ДБР відкрило кримінальне провадження проти мера Святогірська, який пропагує "руській мир"
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
ДБР розслідує факт зради мера Святогірська, Володимира Бандури, який публічно підтримав окупантів.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у пресслужбі ДБР.
Працівники ДБР відкрили кримінальне провадження за фактом державної зради міського голови Святогірська, що на Донеччині. Мер роздає інтерв’ю російським пропагандистам, в яких публічно пропагує "руській мір", дискредитує ЗСУ та державну владу України.
"На одному з таких відео, поширеному в соціальних мережах, мер публічно підтримав пропагандистські погляди "освободітєлєй", дискредитуючи Збройні сили України та державну владу, поширив російський фейк про начебто підпал українськими військовими Всіхсвятського скиту Святогірської лаври тощо", - йдеться у повідомленні.
Слідчі ДБР розпочали відносно мера досудове розслідування за фактом державної зради (ч. 2 ст. 111 КК України). Вирішується питання щодо повідомлення йому про підозру в державній зраді. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 15 років або довічне ув’язнення. Досудове слідство триває.
Будь ласка, зачекайте...
"Рускій мір" або "Русский мир".
Зрозуміло, що цей штемп з ОПЗЖ рано чи пізно став би зрадником. Як і всі інші члени ОПЗЖ.
Просто в умовах воєнного стану їх треба було б не просто заборонити, а й відсторонити від влади на всіх рівнях: від ВРУ до місцевих влад в містах і селах.
Але ми будемо тупити і постійно наступати на одні й ти ж граблі...
вумний нарід-лохторат банкує.. бикує.. а ЗСУ - усіх рятують, на межі сил.. та й за межею...(