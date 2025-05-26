СБУ затримала п’ятьох коригувальників обстрілів РФ. Наймолодшому - 16 років. ФОТОрепортаж

Викрито агентурну мережу спецслужб РФ, яка коригувала удари військ РФ по східних, південних та західних областях України.

Про це повідомила пресслужба СБУ, інформує Цензор.НЕТ.

Так, було одночасно затримано п’ятьох учасників ворожого осередку, які шпигували для РФ у Запоріжжі, Сумах, Миколаєві, а також у Хмельницькій, Київській, Харківській та Дніпропетровській областях. Наймолодшому з них - 16 років, а найстаршому - 23.

До групи входив студент із Запоріжжя, його місцева знайома та її співмешканець. Також з ними "співпрацювали" двоє братів з Харківщини.

Також читайте: Завербували у TikTok: СБУ затримала агентку РФ, яка шпигувала для ворога на Донеччині

"Фігуранти знали один одного, але діяли порізно і мали одного куратора російських спецслужб. Після дистанційно вербування агенти отримали завдання підготувати координати для ударів по оборонних об’єктах України.

Щоб виконати завдання, фігуранти "подорожували" містами, де поруч із потенційними "цілями" паркували авто із ввімкненим відеореєстратором. За допомогою цього пристрою вони протягом 8-12 годин фіксували можливу наявність на локації особового складу і техніки наших військ", - йдеться в повідомленні.

Для конспірації агенти виходили до найближчого кафе, яке використовували як "спостережний пункт" за обстановкою навколо.

Час від часу вони поверталися до авто, щоб перевірити заряд акумуляторів відеореєстратора та змінити карту пам’яті для подальшого запису.

Контррозвідники СБУ завчасно викрили агентів РФ та поетапно задокументувала кожного. Після убезпечення локацій Сил оборони всіх учасників ворожої групи було затримано за місцями проживання.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Хотів передати РФ дані про оборону Черкащини: СБУ затримала агента ФСБ

Спецслужби РФ завербували всіх агентів через Телеграм-канали, де вони шукали "легких грошей".

Наразі всім повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Зловмисники перебувають під вартою без права внесення застави. Їм загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Курсант військового інституту хотів скоригувати удар по своєму вишу, - СБУ. ФОТОрепортаж





