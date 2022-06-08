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опрос (2620) разведка (4006) Херсон (2108) Херсонщина (3530)

Рашисты проводят в Херсонской области пропагандистский опрос, - ГУР МО

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

херсон

Российские оккупанты в Херсонской продолжают готовить почву для проведения псевдо-референдума относительно возможного присоединения к РФ. В частности, для этого на захваченных территориях области проводят фейковый "социальный опрос".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в Главном управлении разведки МО Украины.

"Гражданам поступают звонки с телефонного номера 74994263534. Людям предлагают ответить на ряд манипулятивных вопросов, которые должны повлиять на их отношение к РФ, войне, оккупации и лично Путину.

Основные вопросы:

- как вы оцениваете обстановку в вашем регионе?

- как вы оцениваете обстановку в городе Херсон?

- что нужно сделать "местной власти" для улучшения условий жизни?

- как вы относитесь к "специальной военной операции" в Украине?

- как вы относитесь к Путину?

- как вы относитесь к российской армии?

- по вашему мнению, нужно ли Херсону входить в состав РФ, или идти по пути Л/ДНР, или войти в состав "республики Крым"?

- Есть ли родственники в Украине и РФ?

- что стоит сделать украинским властям: забыть о регионе, оставить его в покое, списать долги. Что следует сделать РФ для региона: улучшить образование, пенсии, дороги, и тому подобное?", - сообщают украинские разведчики.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Колаборантам в Херсоне поставили задачу подготовить к осени "референдум" о включении области в состав РФ, - ОВА

В ГУР МО отмечают, что "результаты" псевдоопроса могут выдать как иллюстрацию лояльности местного населения к оккупантам. Ведь никакого контроля по "чистоте" итога такого "исследования" нет и быть не может.

"Большинство жителей временно оккупированных территорий Херсонщины отказываются отвечать на вопросы оккупантов. Те же, кто под давлением соглашается, не могут дать искренний ответ из-за опасений за собственную безопасность. Следовательно, даже если проведение так называемого "референдума" будет невозможным, область могут попытаться "присоединить" "на основании результатов "социального исследования", где украинцы, якобы, "выразили поддержку оккупационному режиму", - подчеркнули в ГУР.

Украинские разведчики напомнили, что, согласно опросу 2018 года, проведенному группой "Рейтинг" в рамках проекта "Портреты регионов", 68% жителей Херсонской области испытывают гордость за то, что они - граждане Украины. 65% считают, что украинский язык должен быть единственным государственным.
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Топ комментарии
+6
Херсонздали з потрохами і ті кати там мудрують народ
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08.06.2022 13:49
+5
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08.06.2022 13:25
+2
Где СБУшники местные , как кроты сидят ⁉️Почему ба канов и буданов , ниХРЕНА НЕ РАБОТАЮТ В ПОДПОЛЬЕ ⁉️💩☠️🇷🇺💥СМЕРТЬ РАШИСТСКИМ МРАЗЯМ И КОЛЛАБОРАНТАМ СИКИР-башка‼️🔥🔥🔥☠️при Порошенко в лифте моторылу , Захарченко и других головорезов ОБЕЗВРЕЖИВАЛИ Сдали суки Херсон , теперь пусть Баканова идёт на передовую ! ЭТО ЕГО ВЕДОМСТВО ЗДРЫСНУЛО В ПЕРВЫЙ ДЕНЬМ
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08.06.2022 13:43
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08.06.2022 13:25 Ответить
Херсонздали з потрохами і ті кати там мудрують народ
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08.06.2022 13:49 Ответить
Не забагато честі уваги оркам на окупованой території?вже по кілька раз на день,то референдуми вигадані,то опитуванння,нахрена ви їх піарете новинами про те що вони щось хочуть?хай приеднують хоть до Марса,щось зміниться к Херсонской обл?звільняти прийдеться незважаючи на "приеднання"все рівно так само як і Крим
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08.06.2022 13:27 Ответить
Весь мир хочет в концлагеря путлера... но фашЫздЫ из НАТО...не пускают туда даже Швецию с Финляндией...все хотят на зачуханную рабZZeю чухать...
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08.06.2022 13:37 Ответить
Где СБУшники местные , как кроты сидят ⁉️Почему ба канов и буданов , ниХРЕНА НЕ РАБОТАЮТ В ПОДПОЛЬЕ ⁉️💩☠️🇷🇺💥СМЕРТЬ РАШИСТСКИМ МРАЗЯМ И КОЛЛАБОРАНТАМ СИКИР-башка‼️🔥🔥🔥☠️при Порошенко в лифте моторылу , Захарченко и других головорезов ОБЕЗВРЕЖИВАЛИ Сдали суки Херсон , теперь пусть Баканова идёт на передовую ! ЭТО ЕГО ВЕДОМСТВО ЗДРЫСНУЛО В ПЕРВЫЙ ДЕНЬМ
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08.06.2022 13:43 Ответить
Самое печальное что все будет как с Крымом, они там уже и результат '' референдума'' заранее нарисовали а гауляйтер сказал 70-80% точно будет за
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08.06.2022 13:48 Ответить
Мечтать кацап не вредно,Крим также будет освобожден,без него войну не закончить никогда
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08.06.2022 13:55 Ответить
И по чем в Херсоне бензин? Гречка?
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08.06.2022 14:01 Ответить
А ты будешь за бензин и гречку голосовать?
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08.06.2022 14:12 Ответить
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08.06.2022 14:29 Ответить
ой тікайте москалики з України-Русі, доки є час
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08.06.2022 14:33 Ответить
..наскільки, побіжно, знаю людей Півдня України: Херсонщина, Миколаївщина, Запоріжжя, то у кацапів там можуть буди проблеми..
- якщо одним словом - махновці.. люди зі своЇм гонором, пацани часто з бандюкуватим, і часто це на користь...
якщо без зброї, сам на сам, як є, то у кацапів там просто не було б шансів - бурят-кадировець-даг-удмурт-москвічччь..
але ж влада обеззброїла нас усіх, усе натепер відбувається через особистий Героїзм невідомих Людей, смерті і кров..(
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08.06.2022 14:49 Ответить
 
 