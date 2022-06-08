Рашисти проводять у Херсонській області пропагандистське опитування, - ГУР МО

Російські окупанти в Херсонській продовжують готувати підґрунтя для проведення псевдореферендуму щодо можливого приєднання до РФ. Зокрема, для цього на захоплених територіях області проводять фейкове "соціальне опитування".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у Головному управлінні розвідки МО України.

"Громадянам надходять дзвінки з телефонного номера 74994263534. Людям пропонують відповісти на низку маніпулятивних запитань, які мають вплинути на їхнє ставлення до РФ, війни, окупації та особисто Путіна.

Основні питання:

- як ви оцінюєте обстановку у вашому регіоні?

- як ви оцінюєте обстановку в місті Херсон?

- що потрібно зробити "місцевій владі" для покращення умов життя?

- як ви ставитесь до "спеціальної військової операції" в Україні?

- як ви ставитесь до Путіна?

- як ви ставитесь до російської армії?

- на вашу думку, чи потрібно Херсону входити до складу РФ чи йти шляхом Л/ДНР, чи увійти в склад "республіки Крим"?

- чи є родичі в Україні та РФ?

- що варто зробити українській владі: забути про регіон, дати йому спокій, списати борги. Що варто зробити РФ для регіону: покращити освіту, пенсії, дороги тощо?", - повідомляють українські розвідники.

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У ГУР МО зазначають, що "результати" псевдоопитування можуть видати як ілюстрацію лояльності місцевого населення до окупантів. Адже жодного контролю щодо "чистоти" підсумку такого "дослідження" немає і бути не може.

"Більшість жителів тимчасово окупованих територій Херсонщини відмовляються відповідати на запитання окупантів. Ті ж, хто під тиском погоджується, не можуть дати щиру відповідь через побоювання за власну безпеку. Відтак, навіть якщо проведення так званого "референдуму" буде неможливим, область можуть спробувати "приєднати" на підставі результатів "соціального дослідження", де українці, начебто, "висловили підтримку окупаційного режиму", - підкреслили у ГУР.

Українські розвідники нагадали, що згідно з опитуванням 2018 року, проведеного групою "Рейтинг" в рамках проекту "Портрети регіонів", 68% жителів Херсонської області відчувають гордість за те, що вони є громадянами України. 65% вважають, що українська мова повинна бути єдиною державною.