Працівника "УЗ", який шпигував за ешелонами ЗСУ на Чернігівщині, засудили до 15 років тюрми, - СБУ

Агента ФСБ, який шпигував на Чернігівщині за ешелонами ЗСУ, засудили до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Про це повідомила пресслужба СБУ, передає Цензор.НЕТ.

Йдеться про 45-річного працівника місцевої філії "Укрзалізниці".

"Зрадник використовував робоче місце на залізничній станції, щоб приховано фіксувати проходження і транзитні зупинки рухомого складу ЗСУ. Найбільше ворога цікавили вантажні поїзди, що транспортують на фронт бронетехніку, артилерійські системи та боєприпаси. Агент передавав куратору зібрані дані у вигляді координат руху та зупинок ешелонів, а також фотознімки об’єктів", - зазначили в СБУ.

Його затримали, задокументували злочини та затримали. Водночас було проведено спецзаходи для убезпечення локацій Сил оборони та об’єктів залізничної інфраструктури.

Під час обшуків у "крота" вилучили мобільний телефон і планшет із доказами роботи на ворога.

Суд визнав його винним за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

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