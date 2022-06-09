Зрадника-мера Святогірська, який пропагує "русский мир", лобіювала на посаду Королевська. ФОТО

Святогірського міського голову Володимира Бандуру, якого Державне бюро розслідувань запідозрило у державній зраді, лобіювала на цю посаду народна депутатка Наталія Королевська.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Обозреватель".

Як зазначається, Королевська - багаторічна прихильниця проросійської партії "Опозиційна платформа - За життя", діяльність якої наразі заборонена в Україні, робила все для його перемоги.

Володимир Бандура обійняв посаду в жовтні 2020 року, також будучи членом "ОПЗЖ". Його "покровителька" входила до однойменної фракції у Верховній Раді. Після розпуску фракції Королевська "перебігла" в депутатську групу "Платформа за життя та мир". Щоправда, за даними руху "ЧЕСНО", під час повномасштабної війни Росії проти України депутатка була відсутня на засіданнях.

За інформацією співрозмовників видання, саме Королевська робила все для перемоги на виборах підозрюваного в держзраді Бандури. "Вона була фактично його лобістом. Їздила з ним, зустрічалася з виборцями. Схоже, що мала чітке завдання зробити все для перемоги потрібного кандидата", – стверджує джерело.

Також читайте: ДБР відкрило кримінальне провадження проти мера Святогірська, який пропагує "руській мир"





На своїй сторінці у Facebook під час передвиборчих перегонів Володимир Бандура виставляв безліч фотографій із Королевською. За словами нашого співрозмовника, майбутній мер нібито використав методи непрямого підкупу виборців – місцевим жителям роздавали пакети з продуктами та подарунками (з фотографіями Бандури), а також організовувалися різноманітні масові заходи.

"Юридично було не підкопатися, але в тому, що на це йшли гроші, зокрема й Королевської, у нас не було сумнівів", – розповіло джерело в правоохоронних органах.

Зазначимо, що після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну мер Святогірська продовжував залишатися у місті. А 7 червня міністерство оборони Росії опублікувало відео, на якому Володимир Бандура звинувачує військовослужбовців ЗСУ у навмисному підпалі скиту Святогірської лаври, "нацистів" - у вбивстві ченців, виправдовував дії Росії та чітко висловлює антиукраїнську позицію.