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Новости Задержание корректировщиков
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Вербовали в TikTok: СБУ задержала агентку РФ, которая шпионила для врага в Донецкой области

Агентка РФ задержана в Мирнограде. Ее завербовали в Тиктоке

В Донецкой области задержана 43-летняя агент ФСБ, которая работала на угледобывающем предприятии и корректировала вражеский огонь на Покровском направлении.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ, информирует Цензор.НЕТ.

"Оккупанты завербовали женщину, когда заметили ее "онлайн-эфиры" в ТикТок. Впоследствии для конспиративной коммуникации с куратором от фсб агент перешла на другой "канал связи" в мессенджер. По инструкции российской спецслужбы фигурантка обходила прифронтовую местность в районе Мирнограда, где пыталась обнаружить локации украинских войск.

Врага особенно интересовали "тыловые" локации ВСУ и боевые позиции артиллерии, которая держит под огневым контролем штурмовые группы оккупантов", - говорится в сообщении.

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Агентку разоблачила контрразведка СБУ, задокументировала ее преступления и задержала на блокпосту. У женщины изъяли мобильный телефон, на который она снимала расположение Сил обороны и контактировала с ФСБ.

"Фигурантка является жительницей прифронтового Мирнограда, который находится под постоянными обстрелами со стороны рашистов. Во время эвакуации гражданского населения из прифронтовой зоны агент осталась в городе, чтобы выполнять вражеские задачи, а двух своих детей вывезла вглубь территории Украины", - отметили в СБУ.

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Сейчас ей сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).

Женщина находится под стражей. Ей грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

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Автор: 

СБУ (19924) Донецкая область (9746) корректировщик (55) Мирноград (61) Покровский район (595)


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на гіляку запроданку !!!
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05.05.2025 13:12 Ответить
внутри Бангкока Тик-Тока множество порока
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05.05.2025 13:13 Ответить
отож, зачиніть той обаний тік-ток, який передається половим путьом - тєлєграмом !

.
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05.05.2025 13:19 Ответить
агентка залишилася у місті, щоб виконувати ворожі завдання, а двох своїх дітей вивезла вглиб території України", - зазначили в СБУ. Джерело: https://censor.net/ua/n3550463
Яка турботлива мама! Дітей відвезла вглиб території ненавистних біндерафцав, а сама лишилась працювати для кацапів! Все ж заради дітей!
Чому б партизанам не надрукувати фото зрадниці і не розповсюдити по її рідному місту?
Нехай би мешканці знали, хто скеровує ракети їм на голови!
Але ні, не можна, бо гуманізЬм заважає...
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05.05.2025 13:20 Ответить
Що, знову дурнів розвели на :"тримай злодія!!!"

А справжній злодій і зрадник не оця мантелепа, а на Банковій і Грушевського, Повітрофлотській та Лук'янівці.
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05.05.2025 13:27 Ответить
Закрити Тік Ток !!!! Нємєдля !!!! Всі на зомбомарахвон!!!!
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05.05.2025 15:20 Ответить
 
 