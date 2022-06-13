УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
15119 відвідувачів онлайн
Новини Війна в Україні Агресія Росії проти України Війна
5 250 31
Донецька область (5679) державна зрада (1074) Кириленко Павло (866)

Мер Святогірська ще до державної зради підозрювався у розкраданні бюджету, - керівник Донецької ОВА Кириленко

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

бандура,пушилін

Ще до підозри керівника Святогірської громади Володимира Бандури у державній зраді правоохоронці розслідували розкрадання ним бюджетних коштів.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це в ефірі каналу UATV заявив начальник Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

"Правоохоронні органи в цьому напрямі (економічні злочини - ред.) робитимуть відповідні заяви. І до цього буде додано статтю "державна зрада", - сказав Кириленко.

За його словами, Бандура переміг на виборах міського голови у 2020 р. і був "ставлеником" народного депутата від ОПЗЖ. Водночас, на думку Кириленка, як керівник Бандура був некомпетентним, всю допомогу місту надавала обласна військово-цивільна адміністрація. Бандура ж використав бюджетні кошти не за призначенням, що призвело до відкриття проти нього кримінальних проваджень, заявив глава ОВА.

Раніше українські ЗМІ повідомили, що ватажок так званої "ДНР" Деніс Пушилін заявив, що міський голова Святогірська Володимир Бандура був подвійним агентом, перейшов на бік росії. Тепер він керуватиме окупаційною адміністрацією міста.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Зрадник-мер Святогірська Бандура зустрівся із ватажком терористів "ДНР" Пушиліним. ФОТО

