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ДБР відкрило кримінальне провадження проти мера Святогірська, який пропагує "руській мир"

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

святогорск

ДБР розслідує факт зради мера Святогірська, Володимира Бандури, який публічно підтримав окупантів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у пресслужбі ДБР.

Працівники ДБР відкрили кримінальне провадження за фактом державної зради міського голови Святогірська, що на Донеччині. Мер роздає інтерв’ю російським пропагандистам, в яких публічно пропагує "руській мір", дискредитує ЗСУ та державну владу України.

"На одному з таких відео, поширеному в соціальних мережах, мер публічно підтримав пропагандистські погляди "освободітєлєй", дискредитуючи Збройні сили України та державну владу, поширив російський фейк про начебто підпал українськими військовими Всіхсвятського скиту Святогірської лаври тощо", - йдеться у повідомленні.

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Слідчі ДБР розпочали відносно мера досудове розслідування за фактом державної зради (ч. 2 ст. 111 КК України). Вирішується питання щодо повідомлення йому про підозру в державній зраді. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 15 років або довічне ув’язнення. Досудове слідство триває.
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Топ коментарі
+14
Як СБУ могло пропустити зрадника,вони ж повинні йти на крок вперед, а не тільки відео блохастих постить і за Порошенко ганятися
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08.06.2022 13:56
+7
Отакі там люди живуть, що обирають таких, як самі.
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08.06.2022 13:56
+6
Ніколи небув і вдруг став?Щось про Штепу нечути,в якій вона колонії перебуває,га?
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08.06.2022 14:03
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Отакі там люди живуть, що обирають таких, як самі.
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08.06.2022 13:56 Відповісти
С такими друзьями и врагов не надо.
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08.06.2022 14:00 Відповісти
такі люди всюди живуть, люди-шльондри, у нас в парламенті такі люди просто зараз сидять, жопазамир чи ще якось не важно, їх партійка називається. Держава за роки незалежності не турбувалася, що за шобла населення окучує, бо вибачайте, аналітичними здібностями далеко не кожен володіє, і боротьба з ворожим іпсо має бути на державному рівні, саме для цього державні інститути існують, і не тільки для цього.
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08.06.2022 14:06 Відповісти
Чому ж тут дивуватися, вони завжди голосували за ригів .
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08.06.2022 17:25 Відповісти
Як СБУ могло пропустити зрадника,вони ж повинні йти на крок вперед, а не тільки відео блохастих постить і за Порошенко ганятися
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08.06.2022 13:56 Відповісти
А як СБУ не бачило різні з'їзди кацапського лайна у Сіверодонецьку у 2004 року?
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08.06.2022 14:29 Відповісти
А як сбу може йти на крок вперед,якщо в самій сбу- кримське,луганське і донецьке управлінння перейшли на бік ворога в 14 році??? А це понад 2000 співробітників. Як можна було присвоїти звання генерала Наумову чи Шайтанову?
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08.06.2022 17:34 Відповісти
давайте вгадаю- опзжопник?
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08.06.2022 13:57 Відповісти
а може зільоний слуга ?
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08.06.2022 14:00 Відповісти
какая_разніца, вони ж тепер в унісон голосують.
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08.06.2022 14:07 Відповісти
100% як та скотиняка,що на Миколаївщині ворожі ракети на шпиталь навів..
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08.06.2022 14:10 Відповісти
Та ні, більшість лаштується під запити лохторату- "зазалатую сірідіну". Якийсь блок Сальдо чи аналогічне "Замайбутнє"
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08.06.2022 15:13 Відповісти
Все прекрасно понимают, как санкции должны быть применены к "меру" перешедшему на сторону оккупанта в военное время
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08.06.2022 13:57 Відповісти
Не пишіть "Руській мир", ви самі їх примазуєте до Русі.
"Рускій мір" або "Русский мир".
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08.06.2022 14:00 Відповісти
Ніколи небув і вдруг став?Щось про Штепу нечути,в якій вона колонії перебуває,га?
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08.06.2022 14:03 Відповісти
Такі як вона вже зрозуміли що треба швидко фарбуватись в зелень, і можна далі працювати- вчити як треба бути патріотом. Головне вишиванку натягнути
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08.06.2022 15:15 Відповісти
Про що ми кажемо на 105-й день війни?
Зрозуміло, що цей штемп з ОПЗЖ рано чи пізно став би зрадником. Як і всі інші члени ОПЗЖ.
Просто в умовах воєнного стану їх треба було б не просто заборонити, а й відсторонити від влади на всіх рівнях: від ВРУ до місцевих влад в містах і селах.
Але ми будемо тупити і постійно наступати на одні й ти ж граблі...
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08.06.2022 14:04 Відповісти
ми не тупимо, але ця опзж а раніше риги, а зараз розвиток України чи як, це ж проект якогось олігарха і грошей він туди напхав достатньо, шкода грошіків, а українців не шкода. Чекайте-чекайте, що ж то за олігарх? і погляди у нього ну зовсім проросійські, зібрав у своїй партійці всіх колоборантів, маргіналів, бандитів, корупціонерів.
