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война (46961) мэр (1632) Донецкая область (7155) государственная измена (950) ГБР (2551)

ГБР открыло уголовное производство против мэра Святогорска, пропагандирующего "русский мир"

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

святогорск

ГБР расследует факт предательства мэра Святогорска, Владимира Бандуры, который публично поддержал оккупантов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в пресс-службе ГБР.

Сотрудники ГБР открыли уголовное производство по факту государственной измены городского головы Святогорска Донецкой области. Мэр раздает интервью российским пропагандистам, в которых публично пропагандирует "русский мир", дискредитирует ВСУ и государственную власть Украины.

"На одном из таких видео, распространенном в социальных сетях, мэр публично поддержал пропагандистские взгляды "освободителей", дискредитируя Вооруженные силы Украины и государственную власть, распространил российский фейк о якобы поджоге украинскими военными Всехсвятского скита Святогорской лавры", - говорится.

Также читайте: Рашисты проводят в Херсонской области пропагандистский опрос, - ГУР МО

Следователи ГБР начали в отношении мэра досудебное расследование по факту государственной измены (ч. 2 ст. 111 УК Украины). Решается вопрос по поводу сообщения ему о подозрении в государственной измене. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет или пожизненное заключение. Досудебное следствие продолжается.
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Топ комментарии
+14
Як СБУ могло пропустити зрадника,вони ж повинні йти на крок вперед, а не тільки відео блохастих постить і за Порошенко ганятися
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08.06.2022 13:56
+7
Отакі там люди живуть, що обирають таких, як самі.
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08.06.2022 13:56
+6
Ніколи небув і вдруг став?Щось про Штепу нечути,в якій вона колонії перебуває,га?
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08.06.2022 14:03
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Отакі там люди живуть, що обирають таких, як самі.
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08.06.2022 13:56 Ответить
С такими друзьями и врагов не надо.
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08.06.2022 14:00 Ответить
такі люди всюди живуть, люди-шльондри, у нас в парламенті такі люди просто зараз сидять, жопазамир чи ще якось не важно, їх партійка називається. Держава за роки незалежності не турбувалася, що за шобла населення окучує, бо вибачайте, аналітичними здібностями далеко не кожен володіє, і боротьба з ворожим іпсо має бути на державному рівні, саме для цього державні інститути існують, і не тільки для цього.
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08.06.2022 14:06 Ответить
Чому ж тут дивуватися, вони завжди голосували за ригів .
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08.06.2022 17:25 Ответить
Як СБУ могло пропустити зрадника,вони ж повинні йти на крок вперед, а не тільки відео блохастих постить і за Порошенко ганятися
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08.06.2022 13:56 Ответить
А як СБУ не бачило різні з'їзди кацапського лайна у Сіверодонецьку у 2004 року?
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08.06.2022 14:29 Ответить
А як сбу може йти на крок вперед,якщо в самій сбу- кримське,луганське і донецьке управлінння перейшли на бік ворога в 14 році??? А це понад 2000 співробітників. Як можна було присвоїти звання генерала Наумову чи Шайтанову?
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08.06.2022 17:34 Ответить
давайте вгадаю- опзжопник?
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08.06.2022 13:57 Ответить
а може зільоний слуга ?
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08.06.2022 14:00 Ответить
какая_разніца, вони ж тепер в унісон голосують.
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08.06.2022 14:07 Ответить
100% як та скотиняка,що на Миколаївщині ворожі ракети на шпиталь навів..
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08.06.2022 14:10 Ответить
Та ні, більшість лаштується під запити лохторату- "зазалатую сірідіну". Якийсь блок Сальдо чи аналогічне "Замайбутнє"
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08.06.2022 15:13 Ответить
Все прекрасно понимают, как санкции должны быть применены к "меру" перешедшему на сторону оккупанта в военное время
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08.06.2022 13:57 Ответить
Не пишіть "Руській мир", ви самі їх примазуєте до Русі.
"Рускій мір" або "Русский мир".
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08.06.2022 14:00 Ответить
Ніколи небув і вдруг став?Щось про Штепу нечути,в якій вона колонії перебуває,га?
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08.06.2022 14:03 Ответить
Такі як вона вже зрозуміли що треба швидко фарбуватись в зелень, і можна далі працювати- вчити як треба бути патріотом. Головне вишиванку натягнути
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08.06.2022 15:15 Ответить
Про що ми кажемо на 105-й день війни?
Зрозуміло, що цей штемп з ОПЗЖ рано чи пізно став би зрадником. Як і всі інші члени ОПЗЖ.
Просто в умовах воєнного стану їх треба було б не просто заборонити, а й відсторонити від влади на всіх рівнях: від ВРУ до місцевих влад в містах і селах.
Але ми будемо тупити і постійно наступати на одні й ти ж граблі...
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08.06.2022 14:04 Ответить
