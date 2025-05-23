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Новости Приговоры за государственную измену
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Экс-мэр Святогорска Бандура заочно приговорен к 15 годам за государственную измену, - Офис Генпрокурора

Экс-мэр Святогорска Бандура заочно приговорен к 15 годам

Бывшему Святогорскому городскому голове Владимиру Бандуре вынесли обвинительный приговор, ему инкриминировали государственную измену и коллаборационную деятельность (ч. 2 ст. 111, ч. 5 ст. 111-1 УК Украины).

Об этом сообщили в Офисе Генерального прокурора, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, экс-чиновник заочно приговорен к 15 годам лишения свободы с конфискацией всего принадлежащего имущества, а именно: квартиры в Киеве, двух земельных участков в Харьковской и Киевской областях, нежилого помещения, автомобиля и прицепа. Общая стоимость отчужденных в доход государства активов составляет более 10 млн грн.

Также экс-мэр лишен права занимать должности в органах государственной власти и государственного управления, местного самоуправления, связанные с предоставлением публичных услуг, выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций, на такой же срок.

Читайте: В ГБР выдвинули новое обвинение предателю-экс-мэру Святогорска Бандуре

Доказано, что в июне 2022 года, когда войска РФ захватили часть Святогорска, городской голова пренебрег обязанностью по защите территориальной целостности Украины и начал налаживать контакты с представителями оккупационной администрации. Через подконтрольные захватчикам медиа глава города распространил обращение, в котором пропагандировал идеи "русского мира" и оправдывал действия РФ. Он выражал благодарность российским военным за "установление контроля над городом". Кроме этого, безосновательно обвинял ВСУ в умышленном поджоге скита Святогорской лавры.

За подрывную деятельность против Украины предателя назначили на псевдодолжность главы Святогорска. Получив так называемые властные полномочия, предатель помогал оккупантам устанавливать и "легитимизировать" преступную власть на территории города.

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"Поскольку гражданин находится в розыске, судебное разбирательство осуществлялось по процедуре "in absentia". Назначенное наказание он будет отбывать с момента фактического задержания", - добавили в Офисе Генпрокурора.

Напомним, в июне 2022 года ГБР открыло уголовное производство по факту государственной измены городского головы Святогорска Донецкой области. Он раздавал интервью российским пропагандистам, в которых публично пропагандировал "русский мир", дискредитировал ВСУ и государственную власть Украины.

Автор: 

мэр (1652) Донецкая область (9910) государственная измена (1566) Офис Генпрокурора (2489) Краматорский район (322) Святогорск (2)


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Усі роки Лавра слугувала офісом фсб-го сатанату і питань ні в кого не було?
У 2014році у печерах ховалися "оплаченці", зброя і... ніхто не засуджений, ніхто не постраждав
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23.05.2025 18:09 Ответить
При Пороху всіх прастілі, а при Зелі навіть пригріли. Явних зрадників судять лише заочно, а патріотів саджають реально.
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23.05.2025 18:34 Ответить
При Пороху нікого не "прастілі", при ньому тільки-тільки отримали можливість (законну, щоб ніхто, ніякий ЄСПЧ чи якісь там "право-лєво-захисники не могли *********) і тільки встигли почати трусити ціх фсбшників в рясах. але не встигли. Томос був отриманий аж 6.01.2019.
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23.05.2025 18:39 Ответить
А фсбешники і колаборанти тільки в рясах?
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23.05.2025 19:30 Ответить
не тільки, але ж мова йшла саме про церкву
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23.05.2025 20:46 Ответить
Ну ти даєш. Не читаючи комюніке шпариш? Не факт, що цей колаборант - ексмер Святогірська хоча б прихожанин якоїсь церкви.
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23.05.2025 21:42 Ответить
 
 