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Новини Вироки за державну зраду
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Працівника "УЗ", який шпигував за ешелонами ЗСУ на Чернігівщині, засудили до 15 років тюрми, - СБУ

Зрадник з Чернігівщини отримав вирок. Подробиці від СБУ

Агента ФСБ, який шпигував на Чернігівщині за ешелонами ЗСУ, засудили до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Про це повідомила пресслужба СБУ, передає Цензор.НЕТ.

Йдеться про 45-річного працівника місцевої філії "Укрзалізниці".

"Зрадник використовував робоче місце на залізничній станції, щоб приховано фіксувати проходження і транзитні зупинки рухомого складу ЗСУ. Найбільше ворога цікавили вантажні поїзди, що транспортують на фронт бронетехніку, артилерійські системи та боєприпаси. Агент передавав куратору зібрані дані у вигляді координат руху та зупинок ешелонів, а також фотознімки об’єктів", - зазначили в СБУ.

Його затримали, задокументували злочини та затримали. Водночас було проведено спецзаходи для убезпечення локацій Сил оборони та об’єктів залізничної інфраструктури.

Під час обшуків у "крота" вилучили мобільний телефон і планшет із доказами роботи на ворога.

Суд визнав його винним за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Також читайте: Ексмера Святогірська Бандуру заочно засуджено до 15 років за державну зраду, - Офіс Генпрокурора

Автор: 

вирок (1087) СБУ (12909) державна зрада (1711) Чернігівська область (925)


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26.05.2025 16:14 Відповісти
це, чим сбу пишається - це їх пройоб!
під час війни:
на залізниці: усі співробітники та їх родичи/знайоми - мають бути перевірені, під контролем, спостереженням...
біля війскових пунктів: усі співробітники та їх родичи/знайоми - мають бути перевірені, під контролем, спостереженням...
...
мені просто соромно викладати ці азбучні істіни... мені це викладали ще в 1975 в ТГУ...
так розумію, що для сбу доїти бизнес набагато вигіідніше...
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26.05.2025 16:26 Відповісти
мабуть ці тєлєграмні довбойоби ніколи не закінчаться.
Якщо у нас не буде паспортів негромадянина, як це зробили у країнах Балтії, то ми з цього лайна ніколи не виліземо, і залишимо нашим онукам боротись окрім з кацапами, ще із нащадками цих шарікових.
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26.05.2025 16:35 Відповісти
 
 