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У ДБР висунули нове обвинувачення зраднику-ексмеру Святогірська Бандурі

бандура

Колишньому меру Святогірська Володимиру Бандурі, який зрадив Україну і публічно підтримав окупантів, Державне бюро розслідувань повідомило про нову підозру. Його обвинувачують у незаконному заволодінні понад 3 млн грн бюджетних коштів.

Про це повідомили у пресслужбі ДБР. Раніше меру Святогірська було оголошено підозру у державній зраді, інформує Цензор.НЕТ.

Як встановило слідство, у 2020 році Святогірська громада уклала договір з будівельним підприємством про реконструкцію місцевого дитячого садочку. Однак будівництво дитсадка не було завершено.

Попри це Володимир Бандура підписав акти приймання виконаних робіт, внісши до них неправдиві дані про повне завершення будівництва. На основі цих документів з бюджету на рахунок будівельної компанії було перераховано зайвих 3 мільйони гривень.

Ексмеру Святогірська повідомили про підозру за фактом заволодіння бюджетними коштами шляхом зловживання службовим становищем, вчиненому в особливо великих розмірах (ч. ч. 2, 4, 5 ст. 191 ККУ) та видачі службовою особою свідомо неправдивих офіційних документів, що спричинило тяжкі наслідки (ч. ч. 1, 2 ст. 366 ККУ).

Також читайте: Зрадник-мер Святогірська Бандура зустрівся із ватажком терористів "ДНР" Пушиліним. ФОТО

Санкція статі передбачає покарання у вигляді позбавлення волі до 12 років. Разом з тим Володимиру Бандурі загрожує довічне за держзраду.

Нагадаємо, що після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну мер Святогірська продовжував залишатися у місті. А 7 червня міністерство оборони Росії опублікувало відео, на якому Володимир Бандура звинувачує військовослужбовців ЗСУ у навмисному підпалі скиту Святогірської лаври, якихось "нацистів" – у вбивстві ченців, виправдовує дії Росії та чітко висловлює антиукраїнську позицію.

Як повідомлялося, Володимира Бандуру на посаду мера Святогірська лобіювала нардепка Наталія Королевська – багаторічна прихильниця проросійської партії "Опозиційна платформа – За життя", діяльність якої наразі заборонена в Україні, робила все для його перемоги.

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Автор: 

мер (506) Донецька область (8374) державна зрада (1680)


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Топ коментарі
+8
Татарову теж оголосили ПІДОзРУ?
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17.10.2022 19:33
+7
А як же баба Наталія (королевська) яка його пропихувала на мера? Вона буде відповідати???
Вона ж 3 місяця жила в Святогірську коли були вибори.
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17.10.2022 19:39
+7
А де ця трансвестітка Наталія Королевська?
СБУ вже висунула їй звинувачення? Чи Му-Му ібьом?
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17.10.2022 19:39
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Татарову теж оголосили ПІДОзРУ?
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17.10.2022 19:33 Відповісти
Єта другоє...
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17.10.2022 19:37 Відповісти
ДБР, перевірьте в Южноукраїнську Волчко, вона же Бабіч Кристина. Розкрадання бюджетних коштів на 5 млн, грн.
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17.10.2022 19:35 Відповісти
А як же баба Наталія (королевська) яка його пропихувала на мера? Вона буде відповідати???
Вона ж 3 місяця жила в Святогірську коли були вибори.
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17.10.2022 19:39 Відповісти
А де ця трансвестітка Наталія Королевська?
СБУ вже висунула їй звинувачення? Чи Му-Му ібьом?
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17.10.2022 19:39 Відповісти
та Му-Му уже давно просится отпустить её назад к тургеневу...
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17.10.2022 19:46 Відповісти
Хай поміняє прізвище на Балалайка!
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17.10.2022 19:41 Відповісти
він навіть і балалайкою не буде,то для них він теж зрадник та хохол, вони перші об цю мерзоту ноги витруть.
Кацяпський нацюцюрник.
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17.10.2022 19:50 Відповісти
ДБР вже перевірила " У ЗАПОРІЖЖІ ПОСАДОВЦІ КРАЛИ ГУМДОПОМОГУ МОРСЬКИМИ КОНТЕЙНЕРАМИ Й ВАГОНАМИ" І де вони тепер? Получили попередження, і усі виїхали з закордоними паспортами з України,ніхто не покараний ,бо вон були "служки ".
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17.10.2022 19:45 Відповісти
карабельная сасна...
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17.10.2022 20:17 Відповісти
Кубло зрадників і колаборантів, рахуючи Святогірську лавру.
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17.10.2022 19:57 Відповісти
а антонiнi геращенко за сьогоднiшнiй супер репортаж про "iранськi мопеди" вже висунули звинувачення, чи почекаємо нових прильотiв?
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17.10.2022 19:59 Відповісти
не поделился с коллаборантами из дбр?
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17.10.2022 20:10 Відповісти
Але що мало статися в генах,щоб з таким козацьким українським прізвищем зрадити вітчизну(((
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17.10.2022 20:14 Відповісти
Державне бюро розслідувань ПОВІДОМИЛО Бандурі про нову підозру.

Про це ПОВІДОМИЛИ у https://dbr.gov.ua/news/dbr-pidozryue-zradnika-eksmera-svyatogirska-shhe-j-u-roztrati-ponad-3-mln-grn-byudzhetnih-koshtiv пресслужбі ДБР .

Я не зрозумів - вони в ДБР ОДИН ОДНОМУ повідомлюють, чи Бандура арештований?
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17.10.2022 20:15 Відповісти
БАН дурі! Екс людині а нині проклятому орку сатанистської *********.
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17.10.2022 20:32 Відповісти
 
 