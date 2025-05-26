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Новини Фото Затримання коригувальників
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СБУ затримала п’ятьох коригувальників обстрілів РФ. Наймолодшому - 16 років. ФОТОрепортаж

Викрито агентурну мережу спецслужб РФ, яка коригувала удари військ РФ по східних, південних та західних областях України.

Про це повідомила пресслужба СБУ, інформує Цензор.НЕТ.

Так, було одночасно затримано п’ятьох учасників ворожого осередку, які шпигували для РФ у Запоріжжі, Сумах, Миколаєві, а також у Хмельницькій, Київській, Харківській та Дніпропетровській областях. Наймолодшому з них - 16 років, а найстаршому - 23.

До групи входив студент із Запоріжжя, його місцева знайома та її співмешканець. Також з ними "співпрацювали" двоє братів з Харківщини.

Також читайте: Завербували у TikTok: СБУ затримала агентку РФ, яка шпигувала для ворога на Донеччині

"Фігуранти знали один одного, але діяли порізно і мали одного куратора російських спецслужб. Після дистанційно вербування агенти отримали завдання підготувати координати для ударів по оборонних об’єктах України.

Щоб виконати завдання, фігуранти "подорожували" містами, де поруч із потенційними "цілями" паркували авто із ввімкненим відеореєстратором. За допомогою цього пристрою вони протягом 8-12 годин фіксували можливу наявність на локації особового складу і техніки наших військ", - йдеться в повідомленні.

Для конспірації агенти виходили до найближчого кафе, яке використовували як "спостережний пункт" за обстановкою навколо.

Час від часу вони поверталися до авто, щоб перевірити заряд акумуляторів відеореєстратора та змінити карту пам’яті для подальшого запису.

Контррозвідники СБУ завчасно викрили агентів РФ та поетапно задокументувала кожного. Після убезпечення локацій Сил оборони всіх учасників ворожої групи було затримано за місцями проживання.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Хотів передати РФ дані про оборону Черкащини: СБУ затримала агента ФСБ

Спецслужби РФ завербували всіх агентів через Телеграм-канали, де вони шукали "легких грошей".

Наразі всім повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Зловмисники перебувають під вартою без права внесення застави. Їм загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Курсант військового інституту хотів скоригувати удар по своєму вишу, - СБУ. ФОТОрепортаж

П'ятьох агентів РФ затримала СБУ. Що відомо
П'ятьох агентів РФ затримала СБУ. Що відомо
П'ятьох агентів РФ затримала СБУ. Що відомо

Автор: 

СБУ (12915) коригування (65)


