизму не вчать?
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26.05.2025 10:14
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маладагвардєйская ячєйка. Пішли вже "пятьорками", класика радянського підпілля.
Треба їх берегти - це наші майбутні виборці.
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26.05.2025 10:11 Ответить
Почітатєлі Пушкєна і Булґакава.
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26.05.2025 10:14 Ответить
якби ж то. Вони окрім написів на слабоалкоголці нічого іншого у своєму житті не читали.
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26.05.2025 10:25 Ответить
Угу....."Золотой спермофонд" нашей страны.Сергеи Тюленины и Олеги Кошевые современности.
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26.05.2025 10:30 Ответить
Взагалі то малодогвардійці тісно співпрацювали з ОУН. Були патріотами України а на СРСР. Але радянській пропаганді вдалося це приховати і зробити з них героїв чисто антигітлерівського підпілля.
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26.05.2025 11:26 Ответить
Вже й молоді підростають для диверсій - в школі їх що патріотизму не вчать?
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26.05.2025 10:14 Ответить
Нєт.
Ето жє нав'язиваніє мнєній.
Ви чьто !
Ми же нє русскіє, коториє 400 лєт засіралі мозгі украІнцам, про гєроіческіх русскіх, нє знающіх пораженій...
Всєсоюзноє Радіо, Тєлєвідєніє, Мосфільм, Лєнфільм...
Тарапунька і Штєпсєль...
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26.05.2025 10:29 Ответить
А вони шо, ходять в ту школу?
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26.05.2025 10:58 Ответить
Надіюсь шо вони не цигани - вчилися
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26.05.2025 11:36 Ответить
Повноцінно в школи не ходять з 2019-го як ковід почався. Взагалі це жах шо діти занання отримують не від шкільної програми та вчителя, а з екрану телефона чи ноутбука.
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26.05.2025 11:44 Ответить
Там в них щей реформа - де діти мають більше прав як вчителі
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26.05.2025 11:47 Ответить
Та і вчителі вже не ті шо були колись... Вони можуть і з учнями в туалеті покурити чи з малолітніми порно подивитись... Не всі звичайно, але таких багато...
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26.05.2025 11:54 Ответить
Нікому вчити - училки усі в Інстаграмі вивчають візаж Кардашʼяе!
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26.05.2025 11:23 Ответить
І кому вони треба довічно,де в цьому сенс?
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26.05.2025 10:14 Ответить
ну так. Сенс точно такий, як і в іхньому житті.
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26.05.2025 10:27 Ответить
Покидьки, такі ж , як їхні батьки
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26.05.2025 10:17 Ответить
розстрілять *****
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26.05.2025 10:17 Ответить
ШкодА , що сьогодні немає смерноі краіни в нашій краіні ,
хотя я категорично проти цього ,
але що робити зі зрадниками , важко сказати !
Вини ж гірше кацапів діють у себе вдома !!
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26.05.2025 10:23 Ответить
Американці кажуть, що обирати треба того, кому ви можете довірити свою зубну щітку!
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26.05.2025 11:27 Ответить
Смертна кара ....
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26.05.2025 10:24 Ответить
Як альтернатива - кастрація !!!!!
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26.05.2025 11:05 Ответить
Примусова стерилізація…. кипятінням.
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26.05.2025 10:26 Ответить
ЗЕтік-ток покоління. Шашлики, кафешки, легкі гроші, "усталость" від війни. Нащо їх утримувати в тюрмі за кошт платників податків? На зоні часто трапляються нещасні випадки, або досі невідомі хвороби.
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26.05.2025 10:26 Ответить
А в нас дискусія чи мають право служити в ЗСУ молодші 25 років ? я же не кажу в школах жодного патріотичного виховання як і на марафоні про недоумковатих батьків годі говорити.
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26.05.2025 10:27 Ответить
Можливо, список "на обмін" треба вже розширити.
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26.05.2025 10:37 Ответить
Цікаво, а у рашистів є щось подібне - сбу когось вербує чи ні.
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26.05.2025 11:02 Ответить
стріляти при намаганні втікти. А потім вже арештовувати і показувати по всім каналам СМІ. Інакше кінця краю не буде.
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26.05.2025 11:19 Ответить
«Якщо ти довго дивишся в безодню, то безодня теж дивиться в тебе». Мовляв, хто бореться із чудовиськом мусить оберігатися, аби не перетворитися на нього.
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26.05.2025 11:30 Ответить
Ісус Христос, таким, як ти сказав:

«Хто з мечем до нас прийде, - від меча і загине.»
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26.05.2025 11:37 Ответить
Цікаво, що по Вашому мав на увазі Христос в словосполученні "до нас" (це куди і до кого?). Хоча, до речі, Він такого ніколи не казав
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26.05.2025 13:45 Ответить
« Богдан Сварга

Цікаво, що по Вашому мав на увазі Христос в словосполученні "до нас" (це куди і до кого?). Хоча, до речі, Він такого ніколи не казав »


Читай:
«Євангелія Вiд Матвiя 26:52 https://www.bible.com/uk/bible/compare/MAT.26.52 Тоді промовляє до нього Ісус: Сховай свого меча в його місце, бо всі, хто візьме меча, від меча і загинуть.

