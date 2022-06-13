Мер Святогірська ще до державної зради підозрювався у розкраданні бюджету, - керівник Донецької ОВА Кириленко
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Ще до підозри керівника Святогірської громади Володимира Бандури у державній зраді правоохоронці розслідували розкрадання ним бюджетних коштів.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це в ефірі каналу UATV заявив начальник Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.
"Правоохоронні органи в цьому напрямі (економічні злочини - ред.) робитимуть відповідні заяви. І до цього буде додано статтю "державна зрада", - сказав Кириленко.
За його словами, Бандура переміг на виборах міського голови у 2020 р. і був "ставлеником" народного депутата від ОПЗЖ. Водночас, на думку Кириленка, як керівник Бандура був некомпетентним, всю допомогу місту надавала обласна військово-цивільна адміністрація. Бандура ж використав бюджетні кошти не за призначенням, що призвело до відкриття проти нього кримінальних проваджень, заявив глава ОВА.
Раніше українські ЗМІ повідомили, що ватажок так званої "ДНР" Деніс Пушилін заявив, що міський голова Святогірська Володимир Бандура був подвійним агентом, перейшов на бік росії. Тепер він керуватиме окупаційною адміністрацією міста.
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спіймали, задокументували, відпустили (ще добре як під заставу), роки відкладання , потім перекваліфікація у шахрайство, і максимум умовно (якщо 10й прокурор на 5му поці розгляду згадає з чого все починалось)
Проблема в том, что он тоже тырил из бюджета и плохо делился с зеленью.
Большинство сформировано на местах с дибилов.
А вот сбу и прокуратура занимались рецдерством, крышей контрабаса и полит оппонентами.
И судя по преследованию Бутусова и Берёзы - все ещё продолжает заниматься ананизмом.
Теперь не делится.