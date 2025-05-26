Працівника "УЗ", який шпигував за ешелонами ЗСУ на Чернігівщині, засудили до 15 років тюрми, - СБУ
Агента ФСБ, який шпигував на Чернігівщині за ешелонами ЗСУ, засудили до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Про це повідомила пресслужба СБУ, передає Цензор.НЕТ.
Йдеться про 45-річного працівника місцевої філії "Укрзалізниці".
"Зрадник використовував робоче місце на залізничній станції, щоб приховано фіксувати проходження і транзитні зупинки рухомого складу ЗСУ. Найбільше ворога цікавили вантажні поїзди, що транспортують на фронт бронетехніку, артилерійські системи та боєприпаси. Агент передавав куратору зібрані дані у вигляді координат руху та зупинок ешелонів, а також фотознімки об’єктів", - зазначили в СБУ.
Його затримали, задокументували злочини та затримали. Водночас було проведено спецзаходи для убезпечення локацій Сил оборони та об’єктів залізничної інфраструктури.
Під час обшуків у "крота" вилучили мобільний телефон і планшет із доказами роботи на ворога.
Суд визнав його винним за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).
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під час війни:
на залізниці: усі співробітники та їх родичи/знайоми - мають бути перевірені, під контролем, спостереженням...
біля війскових пунктів: усі співробітники та їх родичи/знайоми - мають бути перевірені, під контролем, спостереженням...
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мені просто соромно викладати ці азбучні істіни... мені це викладали ще в 1975 в ТГУ...
так розумію, що для сбу доїти бизнес набагато вигіідніше...
Якщо у нас не буде паспортів негромадянина, як це зробили у країнах Балтії, то ми з цього лайна ніколи не виліземо, і залишимо нашим онукам боротись окрім з кацапами, ще із нащадками цих шарікових.