У ДБР висунули нове обвинувачення зраднику-ексмеру Святогірська Бандурі

Колишньому меру Святогірська Володимиру Бандурі, який зрадив Україну і публічно підтримав окупантів, Державне бюро розслідувань повідомило про нову підозру. Його обвинувачують у незаконному заволодінні понад 3 млн грн бюджетних коштів.

Про це повідомили у пресслужбі ДБР. Раніше меру Святогірська було оголошено підозру у державній зраді, інформує Цензор.НЕТ.

Як встановило слідство, у 2020 році Святогірська громада уклала договір з будівельним підприємством про реконструкцію місцевого дитячого садочку. Однак будівництво дитсадка не було завершено.

Попри це Володимир Бандура підписав акти приймання виконаних робіт, внісши до них неправдиві дані про повне завершення будівництва. На основі цих документів з бюджету на рахунок будівельної компанії було перераховано зайвих 3 мільйони гривень.

Ексмеру Святогірська повідомили про підозру за фактом заволодіння бюджетними коштами шляхом зловживання службовим становищем, вчиненому в особливо великих розмірах (ч. ч. 2, 4, 5 ст. 191 ККУ) та видачі службовою особою свідомо неправдивих офіційних документів, що спричинило тяжкі наслідки (ч. ч. 1, 2 ст. 366 ККУ).

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Санкція статі передбачає покарання у вигляді позбавлення волі до 12 років. Разом з тим Володимиру Бандурі загрожує довічне за держзраду.

Нагадаємо, що після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну мер Святогірська продовжував залишатися у місті. А 7 червня міністерство оборони Росії опублікувало відео, на якому Володимир Бандура звинувачує військовослужбовців ЗСУ у навмисному підпалі скиту Святогірської лаври, якихось "нацистів" – у вбивстві ченців, виправдовує дії Росії та чітко висловлює антиукраїнську позицію.

Як повідомлялося, Володимира Бандуру на посаду мера Святогірська лобіювала нардепка Наталія Королевська – багаторічна прихильниця проросійської партії "Опозиційна платформа – За життя", діяльність якої наразі заборонена в Україні, робила все для його перемоги.

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