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Новини Вироки за державну зраду
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Ексмера Святогірська Бандуру заочно засуджено до 15 років за державну зраду, - Офіс Генпрокурора

Ексмера Святогірська Бандуру заочно засуджено до 15 років

Колишньому Святогірському міському голові Володимиру Бандуру ухвалили обвинувальний вирок, йому інкримінували державну зраду та колабораційну діяльність (ч. 2 ст. 111, ч. 5 ст. 111-1 КК України).

Про це повідомили в Офісі Генерального прокурора, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, експосадовця заочно засуджено до 15 років позбавлення волі з конфіскацією усього належного майна, а саме: квартири в Києві, двох земельних ділянок у Харківській та Київській областях, нежитлового приміщення, автомобіля і причепу. Загальна вартість відчужених у дохід держави активів становить понад 10 млн грн.

Також ексмера позбавлено права обіймати посади в органах державної влади і державного управління, місцевого самоврядування, пов’язані з наданням публічних послуг, виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, на такий самий строк.

Читайте: У ДБР висунули нове обвинувачення зраднику-ексмеру Святогірська Бандурі

Доведено, що у червні 2022 року, коли війська РФ захопили частину Святогірська, міський голова знехтував обов’язком щодо захисту територіальної цілісності України і почав налагоджувати контакти з представниками окупаційної адміністрації. Через підконтрольні загарбникам медіа очільник міста поширив звернення, в якому пропагував ідеї "руського миру" і виправдовував дії РФ. Він висловлював вдячність російським військовим за "встановлення контролю над містом". Окрім цього, безпідставно звинувачував ЗСУ в навмисному підпалі скиту Святогірської лаври.

За підривну діяльність проти України зрадника призначили на псевдопосаду голови Святогірська. Отримавши так звані владні повноваження, зрадник допомагав окупантам встановлювати і "легітимізувати" злочинну владу на території міста.

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"Оскільки громадянин перебуває у розшуку, судовий розгляд здійснювався за процедурою "in absentia". Призначене покарання він відбуватиме з моменту фактичного затримання", - додали в Офісі Генпрокурора.

Нагадаємо, у червні 2022 року ДБР відкрило кримінальне провадження за фактом державної зради міського голови Святогірська, що на Донеччині. Він роздавав інтерв’ю російським пропагандистам, в яких публічно пропагував "руській мір", дискредитував ЗСУ та державну владу України.

Автор: 

мер (510) Донецька область (8724) державна зрада (1712) Офіс Генпрокурора (3268) Краматорський район (328) Святогірськ (2)


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Усі роки Лавра слугувала офісом фсб-го сатанату і питань ні в кого не було?
У 2014році у печерах ховалися "оплаченці", зброя і... ніхто не засуджений, ніхто не постраждав
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23.05.2025 18:09 Відповісти
При Пороху всіх прастілі, а при Зелі навіть пригріли. Явних зрадників судять лише заочно, а патріотів саджають реально.
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23.05.2025 18:34 Відповісти
При Пороху нікого не "прастілі", при ньому тільки-тільки отримали можливість (законну, щоб ніхто, ніякий ЄСПЧ чи якісь там "право-лєво-захисники не могли *********) і тільки встигли почати трусити ціх фсбшників в рясах. але не встигли. Томос був отриманий аж 6.01.2019.
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23.05.2025 18:39 Відповісти
А фсбешники і колаборанти тільки в рясах?
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23.05.2025 19:30 Відповісти
не тільки, але ж мова йшла саме про церкву
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23.05.2025 20:46 Відповісти
Ну ти даєш. Не читаючи комюніке шпариш? Не факт, що цей колаборант - ексмер Святогірська хоча б прихожанин якоїсь церкви.
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23.05.2025 21:42 Відповісти
 
 