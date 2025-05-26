СБУ затримала п’ятьох коригувальників обстрілів РФ. Наймолодшому - 16 років. ФОТОрепортаж
Викрито агентурну мережу спецслужб РФ, яка коригувала удари військ РФ по східних, південних та західних областях України.
Про це повідомила пресслужба СБУ, інформує Цензор.НЕТ.
Так, було одночасно затримано п’ятьох учасників ворожого осередку, які шпигували для РФ у Запоріжжі, Сумах, Миколаєві, а також у Хмельницькій, Київській, Харківській та Дніпропетровській областях. Наймолодшому з них - 16 років, а найстаршому - 23.
До групи входив студент із Запоріжжя, його місцева знайома та її співмешканець. Також з ними "співпрацювали" двоє братів з Харківщини.
"Фігуранти знали один одного, але діяли порізно і мали одного куратора російських спецслужб. Після дистанційно вербування агенти отримали завдання підготувати координати для ударів по оборонних об’єктах України.
Щоб виконати завдання, фігуранти "подорожували" містами, де поруч із потенційними "цілями" паркували авто із ввімкненим відеореєстратором. За допомогою цього пристрою вони протягом 8-12 годин фіксували можливу наявність на локації особового складу і техніки наших військ", - йдеться в повідомленні.
Для конспірації агенти виходили до найближчого кафе, яке використовували як "спостережний пункт" за обстановкою навколо.
Час від часу вони поверталися до авто, щоб перевірити заряд акумуляторів відеореєстратора та змінити карту пам’яті для подальшого запису.
Контррозвідники СБУ завчасно викрили агентів РФ та поетапно задокументувала кожного. Після убезпечення локацій Сил оборони всіх учасників ворожої групи було затримано за місцями проживання.
Спецслужби РФ завербували всіх агентів через Телеграм-канали, де вони шукали "легких грошей".
Наразі всім повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).
Зловмисники перебувають під вартою без права внесення застави. Їм загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.
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Ето жє нав'язиваніє мнєній.
Ви чьто !
Ми же нє русскіє, коториє 400 лєт засіралі мозгі украІнцам, про гєроіческіх русскіх, нє знающіх пораженій...
Всєсоюзноє Радіо, Тєлєвідєніє, Мосфільм, Лєнфільм...
Тарапунька і Штєпсєль...
хотя я категорично проти цього ,
але що робити зі зрадниками , важко сказати !
Вини ж гірше кацапів діють у себе вдома !!
«Хто з мечем до нас прийде, - від меча і загине.»
Цікаво, що по Вашому мав на увазі Христос в словосполученні "до нас" (це куди і до кого?). Хоча, до речі, Він такого ніколи не казав »
Читай:
«Євангелія Вiд Матвiя 26:52 https://www.bible.com/uk/bible/compare/MAT.26.52 Тоді промовляє до нього Ісус: Сховай свого меча в його місце, бо всі, хто візьме меча, від меча і загинуть.
Біблія в пер. Івана Огієнка 1962»
Богдан Сварга - Не ганьбись своїм невіглаством.
https://www.bible.com/uk/bible/compare/MAT.26.52
А ти кацапский пацик гомофіл, по суті свойого висєра:
«цю фразу кінорежисер Ейзенштейн вклав у вуста кіношного Саши Невського »
обісрався.
Впєрьод за фагманом чф рф.
Біспалезно!!!
Обтєкай.
То давай обсерися вже на біс, по самісінькі вуха:
От, як ти розумієш сенс фрази:
«Всі хто візьме меч, той від меча і загинуть» (Мф: 26:52).
Типу - взяв меч і що, вмер?
Своїми словами.
Я, наприклад, отак:
«Всі хто візьме меч, той від меча і загинуть» (Мф: 26:52). Ці слова Господа нашого Ісуса Христа варто почути агресорам і тиранам, тим, хто замишляє зло, хто свідомо йде на насильство, аби привласнити чуже, загарбати, скривдити.»
Агрессор - россія, яка прийшла вбивати українців. Але українці переможуть.
Ти розумієш біблійну фразу:
«Всі хто візьме меч, той від меча і загинуть» (Мф: 26:52); як: «....- взяв меч і ...вмер...».
Тобто твоє розуміння тексту, це сам текст.
(Свого часу таким як ти, кугУтам, Церква забороняла самим читати Біблію.)
Дюбель, цю фразу кінорежисер Ейзенштейн вклав у вуста кіношного Саши Невського - опудало ти зелено-коричньове!
Трубку, лошадь і жену с мандатом на розстріл не доверю нікому!
Печалька. Вырастили поколение которое мечтает поцеловать в жопу Кардашьян и выиграть джек-пот онлайн-казино.