Завербували у TikTok: СБУ затримала агентку РФ, яка шпигувала для ворога на Донеччині

На Донеччині затримано 43-річну агентку ФСБ, яка працювала на вугледобувному підприємстві та коригувала ворожий вогонь на Покровському напрямку.

Про це повідомила пресслужба СБУ, інформує Цензор.НЕТ.

"Окупанти завербували жінку, коли помітили її "онлайн-ефіри" у ТікТок. Згодом для конспіративної комунікації з куратором від фсб агентка перейшла на інший "канал зв’язку" в месенджер. За інструкцією російської спецслужби фігурантка обходила прифронтову місцевість у районі Мирнограда, де намагалася виявити локації українських військ.

Ворога особливо цікавили "тилові" локації ЗСУ та бойові позиції артилерії, яка тримає під вогневим контролем штурмові групи окупантів", - йдеться в повідомленні.

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Агентку викрила контррозвідка СБУ, задокументувала її злочини та затримала на блокпості. У жінки вилучили мобільний телефон, на який вона знімала розташування Сил оборони та контактувала з ФСБ.

"Фігурантка є мешканкою прифронтового Мирнограда, який перебуває під постійними обстрілами з боку рашистів. Під час евакуації цивільного населення з прифронтової зони агентка залишилася у місті, щоб виконувати ворожі завдання, а двох своїх дітей вивезла вглиб території України", - зазначили в СБУ.

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Наразі їй повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Жінка перебуває під вартою. Їй загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

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