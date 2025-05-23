Экс-мэр Святогорска Бандура заочно приговорен к 15 годам за государственную измену, - Офис Генпрокурора

Бывшему Святогорскому городскому голове Владимиру Бандуре вынесли обвинительный приговор, ему инкриминировали государственную измену и коллаборационную деятельность (ч. 2 ст. 111, ч. 5 ст. 111-1 УК Украины).

Об этом сообщили в Офисе Генерального прокурора, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, экс-чиновник заочно приговорен к 15 годам лишения свободы с конфискацией всего принадлежащего имущества, а именно: квартиры в Киеве, двух земельных участков в Харьковской и Киевской областях, нежилого помещения, автомобиля и прицепа. Общая стоимость отчужденных в доход государства активов составляет более 10 млн грн.

Также экс-мэр лишен права занимать должности в органах государственной власти и государственного управления, местного самоуправления, связанные с предоставлением публичных услуг, выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций, на такой же срок.

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Доказано, что в июне 2022 года, когда войска РФ захватили часть Святогорска, городской голова пренебрег обязанностью по защите территориальной целостности Украины и начал налаживать контакты с представителями оккупационной администрации. Через подконтрольные захватчикам медиа глава города распространил обращение, в котором пропагандировал идеи "русского мира" и оправдывал действия РФ. Он выражал благодарность российским военным за "установление контроля над городом". Кроме этого, безосновательно обвинял ВСУ в умышленном поджоге скита Святогорской лавры.

За подрывную деятельность против Украины предателя назначили на псевдодолжность главы Святогорска. Получив так называемые властные полномочия, предатель помогал оккупантам устанавливать и "легитимизировать" преступную власть на территории города.

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"Поскольку гражданин находится в розыске, судебное разбирательство осуществлялось по процедуре "in absentia". Назначенное наказание он будет отбывать с момента фактического задержания", - добавили в Офисе Генпрокурора.

Напомним, в июне 2022 года ГБР открыло уголовное производство по факту государственной измены городского головы Святогорска Донецкой области. Он раздавал интервью российским пропагандистам, в которых публично пропагандировал "русский мир", дискредитировал ВСУ и государственную власть Украины.