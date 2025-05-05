Завербували у TikTok: СБУ затримала агентку РФ, яка шпигувала для ворога на Донеччині
На Донеччині затримано 43-річну агентку ФСБ, яка працювала на вугледобувному підприємстві та коригувала ворожий вогонь на Покровському напрямку.
Про це повідомила пресслужба СБУ, інформує Цензор.НЕТ.
"Окупанти завербували жінку, коли помітили її "онлайн-ефіри" у ТікТок. Згодом для конспіративної комунікації з куратором від фсб агентка перейшла на інший "канал зв’язку" в месенджер. За інструкцією російської спецслужби фігурантка обходила прифронтову місцевість у районі Мирнограда, де намагалася виявити локації українських військ.
Ворога особливо цікавили "тилові" локації ЗСУ та бойові позиції артилерії, яка тримає під вогневим контролем штурмові групи окупантів", - йдеться в повідомленні.
Агентку викрила контррозвідка СБУ, задокументувала її злочини та затримала на блокпості. У жінки вилучили мобільний телефон, на який вона знімала розташування Сил оборони та контактувала з ФСБ.
"Фігурантка є мешканкою прифронтового Мирнограда, який перебуває під постійними обстрілами з боку рашистів. Під час евакуації цивільного населення з прифронтової зони агентка залишилася у місті, щоб виконувати ворожі завдання, а двох своїх дітей вивезла вглиб території України", - зазначили в СБУ.
Наразі їй повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).
Жінка перебуває під вартою. Їй загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.
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БангкокаТик-Тока множество порока
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Яка турботлива мама! Дітей відвезла вглиб території ненавистних біндерафцав, а сама лишилась працювати для кацапів! Все ж заради дітей!
Чому б партизанам не надрукувати фото зрадниці і не розповсюдити по її рідному місту?
Нехай би мешканці знали, хто скеровує ракети їм на голови!
Але ні, не можна, бо гуманізЬм заважає...
А справжній злодій і зрадник не оця мантелепа, а на Банковій і Грушевського, Повітрофлотській та Лук'янівці.