СБУ задержала пятерых корректировщиков обстрелов РФ. Самому младшему - 16 лет. ФОТОрепортаж

Разоблачена агентурная сеть спецслужб РФ, корректировавшая удары войск РФ по восточным, южным и западным областям Украины.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ, информирует Цензор.НЕТ.

Так, были одновременно задержаны пять участников вражеской ячейки, которые шпионили для РФ в Запорожье, Сумах, Николаеве, а также в Хмельницкой, Киевской, Харьковской и Днепропетровской областях. Самому младшему из них - 16 лет, а самому старшему - 23.

В группу входил студент из Запорожья, его местная знакомая и ее сожитель. Также с ними "сотрудничали" двое братьев из Харьковской области.

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"Фигуранты знали друг друга, но действовали порознь и имели одного куратора российских спецслужб. После дистанционно вербовки агенты получили задание подготовить координаты для ударов по оборонным объектам Украины.

Чтобы выполнить задание, фигуранты "путешествовали" по городам, где рядом с потенциальными "целями" парковали авто с включенным видеорегистратором. С помощью этого устройства они в течение 8-12 часов фиксировали возможное наличие на локации личного состава и техники наших войск", - говорится в сообщении.

Для конспирации агенты выходили в ближайшее кафе, которое использовали как "наблюдательный пункт" за обстановкой вокруг.

Время от времени они возвращались к авто, чтобы проверить заряд аккумуляторов видеорегистратора и сменить карту памяти для дальнейшей записи.

Контрразведчики СБУ заблаговременно разоблачили агентов РФ и поэтапно задокументировала каждого. После обеспечения безопасности локаций Сил обороны все участники вражеской группы были задержаны по месту жительства.

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Спецслужбы РФ завербовали всех агентов через Телеграм-каналы, где они искали "легких денег".

Сейчас всем сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).

Злоумышленники находятся под стражей без права внесения залога. Им грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

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