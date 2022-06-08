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Рашисти проводять у Херсонській області пропагандистське опитування, - ГУР МО

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

херсон

Російські окупанти в Херсонській продовжують готувати підґрунтя для проведення псевдореферендуму щодо можливого приєднання до РФ. Зокрема, для цього на захоплених територіях області проводять фейкове "соціальне опитування".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у Головному управлінні розвідки МО України.

 "Громадянам надходять дзвінки з телефонного номера 74994263534. Людям пропонують відповісти на низку маніпулятивних запитань, які мають вплинути на їхнє ставлення до РФ, війни, окупації та особисто Путіна.

Основні питання:

- як ви оцінюєте обстановку у вашому регіоні?

- як ви оцінюєте обстановку в місті Херсон?

- що потрібно зробити "місцевій владі" для покращення умов життя?

- як ви ставитесь до "спеціальної військової операції" в Україні?

- як ви ставитесь до Путіна?

- як ви ставитесь до російської армії?

- на вашу думку, чи потрібно Херсону входити до складу РФ чи йти шляхом Л/ДНР, чи увійти в склад "республіки Крим"?

- чи є родичі в Україні та РФ?

- що варто зробити українській владі: забути про регіон, дати йому спокій, списати борги. Що варто зробити РФ для регіону: покращити освіту, пенсії, дороги тощо?", - повідомляють українські розвідники.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Колаборантам у Херсоні поставили завдання підготувати до осені "референдум" про включення області до складу РФ, - ОВА

У ГУР МО зазначають, що "результати" псевдоопитування можуть видати як ілюстрацію лояльності місцевого населення до окупантів. Адже жодного контролю щодо "чистоти" підсумку такого "дослідження" немає і бути не може.

"Більшість жителів тимчасово окупованих територій Херсонщини відмовляються відповідати на запитання окупантів. Ті ж, хто під тиском погоджується, не можуть дати щиру відповідь через побоювання за власну безпеку. Відтак, навіть якщо проведення так званого "референдуму" буде неможливим, область можуть спробувати "приєднати" на підставі результатів "соціального дослідження", де українці, начебто, "висловили підтримку окупаційного режиму", - підкреслили у ГУР.

Українські розвідники нагадали, що згідно з опитуванням 2018 року, проведеного групою "Рейтинг" в рамках проекту "Портрети регіонів", 68% жителів Херсонської області відчувають гордість за те, що вони є громадянами України. 65% вважають, що українська мова повинна бути єдиною державною.
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Топ коментарі
+6
Херсонздали з потрохами і ті кати там мудрують народ
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08.06.2022 13:49
+5
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08.06.2022 13:25
+2
Где СБУшники местные , как кроты сидят ⁉️Почему ба канов и буданов , ниХРЕНА НЕ РАБОТАЮТ В ПОДПОЛЬЕ ⁉️💩☠️🇷🇺💥СМЕРТЬ РАШИСТСКИМ МРАЗЯМ И КОЛЛАБОРАНТАМ СИКИР-башка‼️🔥🔥🔥☠️при Порошенко в лифте моторылу , Захарченко и других головорезов ОБЕЗВРЕЖИВАЛИ Сдали суки Херсон , теперь пусть Баканова идёт на передовую ! ЭТО ЕГО ВЕДОМСТВО ЗДРЫСНУЛО В ПЕРВЫЙ ДЕНЬМ
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08.06.2022 13:43
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08.06.2022 13:25 Відповісти
Херсонздали з потрохами і ті кати там мудрують народ
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08.06.2022 13:49 Відповісти
Не забагато честі уваги оркам на окупованой території?вже по кілька раз на день,то референдуми вигадані,то опитуванння,нахрена ви їх піарете новинами про те що вони щось хочуть?хай приеднують хоть до Марса,щось зміниться к Херсонской обл?звільняти прийдеться незважаючи на "приеднання"все рівно так само як і Крим
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08.06.2022 13:27 Відповісти
Весь мир хочет в концлагеря путлера... но фашЫздЫ из НАТО...не пускают туда даже Швецию с Финляндией...все хотят на зачуханную рабZZeю чухать...
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08.06.2022 13:37 Відповісти
Где СБУшники местные , как кроты сидят ⁉️Почему ба канов и буданов , ниХРЕНА НЕ РАБОТАЮТ В ПОДПОЛЬЕ ⁉️💩☠️🇷🇺💥СМЕРТЬ РАШИСТСКИМ МРАЗЯМ И КОЛЛАБОРАНТАМ СИКИР-башка‼️🔥🔥🔥☠️при Порошенко в лифте моторылу , Захарченко и других головорезов ОБЕЗВРЕЖИВАЛИ Сдали суки Херсон , теперь пусть Баканова идёт на передовую ! ЭТО ЕГО ВЕДОМСТВО ЗДРЫСНУЛО В ПЕРВЫЙ ДЕНЬМ
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08.06.2022 13:43 Відповісти
Самое печальное что все будет как с Крымом, они там уже и результат '' референдума'' заранее нарисовали а гауляйтер сказал 70-80% точно будет за
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08.06.2022 13:48 Відповісти
Мечтать кацап не вредно,Крим также будет освобожден,без него войну не закончить никогда
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08.06.2022 13:55 Відповісти
И по чем в Херсоне бензин? Гречка?
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08.06.2022 14:01 Відповісти
А ты будешь за бензин и гречку голосовать?
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08.06.2022 14:12 Відповісти
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08.06.2022 14:29 Відповісти
ой тікайте москалики з України-Русі, доки є час
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08.06.2022 14:33 Відповісти
..наскільки, побіжно, знаю людей Півдня України: Херсонщина, Миколаївщина, Запоріжжя, то у кацапів там можуть буди проблеми..
- якщо одним словом - махновці.. люди зі своЇм гонором, пацани часто з бандюкуватим, і часто це на користь...
якщо без зброї, сам на сам, як є, то у кацапів там просто не було б шансів - бурят-кадировець-даг-удмурт-москвічччь..
але ж влада обеззброїла нас усіх, усе натепер відбувається через особистий Героїзм невідомих Людей, смерті і кров..(
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08.06.2022 14:49 Відповісти
 
 