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Топ коментарі
+11
маладагвардєйская ячєйка. Пішли вже "пятьорками", класика радянського підпілля.
Треба їх берегти - це наші майбутні виборці.
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26.05.2025 10:11
+11
Покидьки, такі ж , як їхні батьки
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26.05.2025 10:17
+6
Вже й молоді підростають для диверсій - в школі їх що патріотизму не вчать?
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26.05.2025 10:14
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маладагвардєйская ячєйка. Пішли вже "пятьорками", класика радянського підпілля.
Треба їх берегти - це наші майбутні виборці.
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26.05.2025 10:11 Відповісти
Почітатєлі Пушкєна і Булґакава.
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26.05.2025 10:14 Відповісти
якби ж то. Вони окрім написів на слабоалкоголці нічого іншого у своєму житті не читали.
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26.05.2025 10:25 Відповісти
Угу....."Золотой спермофонд" нашей страны.Сергеи Тюленины и Олеги Кошевые современности.
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26.05.2025 10:30 Відповісти
Взагалі то малодогвардійці тісно співпрацювали з ОУН. Були патріотами України а на СРСР. Але радянській пропаганді вдалося це приховати і зробити з них героїв чисто антигітлерівського підпілля.
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26.05.2025 11:26 Відповісти
Вже й молоді підростають для диверсій - в школі їх що патріотизму не вчать?
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26.05.2025 10:14 Відповісти
Нєт.
Ето жє нав'язиваніє мнєній.
Ви чьто !
Ми же нє русскіє, коториє 400 лєт засіралі мозгі украІнцам, про гєроіческіх русскіх, нє знающіх пораженій...
Всєсоюзноє Радіо, Тєлєвідєніє, Мосфільм, Лєнфільм...
Тарапунька і Штєпсєль...
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26.05.2025 10:29 Відповісти
А вони шо, ходять в ту школу?
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26.05.2025 10:58 Відповісти
Надіюсь шо вони не цигани - вчилися
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26.05.2025 11:36 Відповісти
Повноцінно в школи не ходять з 2019-го як ковід почався. Взагалі це жах шо діти занання отримують не від шкільної програми та вчителя, а з екрану телефона чи ноутбука.
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26.05.2025 11:44 Відповісти
Там в них щей реформа - де діти мають більше прав як вчителі
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26.05.2025 11:47 Відповісти
Та і вчителі вже не ті шо були колись... Вони можуть і з учнями в туалеті покурити чи з малолітніми порно подивитись... Не всі звичайно, але таких багато...
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26.05.2025 11:54 Відповісти
Нікому вчити - училки усі в Інстаграмі вивчають візаж Кардашʼяе!
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26.05.2025 11:23 Відповісти
І кому вони треба довічно,де в цьому сенс?
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26.05.2025 10:14 Відповісти
ну так. Сенс точно такий, як і в іхньому житті.
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26.05.2025 10:27 Відповісти
Покидьки, такі ж , як їхні батьки
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26.05.2025 10:17 Відповісти
розстрілять *****
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26.05.2025 10:17 Відповісти
ШкодА , що сьогодні немає смерноі краіни в нашій краіні ,
хотя я категорично проти цього ,
але що робити зі зрадниками , важко сказати !
Вини ж гірше кацапів діють у себе вдома !!
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26.05.2025 10:23 Відповісти
Американці кажуть, що обирати треба того, кому ви можете довірити свою зубну щітку!
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26.05.2025 11:27 Відповісти
Смертна кара ....
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26.05.2025 10:24 Відповісти
Як альтернатива - кастрація !!!!!
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26.05.2025 11:05 Відповісти
Примусова стерилізація…. кипятінням.
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26.05.2025 10:26 Відповісти
ЗЕтік-ток покоління. Шашлики, кафешки, легкі гроші, "усталость" від війни. Нащо їх утримувати в тюрмі за кошт платників податків? На зоні часто трапляються нещасні випадки, або досі невідомі хвороби.
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26.05.2025 10:26 Відповісти
А в нас дискусія чи мають право служити в ЗСУ молодші 25 років ? я же не кажу в школах жодного патріотичного виховання як і на марафоні про недоумковатих батьків годі говорити.
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26.05.2025 10:27 Відповісти
Можливо, список "на обмін" треба вже розширити.
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26.05.2025 10:37 Відповісти
Цікаво, а у рашистів є щось подібне - сбу когось вербує чи ні.
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26.05.2025 11:02 Відповісти
стріляти при намаганні втікти. А потім вже арештовувати і показувати по всім каналам СМІ. Інакше кінця краю не буде.
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26.05.2025 11:19 Відповісти
«Якщо ти довго дивишся в безодню, то безодня теж дивиться в тебе». Мовляв, хто бореться із чудовиськом мусить оберігатися, аби не перетворитися на нього.
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26.05.2025 11:30 Відповісти
Ісус Христос, таким, як ти сказав:

«Хто з мечем до нас прийде, - від меча і загине.»
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26.05.2025 11:37 Відповісти
Цікаво, що по Вашому мав на увазі Христос в словосполученні "до нас" (це куди і до кого?). Хоча, до речі, Він такого ніколи не казав
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26.05.2025 13:45 Відповісти
« Богдан Сварга

Цікаво, що по Вашому мав на увазі Христос в словосполученні "до нас" (це куди і до кого?). Хоча, до речі, Він такого ніколи не казав »


Читай:
«Євангелія Вiд Матвiя 26:52 https://www.bible.com/uk/bible/compare/MAT.26.52 Тоді промовляє до нього Ісус: Сховай свого меча в його місце, бо всі, хто візьме меча, від меча і загинуть.

