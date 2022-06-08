ДБР відкрило кримінальне провадження проти мера Святогірська, який пропагує "руській мир"

ДБР розслідує факт зради мера Святогірська, Володимира Бандури, який публічно підтримав окупантів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у пресслужбі ДБР.

Працівники ДБР відкрили кримінальне провадження за фактом державної зради міського голови Святогірська, що на Донеччині. Мер роздає інтерв’ю російським пропагандистам, в яких публічно пропагує "руській мір", дискредитує ЗСУ та державну владу України.

"На одному з таких відео, поширеному в соціальних мережах, мер публічно підтримав пропагандистські погляди "освободітєлєй", дискредитуючи Збройні сили України та державну владу, поширив російський фейк про начебто підпал українськими військовими Всіхсвятського скиту Святогірської лаври тощо", - йдеться у повідомленні.

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Слідчі ДБР розпочали відносно мера досудове розслідування за фактом державної зради (ч. 2 ст. 111 КК України). Вирішується питання щодо повідомлення йому про підозру в державній зраді. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 15 років або довічне ув’язнення. Досудове слідство триває.