ми не тупимо, але ця опзж а раніше риги, а зараз розвиток України чи як, це ж проект якогось олігарха і грошей він туди напхав достатньо, шкода грошіків, а українців не шкода. Чекайте-чекайте, що ж то за олігарх? і погляди у нього ну зовсім проросійські, зібрав у своїй партійці всіх колоборантів, маргіналів, бандитів, корупціонерів.
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08.06.2022 14:11 Ответить
Пишуть що ЗСУ відступили через те що їх витиснули із м. Студенок. І потім орки залізницею підтягнули резерви...
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08.06.2022 15:16 Ответить
****** и нахрена было отступать ведь городские бои самые тяжёлые и орков там бы погибло немеряно при штурме ,а так фактически отдали врагу город без боя .Северодонецк и тот до сих пор держат ,который находится в полуокружении
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08.06.2022 16:29 Ответить
А що, Святогорськ захоплено?
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08.06.2022 14:08 Ответить
Хз.В сводках генштаба об этом ничего не говорилось ,но они и о взятии орками Ямполя и других населённых пунктов по направлению к Славянску не сообщали .Надо было выложить само видео интервью этого мера пропагандонам и сказать где и когда он его давал на захваченных территориях или в самом Святогорске
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08.06.2022 14:17 Ответить
Нда видать сдали город .Но разные пропагандистские ресурсы пишут по разному :одни со ссылкой на шойгу ,что город взят другие ,что захвачена только левобережная его часть и подорван мост
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08.06.2022 14:39 Ответить
Хм ...значит наши войска вынуждены были отступить на правый берег северского донца , подорвать мосты и орков ожидает очередное форсирование этой реки с заведомо известными результатами как под Белогоровкой если только противник не прорвётся со стороны Изюма
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08.06.2022 15:05 Ответить
А что лавру тоже взяли ?
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08.06.2022 15:11 Ответить
Но по лавре всё таки били и даже убили нескольких монахов.А что за село рядом с лаврой?
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08.06.2022 15:35 Ответить
Если это правда то дела у наших войск таки плохи .Уже и википедия пишет ,что Святогорск под орками ,а наш генштаб про это ни слухом ни духом .Но про Татьяновку в вики пока ничего такого не сообщают
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08.06.2022 16:04 Ответить
Это Татьяновка ,там где лыжная трасса с высотой спуска 700 метров.Вроде оно не захвачено пока ещё
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08.06.2022 15:47 Ответить
Там позиція утримувати його була чудова. Але через знищення мосту нам похєрили логістику. Плюс, через Студенок орки підтягнули по жд резерви. Не розумію чого не підірвати ту срану жд- після Попасної вона вже зіграла другий раз на руку росіянам
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08.06.2022 15:18 Ответить
Что и Студенок захватили .Генштаб же говорил в своих сводках,что все атаки там отбиты или врал нам
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08.06.2022 15:38 Ответить
Генштаб в своих сводках об этом вообще молчит как рыба
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08.06.2022 14:41 Ответить
навіщо ці соплі? військовий час, фронтова зона, бандуру зліквідувати й закрити питання.
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08.06.2022 14:11 Ответить
Святогірськ начебто ще не окупований. Як цей мер там все це верзе ?
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08.06.2022 14:13 Ответить
Уже вражеские пропогандистские ресурсы со ссылками на министра обороны россии шойгу вовсю трубят о взятии города по свой контроль и только наш генштаб молчит как рыба.Хотя они и о взятии Североонецка так же трубили со ссылкой на слова кадырова .но настораживает подозрительное молчание генштаба .Похоже что это всё таки правда и рашисты захватили город
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08.06.2022 14:50 Ответить
Это что значит Святогорск уже захвачен раз мер такие интервью драздаёт или это не оттуда он их даёт ,а с окуупированной территории
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08.06.2022 14:21 Ответить
..з огляду на досвід краматорської Штепи та наповнення тієї ж ОПи лайном типу татарових-дєрмаків, а печерських пагорбів арагнідами-безумними, зрадникам України нема чого боятися.. от вони і жирують від Херсону до Донбасу.. та й по всій Україні..
вумний нарід-лохторат банкує.. бикує.. а ЗСУ - усіх рятують, на межі сил.. та й за межею...(
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08.06.2022 14:28 Ответить
Кабанчика пора валит.
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08.06.2022 14:33 Ответить
РюZZkiy Mir под санкціями...по повному тарифу...на рабZZee коллапс в єкономіке с сентября повний Атас...бегите чуваки...бегите..в Мавзолєй чЛєніна...
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08.06.2022 14:40 Ответить
Нда ...это дбр,как и вся наша правоохранительная система умеет реагировать и подписывать подозрения только постфактум когда уже поздно априори ,а действовать на упреждение так и не научилась
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08.06.2022 16:01 Ответить
Доки влада буде с таким лайном гратися а не знищувати доти вони будуть гавкати і нічого не боятися.
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08.06.2022 17:55 Ответить
Так влада такая ж, как этот мэр
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08.06.2022 20:20 Ответить
ще не в СІЗО? Святогірськ - його же клоуни ше не здавали ворогу.
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08.06.2022 19:48 Ответить
 
 