Біблія в пер. Івана Огієнка 1962»

Богдан Сварга - Не ганьбись своїм невіглаством.

https://www.bible.com/uk/bible/compare/MAT.26.52
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26.05.2025 14:29 Відповісти
Ви питання читали: "Куди і до кого"? В навденій Вами 26:52 немає такого, пане Невігласе.
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26.05.2025 14:38 Відповісти
Вам - за русскім корабльом.
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26.05.2025 14:44 Відповісти
Вже й не знаю хто страшніший - псковський десантник чи доморощений нацик-гомофоб за спиною. Це ж ті, хто в заградотрядах стояв і в тріках вироки виносив і сам же їх і виконував. І в голодомор по коморах у "врагів народа" нишпорили - зельоно-червоно-коричнева пліснява роду людського...
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26.05.2025 15:04 Відповісти
Кращий, то смажений псковський дєсантнік з «Гастамєлі».
А ти кацапский пацик гомофіл, по суті свойого висєра:
«цю фразу кінорежисер Ейзенштейн вклав у вуста кіношного Саши Невського »
обісрався.

Впєрьод за фагманом чф рф.
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26.05.2025 15:18 Відповісти

Біспалезно!!!
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26.05.2025 19:07 Відповісти
Так ти, по ходу, там від народження сидиш
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26.05.2025 18:35 Відповісти
Всьо?
Обтєкай.
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26.05.2025 19:03 Відповісти
обтікун, цитати з Біблії закінчилися
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27.05.2025 07:55 Відповісти
Ти обісрався, але судячи з твоєї реакції, не впевнений, чи всі це побачили.
То давай обсерися вже на біс, по самісінькі вуха:
От, як ти розумієш сенс фрази:
«Всі хто візьме меч, той від меча і загинуть» (Мф: 26:52).
Типу - взяв меч і що, вмер?
Своїми словами.

Я, наприклад, отак:
«Всі хто візьме меч, той від меча і загинуть» (Мф: 26:52). Ці слова Господа нашого Ісуса Христа варто почути агресорам і тиранам, тим, хто замишляє зло, хто свідомо йде на насильство, аби привласнити чуже, загарбати, скривдити.»
Агрессор - россія, яка прийшла вбивати українців. Але українці переможуть.
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27.05.2025 08:38 Відповісти
за звичай, людина мала б стидатися того, що вона ідіот, а не кидатися цитатами з Біблії.
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27.05.2025 16:27 Відповісти
Як я й передбачив.
Ти розумієш біблійну фразу:
«Всі хто візьме меч, той від меча і загинуть» (Мф: 26:52); як: «....- взяв меч і ...вмер...».

Тобто твоє розуміння тексту, це сам текст.

(Свого часу таким як ти, кугУтам, Церква забороняла самим читати Біблію.)
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27.05.2025 18:26 Відповісти
Ну ти й дрімучий - як страшний муромський ліс, де всяка нечисть пише кучьой...
Дюбель, цю фразу кінорежисер Ейзенштейн вклав у вуста кіношного Саши Невського - опудало ти зелено-коричньове!
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26.05.2025 14:28 Відповісти
«Євангелія Вiд Матвiя 26:52 https://www.bible.com/uk/bible/compare/MAT.26.52 Тоді промовляє до нього Ісус: Сховай свого меча в його місце, бо всі, хто візьме меча, від меча і загинуть.
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26.05.2025 14:41 Відповісти
Надо ввести смертную казнь на время военных действий.
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26.05.2025 11:48 Відповісти
Згоден, але тільки коли розстрілювати буду тільки я! А ти згоден? Ну шоб тільки я...
Трубку, лошадь і жену с мандатом на розстріл не доверю нікому!
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26.05.2025 14:32 Відповісти
Викормиши посилу "Какаяразніца"
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26.05.2025 13:38 Відповісти
Зельоная поросль детей войны!
Печалька. Вырастили поколение которое мечтает поцеловать в жопу Кардашьян и выиграть джек-пот онлайн-казино.
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26.05.2025 14:35 Відповісти
 
 