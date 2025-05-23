Ексмера Святогірська Бандуру заочно засуджено до 15 років за державну зраду, - Офіс Генпрокурора

Колишньому Святогірському міському голові Володимиру Бандуру ухвалили обвинувальний вирок, йому інкримінували державну зраду та колабораційну діяльність (ч. 2 ст. 111, ч. 5 ст. 111-1 КК України).

Про це повідомили в Офісі Генерального прокурора, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, експосадовця заочно засуджено до 15 років позбавлення волі з конфіскацією усього належного майна, а саме: квартири в Києві, двох земельних ділянок у Харківській та Київській областях, нежитлового приміщення, автомобіля і причепу. Загальна вартість відчужених у дохід держави активів становить понад 10 млн грн.

Також ексмера позбавлено права обіймати посади в органах державної влади і державного управління, місцевого самоврядування, пов’язані з наданням публічних послуг, виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, на такий самий строк.

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Доведено, що у червні 2022 року, коли війська РФ захопили частину Святогірська, міський голова знехтував обов’язком щодо захисту територіальної цілісності України і почав налагоджувати контакти з представниками окупаційної адміністрації. Через підконтрольні загарбникам медіа очільник міста поширив звернення, в якому пропагував ідеї "руського миру" і виправдовував дії РФ. Він висловлював вдячність російським військовим за "встановлення контролю над містом". Окрім цього, безпідставно звинувачував ЗСУ в навмисному підпалі скиту Святогірської лаври.

За підривну діяльність проти України зрадника призначили на псевдопосаду голови Святогірська. Отримавши так звані владні повноваження, зрадник допомагав окупантам встановлювати і "легітимізувати" злочинну владу на території міста.

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"Оскільки громадянин перебуває у розшуку, судовий розгляд здійснювався за процедурою "in absentia". Призначене покарання він відбуватиме з моменту фактичного затримання", - додали в Офісі Генпрокурора.

Нагадаємо, у червні 2022 року ДБР відкрило кримінальне провадження за фактом державної зради міського голови Святогірська, що на Донеччині. Він роздавав інтерв’ю російським пропагандистам, в яких публічно пропагував "руській мір", дискредитував ЗСУ та державну владу України.