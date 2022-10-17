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мэр (1631) Донецкая область (7178) государственная измена (951)

В ГБР выдвинули новое обвинение предателю-экс-мэру Святогорска Бандуре

Новости Цензор.НЕТ Общество Война в Украине

бандура

Бывшему мэру Святогорска Владимиру Бандуре, предавшему Украину и публично поддержавшему оккупантов, Государственное бюро расследований сообщило о новом подозрении. Его обвиняют в незаконном завладении более 3 млн грн. бюджетных средств.

Об этом сообщили в пресс-службе ГБР. Ранее мэру Святогорска было сообщено о подозрении в государственной измене, сообщает Цензор.НЕТ.

Как установило следствие, в 2020 году Святогорская громада заключила договор со строительным предприятием о реконструкции местного детского сада. Однако строительство детского сада не было завершено.

Несмотря на это, Владимир Бандура подписал акты приемки выполненных работ, внеся в них ложные данные о полном завершении строительства. На основе этих документов из бюджета на счет строительной компании было перечислено лишних 3 миллиона гривен.

Экс-мэру Святогорска сообщили о подозрении по факту завладения бюджетными средствами путем злоупотребления служебным положением, совершенном в особо крупных размерах (ч. ч. 2, 4, 5 ст. 191 УКУ) и выдаче должностным лицом заведомо ложных официальных документов, повлекшее тяжкие последствия ( ч. 1, 2 ст.366 УКУ).

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Санкция пола предусматривает наказание в виде лишения свободы до 12 лет. Вместе с тем Владимиру Бандуре грозит пожизненное госпредательство.

Напомним, что после начала полномасштабного вторжения России в Украину мэр Святогорска продолжал оставаться в городе. А 7 июня министерство обороны России опубликовало видео, на котором Владимир Бандура обвиняет военнослужащих ВСУ в умышленном поджоге скита Святогорской лавры, неких "нацистов" – в убийстве монахов, оправдывает действия России и четко выражает антиукраинскую позицию.

Как сообщалось, Владимира Бандуру на должность мэра Святогорска лоббировала нардепка Наталья Королевская - многолетняя сторонница пророссийской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", деятельность которой запрещена в Украине, делала все для его победы.
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Топ комментарии
+8
Татарову теж оголосили ПІДОзРУ?
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17.10.2022 19:33
+7
А як же баба Наталія (королевська) яка його пропихувала на мера? Вона буде відповідати???
Вона ж 3 місяця жила в Святогірську коли були вибори.
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17.10.2022 19:39
+7
А де ця трансвестітка Наталія Королевська?
СБУ вже висунула їй звинувачення? Чи Му-Му ібьом?
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17.10.2022 19:39
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Татарову теж оголосили ПІДОзРУ?
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17.10.2022 19:33 Ответить
Єта другоє...
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17.10.2022 19:37 Ответить
ДБР, перевірьте в Южноукраїнську Волчко, вона же Бабіч Кристина. Розкрадання бюджетних коштів на 5 млн, грн.
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17.10.2022 19:35 Ответить
А як же баба Наталія (королевська) яка його пропихувала на мера? Вона буде відповідати???
Вона ж 3 місяця жила в Святогірську коли були вибори.
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17.10.2022 19:39 Ответить
А де ця трансвестітка Наталія Королевська?
СБУ вже висунула їй звинувачення? Чи Му-Му ібьом?
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17.10.2022 19:39 Ответить
та Му-Му уже давно просится отпустить её назад к тургеневу...
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17.10.2022 19:46 Ответить
Хай поміняє прізвище на Балалайка!
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17.10.2022 19:41 Ответить
він навіть і балалайкою не буде,то для них він теж зрадник та хохол, вони перші об цю мерзоту ноги витруть.
Кацяпський нацюцюрник.
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17.10.2022 19:50 Ответить
ДБР вже перевірила " У ЗАПОРІЖЖІ ПОСАДОВЦІ КРАЛИ ГУМДОПОМОГУ МОРСЬКИМИ КОНТЕЙНЕРАМИ Й ВАГОНАМИ" І де вони тепер? Получили попередження, і усі виїхали з закордоними паспортами з України,ніхто не покараний ,бо вон були "служки ".
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17.10.2022 19:45 Ответить
карабельная сасна...
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17.10.2022 20:17 Ответить
Кубло зрадників і колаборантів, рахуючи Святогірську лавру.
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17.10.2022 19:57 Ответить
а антонiнi геращенко за сьогоднiшнiй супер репортаж про "iранськi мопеди" вже висунули звинувачення, чи почекаємо нових прильотiв?
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17.10.2022 19:59 Ответить
не поделился с коллаборантами из дбр?
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17.10.2022 20:10 Ответить
Але що мало статися в генах,щоб з таким козацьким українським прізвищем зрадити вітчизну(((
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17.10.2022 20:14 Ответить
Державне бюро розслідувань ПОВІДОМИЛО Бандурі про нову підозру.

Про це ПОВІДОМИЛИ у пресслужбі ДБР.

Я не зрозумів - вони в ДБР ОДИН ОДНОМУ повідомлюють, чи Бандура арештований?
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17.10.2022 20:15 Ответить
БАН дурі! Екс людині а нині проклятому орку сатанистської *********.
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17.10.2022 20:32 Ответить
 
 