Мер Святогірська ще до державної зради підозрювався у розкраданні бюджету, - керівник Донецької ОВА Кириленко

Ще до підозри керівника Святогірської громади Володимира Бандури у державній зраді правоохоронці розслідували розкрадання ним бюджетних коштів.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це в ефірі каналу UATV заявив начальник Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

"Правоохоронні органи в цьому напрямі (економічні злочини - ред.) робитимуть відповідні заяви. І до цього буде додано статтю "державна зрада", - сказав Кириленко.

За його словами, Бандура переміг на виборах міського голови у 2020 р. і був "ставлеником" народного депутата від ОПЗЖ. Водночас, на думку Кириленка, як керівник Бандура був некомпетентним, всю допомогу місту надавала обласна військово-цивільна адміністрація. Бандура ж використав бюджетні кошти не за призначенням, що призвело до відкриття проти нього кримінальних проваджень, заявив глава ОВА.

Раніше українські ЗМІ повідомили, що ватажок так званої "ДНР" Деніс Пушилін заявив, що міський голова Святогірська Володимир Бандура був подвійним агентом, перейшов на бік росії. Тепер він керуватиме окупаційною адміністрацією міста.

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