Біблія в пер. Івана Огієнка 1962»

Богдан Сварга - Не ганьбись своїм невіглаством.

https://www.bible.com/uk/bible/compare/MAT.26.52
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26.05.2025 14:29 Ответить
Ви питання читали: "Куди і до кого"? В навденій Вами 26:52 немає такого, пане Невігласе.
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26.05.2025 14:38 Ответить
Вам - за русскім корабльом.
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26.05.2025 14:44 Ответить
Вже й не знаю хто страшніший - псковський десантник чи доморощений нацик-гомофоб за спиною. Це ж ті, хто в заградотрядах стояв і в тріках вироки виносив і сам же їх і виконував. І в голодомор по коморах у "врагів народа" нишпорили - зельоно-червоно-коричнева пліснява роду людського...
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26.05.2025 15:04 Ответить
Кращий, то смажений псковський дєсантнік з «Гастамєлі».
А ти кацапский пацик гомофіл, по суті свойого висєра:
«цю фразу кінорежисер Ейзенштейн вклав у вуста кіношного Саши Невського »
обісрався.

Впєрьод за фагманом чф рф.
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26.05.2025 15:18 Ответить

Біспалезно!!!
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26.05.2025 19:07 Ответить
Так ти, по ходу, там від народження сидиш
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26.05.2025 18:35 Ответить
Всьо?
Обтєкай.
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26.05.2025 19:03 Ответить
обтікун, цитати з Біблії закінчилися
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27.05.2025 07:55 Ответить
Ти обісрався, але судячи з твоєї реакції, не впевнений, чи всі це побачили.
То давай обсерися вже на біс, по самісінькі вуха:
От, як ти розумієш сенс фрази:
«Всі хто візьме меч, той від меча і загинуть» (Мф: 26:52).
Типу - взяв меч і що, вмер?
Своїми словами.

Я, наприклад, отак:
«Всі хто візьме меч, той від меча і загинуть» (Мф: 26:52). Ці слова Господа нашого Ісуса Христа варто почути агресорам і тиранам, тим, хто замишляє зло, хто свідомо йде на насильство, аби привласнити чуже, загарбати, скривдити.»
Агрессор - россія, яка прийшла вбивати українців. Але українці переможуть.
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27.05.2025 08:38 Ответить
за звичай, людина мала б стидатися того, що вона ідіот, а не кидатися цитатами з Біблії.
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27.05.2025 16:27 Ответить
Як я й передбачив.
Ти розумієш біблійну фразу:
«Всі хто візьме меч, той від меча і загинуть» (Мф: 26:52); як: «....- взяв меч і ...вмер...».

Тобто твоє розуміння тексту, це сам текст.

(Свого часу таким як ти, кугУтам, Церква забороняла самим читати Біблію.)
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27.05.2025 18:26 Ответить
Ну ти й дрімучий - як страшний муромський ліс, де всяка нечисть пише кучьой...
Дюбель, цю фразу кінорежисер Ейзенштейн вклав у вуста кіношного Саши Невського - опудало ти зелено-коричньове!
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26.05.2025 14:28 Ответить
«Євангелія Вiд Матвiя 26:52 https://www.bible.com/uk/bible/compare/MAT.26.52 Тоді промовляє до нього Ісус: Сховай свого меча в його місце, бо всі, хто візьме меча, від меча і загинуть.
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26.05.2025 14:41 Ответить
Надо ввести смертную казнь на время военных действий.
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26.05.2025 11:48 Ответить
Згоден, але тільки коли розстрілювати буду тільки я! А ти згоден? Ну шоб тільки я...
Трубку, лошадь і жену с мандатом на розстріл не доверю нікому!
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26.05.2025 14:32 Ответить
Викормиши посилу "Какаяразніца"
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26.05.2025 13:38 Ответить
Зельоная поросль детей войны!
Печалька. Вырастили поколение которое мечтает поцеловать в жопу Кардашьян и выиграть джек-пот онлайн-казино.
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26.05.2025 14:35 Ответить
 
 