Автор: Роман Свиридович
Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+18
показати весь коментар
13.06.2022 22:51
+11
Так он делился, а сейчас все можно на него повесить.
показати весь коментар
13.06.2022 22:51
+9
Під мудрим керівництвом баканова і буданова в Україну просочились тисячі дрг. Це вже факт. Що заважає просочитись наступним тисячам дрг, якщо буданов і баканов, не те що не покарані, але й не звільнені?
показати весь коментар
13.06.2022 23:06
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
ну й добре. підозрювався і підозрювався.
показати весь коментар
13.06.2022 22:47 Відповісти
Ну, клас. І що було зроблено?
показати весь коментар
13.06.2022 22:48 Відповісти
Так он делился, а сейчас все можно на него повесить.
показати весь коментар
13.06.2022 22:51 Відповісти
Так тож така забава була - фотоохота)))
спіймали, задокументували, відпустили (ще добре як під заставу), роки відкладання , потім перекваліфікація у шахрайство, і максимум умовно (якщо 10й прокурор на 5му поці розгляду згадає з чого все починалось)
показати весь коментар
13.06.2022 22:48 Відповісти
А! забув, ще якщо багато вкрав, то могли підвищити. За волю і принциповість у відстоюванні інтересів керівництва.
показати весь коментар
13.06.2022 22:51 Відповісти
какая неожиданность!
показати весь коментар
13.06.2022 22:48 Відповісти
Хотіти ОПЗЖ небезпечно для життя і інфраструктури
показати весь коментар
13.06.2022 22:48 Відповісти
показати весь коментар
13.06.2022 22:52 Відповісти
Ну а шо ж вы ждали - типа пчёлы против мёда??? А шо ж Рабинович? Вроде как тоже славный сын Сиона… Мля, вот евреи какиеребята хитрые, шо ******!!!
показати весь коментар
13.06.2022 23:14 Відповісти
показати весь коментар
13.06.2022 22:51 Відповісти
зеИУДА проэкт "Буратино"и вся его шобла ГНИД три года ГОТОВИЛИ КАПИТУЛЯЦИЮ ,грабили Украину и украинцев , ИЗДЕВАЛИСЬ над военными , преследовали Порошенко и патриотов! Чем они лучше других диктаторов Лукашенко и путлера
показати весь коментар
14.06.2022 06:37 Відповісти
Як завжди корупцію розслідують роками оббираючи фігуранта до нитки... Якби це лайно за першим фактом підозри відсторонили від посади а потім, коли підозри підтвердились, арештували то ніякої "державної зради" не сталося. Корупціонер це завжди зрадник - крадучи суспільні (бюджетні) кошти він вже зраджує свій народ і далі лише питання ціни... ***** потрібні корумповані хохли - продажні, брудні покидьки без честі і гідності але жадібні і слухняні....
показати весь коментар
13.06.2022 22:51 Відповісти
Красава! "Був подвійним агентом..." (пеніс душілін) під носом у ВЦА, у пр фронтовій зоні, де контррозвідка мала б на бровах ходити. Але! Політична кон'юктура, *****!! Загравання з русскагаварящім і орієнтованим на повернення у совок лохторатом! І зелені загравали, щоб проукраїнські політсили туди не зайшли. І зараз заграють, бо ті допомагають їм голосуванням у ВР.
показати весь коментар
13.06.2022 22:52 Відповісти
Охота открыта... кто первый принесет глаза, тому приз.
показати весь коментар
13.06.2022 22:58 Відповісти
Мэр? В хищении бюджета? Та вы шо?
показати весь коментар
13.06.2022 22:58 Відповісти
Нікагда такова нє била і вот опять.
показати весь коментар
13.06.2022 23:41 Відповісти
Проблема у них не в том, что Бандура парашный шпион и конченый рыг.
Проблема в том, что он тоже тырил из бюджета и плохо делился с зеленью.
показати весь коментар
13.06.2022 23:00 Відповісти
ага ..зараз то всі розумні
показати весь коментар
13.06.2022 23:04 Відповісти
розквіт ОПЗЖ прийшовся саме на 2019-2021 роки... ОПЗЖ це конкуренти "слуг" бо вони обидві пасуться на одному й тому ж електоральному полі. І "слуги" і ОПЗЖ проти НАТО і "слуги" і ОПЗЖ постійно висувають якісь претензії до Західних партнерів України, і "слугам" і ОПЗЖ "какаяразніца" якою мовою розмовляти, головне, щоб ця мова була "русскайя", обидві партії наполягали на підписанні формули Штайнмаєра, яка передбачала проведення так званих "виборів" в ОРДЛО, щоб офіційно, на підставі "виборів" провести у ВР України сепарастів-бойовиків й таким чином зруйнувати Україну політично з середини. "Слуги народу" та ОПЗЖ це дві сторони однієї монети в 30 кривавих москальських *********.
показати весь коментар
13.06.2022 23:06 Відповісти
Під мудрим керівництвом баканова і буданова в Україну просочились тисячі дрг. Це вже факт. Що заважає просочитись наступним тисячам дрг, якщо буданов і баканов, не те що не покарані, але й не звільнені?
показати весь коментар
13.06.2022 23:06 Відповісти
А шо Буданов разве контрразведчик??? Вот ты Пашенька куйню пишешь сам не зная о чём!
показати весь коментар
13.06.2022 23:17 Відповісти
Правильно він пише.
показати весь коментар
13.06.2022 23:43 Відповісти
Зачем просачиваться?
Большинство сформировано на местах с дибилов.
А вот сбу и прокуратура занимались рецдерством, крышей контрабаса и полит оппонентами.
И судя по преследованию Бутусова и Берёзы - все ещё продолжает заниматься ананизмом.
показати весь коментар
14.06.2022 00:13 Відповісти
Serg Sergeev- абсолютно с вами согласен, большинство на местах таки дебилы. Причём настолько тупые, дремучие, неотёсанные и необразованные, что даже не подозревают, что правильно писать-дебилы, рейдерство, онанизм. И при этом пытаются других поучать уму-разуму.
показати весь коментар
14.06.2022 00:25 Відповісти
Буданов и баканов -черт именно для этого и были назначены фсб ‼️Как при Януковиче гр РФ министром оборон
показати весь коментар
14.06.2022 06:40 Відповісти
Эти мэры и депутаты различных местных советов далеко . Сейчас нужно сажать всех , кто способствовал их продвижению и закрывал глаза на назначения предателей .
показати весь коментар
13.06.2022 23:17 Відповісти
Виходить, що так. Зелені самі чесні новини забули повідомити, але какаяразніца як і коли ми це дізнаємось, якщо ми обовязково відвоюємо тимчасово втрачені території. Не в цьому житті, але то таке.
показати весь коментар
13.06.2022 23:47 Відповісти
а что, раньше его за яйолы нельзя было взять? только теперь начинает всплывать "горькая правда"?
показати весь коментар
13.06.2022 23:54 Відповісти
Раньше он наверняка с местными силовиками делился. Поэтому все тянули резину....
Теперь не делится.
показати весь коментар
14.06.2022 00:09 Відповісти
Щодо подвійних агентів у владі,мене тепер "тєрзают смутниє сомнєнья".
показати весь коментар
14.06.2022 08:19 Відповісти
 
 