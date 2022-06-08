Рашисты проводят в Херсонской области пропагандистский опрос, - ГУР МО

Российские оккупанты в Херсонской продолжают готовить почву для проведения псевдо-референдума относительно возможного присоединения к РФ. В частности, для этого на захваченных территориях области проводят фейковый "социальный опрос".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в Главном управлении разведки МО Украины.

"Гражданам поступают звонки с телефонного номера 74994263534. Людям предлагают ответить на ряд манипулятивных вопросов, которые должны повлиять на их отношение к РФ, войне, оккупации и лично Путину.

Основные вопросы:

- как вы оцениваете обстановку в вашем регионе?

- как вы оцениваете обстановку в городе Херсон?

- что нужно сделать "местной власти" для улучшения условий жизни?

- как вы относитесь к "специальной военной операции" в Украине?

- как вы относитесь к Путину?

- как вы относитесь к российской армии?

- по вашему мнению, нужно ли Херсону входить в состав РФ, или идти по пути Л/ДНР, или войти в состав "республики Крым"?

- Есть ли родственники в Украине и РФ?

- что стоит сделать украинским властям: забыть о регионе, оставить его в покое, списать долги. Что следует сделать РФ для региона: улучшить образование, пенсии, дороги, и тому подобное?", - сообщают украинские разведчики.

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В ГУР МО отмечают, что "результаты" псевдоопроса могут выдать как иллюстрацию лояльности местного населения к оккупантам. Ведь никакого контроля по "чистоте" итога такого "исследования" нет и быть не может.

"Большинство жителей временно оккупированных территорий Херсонщины отказываются отвечать на вопросы оккупантов. Те же, кто под давлением соглашается, не могут дать искренний ответ из-за опасений за собственную безопасность. Следовательно, даже если проведение так называемого "референдума" будет невозможным, область могут попытаться "присоединить" "на основании результатов "социального исследования", где украинцы, якобы, "выразили поддержку оккупационному режиму", - подчеркнули в ГУР.

Украинские разведчики напомнили, что, согласно опросу 2018 года, проведенному группой "Рейтинг" в рамках проекта "Портреты регионов", 68% жителей Херсонской области испытывают гордость за то, что они - граждане Украины. 65% считают, что украинский язык должен быть единственным государственным.