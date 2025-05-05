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Новини Затримання коригувальників
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Завербували у TikTok: СБУ затримала агентку РФ, яка шпигувала для ворога на Донеччині

Агентку РФ затримано у Мирнограді. Її завербували у тіктоці

На Донеччині затримано 43-річну агентку ФСБ, яка працювала на вугледобувному підприємстві та коригувала ворожий вогонь на Покровському напрямку.

Про це повідомила пресслужба СБУ, інформує Цензор.НЕТ.

"Окупанти завербували жінку, коли помітили її "онлайн-ефіри" у ТікТок. Згодом для конспіративної комунікації з куратором від фсб агентка перейшла на інший "канал зв’язку" в месенджер. За інструкцією російської спецслужби фігурантка обходила прифронтову місцевість у районі Мирнограда, де намагалася виявити локації українських військ.

Ворога особливо цікавили "тилові" локації ЗСУ та бойові позиції артилерії, яка тримає під вогневим контролем штурмові групи окупантів", - йдеться в повідомленні.

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Агентку викрила контррозвідка СБУ, задокументувала її злочини та затримала на блокпості. У жінки вилучили мобільний телефон, на який вона знімала розташування Сил оборони та контактувала з ФСБ.

"Фігурантка є мешканкою прифронтового Мирнограда, який перебуває під постійними обстрілами з боку рашистів. Під час евакуації цивільного населення з прифронтової зони агентка залишилася у місті, щоб виконувати ворожі завдання, а двох своїх дітей вивезла вглиб території України", - зазначили в СБУ.

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Наразі їй повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Жінка перебуває під вартою. Їй загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

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Автор: 

СБУ (12847) Донецька область (8558) коригування (55) Мирноград (63) Покровський район (602)


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на гіляку запроданку !!!
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05.05.2025 13:12 Відповісти
внутри Бангкока Тик-Тока множество порока
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05.05.2025 13:13 Відповісти
отож, зачиніть той обаний тік-ток, який передається половим путьом - тєлєграмом !

.
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05.05.2025 13:19 Відповісти
агентка залишилася у місті, щоб виконувати ворожі завдання, а двох своїх дітей вивезла вглиб території України", - зазначили в СБУ. Джерело: https://censor.net/ua/n3550463
Яка турботлива мама! Дітей відвезла вглиб території ненавистних біндерафцав, а сама лишилась працювати для кацапів! Все ж заради дітей!
Чому б партизанам не надрукувати фото зрадниці і не розповсюдити по її рідному місту?
Нехай би мешканці знали, хто скеровує ракети їм на голови!
Але ні, не можна, бо гуманізЬм заважає...
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05.05.2025 13:20 Відповісти
Що, знову дурнів розвели на :"тримай злодія!!!"

А справжній злодій і зрадник не оця мантелепа, а на Банковій і Грушевського, Повітрофлотській та Лук'янівці.
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05.05.2025 13:27 Відповісти
Закрити Тік Ток !!!! Нємєдля !!!! Всі на зомбомарахвон!!!!
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05.05.2025 15:20 Відповісти
 
 