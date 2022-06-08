ГБР открыло уголовное производство против мэра Святогорска, пропагандирующего "русский мир"
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ГБР расследует факт предательства мэра Святогорска, Владимира Бандуры, который публично поддержал оккупантов.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в пресс-службе ГБР.
Сотрудники ГБР открыли уголовное производство по факту государственной измены городского головы Святогорска Донецкой области. Мэр раздает интервью российским пропагандистам, в которых публично пропагандирует "русский мир", дискредитирует ВСУ и государственную власть Украины.
"На одном из таких видео, распространенном в социальных сетях, мэр публично поддержал пропагандистские взгляды "освободителей", дискредитируя Вооруженные силы Украины и государственную власть, распространил российский фейк о якобы поджоге украинскими военными Всехсвятского скита Святогорской лавры", - говорится.
Следователи ГБР начали в отношении мэра досудебное расследование по факту государственной измены (ч. 2 ст. 111 УК Украины). Решается вопрос по поводу сообщения ему о подозрении в государственной измене. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет или пожизненное заключение. Досудебное следствие продолжается.
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"Рускій мір" або "Русский мир".
Зрозуміло, що цей штемп з ОПЗЖ рано чи пізно став би зрадником. Як і всі інші члени ОПЗЖ.
Просто в умовах воєнного стану їх треба було б не просто заборонити, а й відсторонити від влади на всіх рівнях: від ВРУ до місцевих влад в містах і селах.
Але ми будемо тупити і постійно наступати на одні й ти ж граблі...
вумний нарід-лохторат банкує.. бикує.. а ЗСУ - усіх рятують, на межі сил.. та й за межею...(