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08.06.2022 14:11 Відповісти
Пишуть що ЗСУ відступили через те що їх витиснули із м. Студенок. І потім орки залізницею підтягнули резерви...
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08.06.2022 15:16 Відповісти
****** и нахрена было отступать ведь городские бои самые тяжёлые и орков там бы погибло немеряно при штурме ,а так фактически отдали врагу город без боя .Северодонецк и тот до сих пор держат ,который находится в полуокружении
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08.06.2022 16:29 Відповісти
А що, Святогорськ захоплено?
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08.06.2022 14:08 Відповісти
Хз.В сводках генштаба об этом ничего не говорилось ,но они и о взятии орками Ямполя и других населённых пунктов по направлению к Славянску не сообщали .Надо было выложить само видео интервью этого мера пропагандонам и сказать где и когда он его давал на захваченных территориях или в самом Святогорске
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08.06.2022 14:17 Відповісти
Нда видать сдали город .Но разные пропагандистские ресурсы пишут по разному :одни со ссылкой на шойгу ,что город взят другие ,что захвачена только левобережная его часть и подорван мост
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08.06.2022 14:39 Відповісти
Хм ...значит наши войска вынуждены были отступить на правый берег северского донца , подорвать мосты и орков ожидает очередное форсирование этой реки с заведомо известными результатами как под Белогоровкой если только противник не прорвётся со стороны Изюма
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08.06.2022 15:05 Відповісти
А что лавру тоже взяли ?
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08.06.2022 15:11 Відповісти
Но по лавре всё таки били и даже убили нескольких монахов.А что за село рядом с лаврой?
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08.06.2022 15:35 Відповісти
Если это правда то дела у наших войск таки плохи .Уже и википедия пишет ,что Святогорск под орками ,а наш генштаб про это ни слухом ни духом .Но про Татьяновку в вики пока ничего такого не сообщают
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08.06.2022 16:04 Відповісти
Это Татьяновка ,там где лыжная трасса с высотой спуска 700 метров.Вроде оно не захвачено пока ещё
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08.06.2022 15:47 Відповісти
Там позиція утримувати його була чудова. Але через знищення мосту нам похєрили логістику. Плюс, через Студенок орки підтягнули по жд резерви. Не розумію чого не підірвати ту срану жд- після Попасної вона вже зіграла другий раз на руку росіянам
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08.06.2022 15:18 Відповісти
Что и Студенок захватили .Генштаб же говорил в своих сводках,что все атаки там отбиты или врал нам
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08.06.2022 15:38 Відповісти
Генштаб в своих сводках об этом вообще молчит как рыба
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08.06.2022 14:41 Відповісти
навіщо ці соплі? військовий час, фронтова зона, бандуру зліквідувати й закрити питання.
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08.06.2022 14:11 Відповісти
Святогірськ начебто ще не окупований. Як цей мер там все це верзе ?
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08.06.2022 14:13 Відповісти
Уже вражеские пропогандистские ресурсы со ссылками на министра обороны россии шойгу вовсю трубят о взятии города по свой контроль и только наш генштаб молчит как рыба.Хотя они и о взятии Североонецка так же трубили со ссылкой на слова кадырова .но настораживает подозрительное молчание генштаба .Похоже что это всё таки правда и рашисты захватили город
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08.06.2022 14:50 Відповісти
Это что значит Святогорск уже захвачен раз мер такие интервью драздаёт или это не оттуда он их даёт ,а с окуупированной территории
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08.06.2022 14:21 Відповісти
..з огляду на досвід краматорської Штепи та наповнення тієї ж ОПи лайном типу татарових-дєрмаків, а печерських пагорбів арагнідами-безумними, зрадникам України нема чого боятися.. от вони і жирують від Херсону до Донбасу.. та й по всій Україні..
вумний нарід-лохторат банкує.. бикує.. а ЗСУ - усіх рятують, на межі сил.. та й за межею...(
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08.06.2022 14:28 Відповісти
Кабанчика пора валит.
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08.06.2022 14:33 Відповісти
РюZZkiy Mir под санкціями...по повному тарифу...на рабZZee коллапс в єкономіке с сентября повний Атас...бегите чуваки...бегите..в Мавзолєй чЛєніна...
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08.06.2022 14:40 Відповісти
Нда ...это дбр,как и вся наша правоохранительная система умеет реагировать и подписывать подозрения только постфактум когда уже поздно априори ,а действовать на упреждение так и не научилась
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08.06.2022 16:01 Відповісти
Доки влада буде с таким лайном гратися а не знищувати доти вони будуть гавкати і нічого не боятися.
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08.06.2022 17:55 Відповісти
Так влада такая ж, как этот мэр
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08.06.2022 20:20 Відповісти
ще не в СІЗО? Святогірськ - його же клоуни ше не здавали ворогу.
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08.06.2022 19:48 Відповісти
 
 