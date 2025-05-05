Вербовали в TikTok: СБУ задержала агентку РФ, которая шпионила для врага в Донецкой области
В Донецкой области задержана 43-летняя агент ФСБ, которая работала на угледобывающем предприятии и корректировала вражеский огонь на Покровском направлении.
Об этом сообщила пресс-служба СБУ, информирует Цензор.НЕТ.
"Оккупанты завербовали женщину, когда заметили ее "онлайн-эфиры" в ТикТок. Впоследствии для конспиративной коммуникации с куратором от фсб агент перешла на другой "канал связи" в мессенджер. По инструкции российской спецслужбы фигурантка обходила прифронтовую местность в районе Мирнограда, где пыталась обнаружить локации украинских войск.
Врага особенно интересовали "тыловые" локации ВСУ и боевые позиции артиллерии, которая держит под огневым контролем штурмовые группы оккупантов", - говорится в сообщении.
Агентку разоблачила контрразведка СБУ, задокументировала ее преступления и задержала на блокпосту. У женщины изъяли мобильный телефон, на который она снимала расположение Сил обороны и контактировала с ФСБ.
"Фигурантка является жительницей прифронтового Мирнограда, который находится под постоянными обстрелами со стороны рашистов. Во время эвакуации гражданского населения из прифронтовой зоны агент осталась в городе, чтобы выполнять вражеские задачи, а двух своих детей вывезла вглубь территории Украины", - отметили в СБУ.
Сейчас ей сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).
Женщина находится под стражей. Ей грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
БангкокаТик-Тока множество порока
.
Яка турботлива мама! Дітей відвезла вглиб території ненавистних біндерафцав, а сама лишилась працювати для кацапів! Все ж заради дітей!
Чому б партизанам не надрукувати фото зрадниці і не розповсюдити по її рідному місту?
Нехай би мешканці знали, хто скеровує ракети їм на голови!
Але ні, не можна, бо гуманізЬм заважає...
А справжній злодій і зрадник не оця мантелепа, а на Банковій і Грушевського, Повітрофлотській та Лук'янівці.