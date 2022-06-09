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Новини Фото Війна
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Зрадника-мера Святогірська, який пропагує "русский мир", лобіювала на посаду Королевська. ФОТО

Святогірського міського голову Володимира Бандуру, якого Державне бюро розслідувань запідозрило у державній зраді, лобіювала на цю посаду народна депутатка Наталія Королевська.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Обозреватель".

Як зазначається, Королевська - багаторічна прихильниця проросійської партії "Опозиційна платформа - За життя", діяльність якої наразі заборонена в Україні, робила все для його перемоги.

Володимир Бандура обійняв посаду в жовтні 2020 року, також будучи членом "ОПЗЖ". Його "покровителька" входила до однойменної фракції у Верховній Раді. Після розпуску фракції Королевська "перебігла" в депутатську групу "Платформа за життя та мир". Щоправда, за даними руху "ЧЕСНО", під час повномасштабної війни Росії проти України депутатка була відсутня на засіданнях.

За інформацією співрозмовників видання, саме Королевська робила все для перемоги на виборах підозрюваного в держзраді Бандури. "Вона була фактично його лобістом. Їздила з ним, зустрічалася з виборцями. Схоже, що мала чітке завдання зробити все для перемоги потрібного кандидата", – стверджує джерело.

Також читайте: ДБР відкрило кримінальне провадження проти мера Святогірська, який пропагує "руській мир"

Зрадника-мера Святогірська, який пропагує русский мир, лобіювала на посаду Королевська 01
Зрадника-мера Святогірська, який пропагує русский мир, лобіювала на посаду Королевська 02

На своїй сторінці у Facebook під час передвиборчих перегонів Володимир Бандура виставляв безліч фотографій із Королевською. За словами нашого співрозмовника, майбутній мер нібито використав методи непрямого підкупу виборців – місцевим жителям роздавали пакети з продуктами та подарунками (з фотографіями Бандури), а також організовувалися різноманітні масові заходи.

"Юридично було не підкопатися, але в тому, що на це йшли гроші, зокрема й Королевської, у нас не було сумнівів", – розповіло джерело в правоохоронних органах.

Зазначимо, що після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну мер Святогірська продовжував залишатися у місті. А 7 червня міністерство оборони Росії опублікувало відео, на якому Володимир Бандура звинувачує військовослужбовців ЗСУ у навмисному підпалі скиту Святогірської лаври, "нацистів" - у вбивстві ченців, виправдовував дії Росії та чітко висловлює антиукраїнську позицію.

Автор: 

Королевська Наталія (227) росія (65146) Донецька область (8453) державна зрада (1685) колабораціонізм (1158) Опозиційна платформа - За життя ОПЗЖ (491)


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Топ коментарі
+21
Що з того Шеви взяти? Він тупо футболіст. Як і Зєлєнський лише блазень.
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09.06.2022 16:31
+21
Шева футболіст і Зозуля футболіст, але різниця ВЕЛИЧЕЗНА!
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09.06.2022 16:33
+17
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09.06.2022 16:23
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Правила форума Рада форумчан
на манеже все те же.
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09.06.2022 16:18 Відповісти
Як казала колись Наталія Королевська : « У мене є мрія…»
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09.06.2022 16:20 Відповісти
За всі 30 років в Раді було до 50% прямої агентури
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09.06.2022 16:35 Відповісти
поки не почнемо вішати палити та стриляти ціх падлюк ничого кращого небуде
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09.06.2022 16:37 Відповісти
А де поділась королевська?
Як і слуги на фронті?
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09.06.2022 16:19 Відповісти
де ..де..на Західній Україні..на курортах.. і корегують ракети по ленд -лізу
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09.06.2022 16:25 Відповісти
Кстати, а где эта тварь? И Юлька Тимошенко, тварь, где?
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09.06.2022 16:19 Відповісти
а причем Юлька к той твари, Шева там был с ней
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09.06.2022 16:25 Відповісти
Що з того Шеви взяти? Він тупо футболіст. Як і Зєлєнський лише блазень.
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09.06.2022 16:31 Відповісти
Шева футболіст і Зозуля футболіст, але різниця ВЕЛИЧЕЗНА!
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09.06.2022 16:33 Відповісти
При тому, що спочатку баба Натаха в БЮТ була!
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09.06.2022 16:31 Відповісти
Интернет - великая сила Королевская: Тимошенко нет альтернативы 10 листопада 2011
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09.06.2022 16:47 Відповісти
Я так бачу, у декого тут в коментах пам'ять, як у золотої рибки... Ну або це кацапські тролі, які в нюансах та історії нашої політики не розбираються!
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09.06.2022 17:29 Відповісти
Именно Юлька привела в политику эту шлендру. Ну то таке. А Шева футболист был классный, а как мужик полное ничтожество. Променял Милан на Челси по прихоти своей супруги и грел там лавку вечно запасных,, потом это холуйство у Королевской. А как он бросил сборную Украины? Ради чего? Ради аутсайдера чемпионата Италии. Но и оттуда его пеньком нагнали
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09.06.2022 16:41 Відповісти
Збірну він не через Італію кинув - він захотів підняття зарплати у збірній після Євро, от його і виперли. А в Італію він потрапив уже після того, як кілька місяців безробітним пробув...
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09.06.2022 17:30 Відповісти
Ніт, з самого початку Натаха була депутатом Ради від ПР. Після Помаранчевої революції намагалась якусь свою партію організувати - тобто отримала таке "завдання" від своїх хазяїв. Але з партією в неї нічого не вийшло, хоча депутатом в Раді вона таки стала знов. Коли Тимошенко в другий раз обрали прем'єром, Натаха перебігла до БЮТ. І не просто перебігла, а стала постійно супроводжувати Тимошенко всюди, лізла в подруги, навіть були чутки, що Тимошенко передасть їй партію, коли піде у владу чи зовсім піде з політики. А тільки-но прем'єршу посадили до буцигарні, Королевська повернулася "додому", в ПР, - мабуть, виконала свою чергову "задачу". З тих самих пір Натаха партії не міняє, це її єдина партія міняє назви.
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09.06.2022 22:56 Відповісти
пздц. да мало ли кто кого привел в политику. каждый отвечает за свои действия. Пэтро например основатель партии рыгооналов и кого он привел в политику? или это другое?
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12.06.2022 23:33 Відповісти
Ну эта тварь была "лицом" от Юльки в Луганской области на президентских выборах 2010 года.
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09.06.2022 20:54 Відповісти
Гниды отдельно, а твари отдельно. Королевская отдельно, а Тимошенко отдельно. Но обе твари. Что тут не понятного?
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09.06.2022 20:55 Відповісти
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09.06.2022 17:26 Відповісти
Та ты шо?
Мухоморов тувинских обкушался, скотыняка?
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09.06.2022 20:56 Відповісти
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09.06.2022 17:33 Відповісти
"Сльози мєшают мне гаварить" (С) ))))
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09.06.2022 18:23 Відповісти
А що ви очікуєте від грьобаної лугандонської вати
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09.06.2022 16:21 Відповісти
а хто там щас от опэзжопників на високих посадах у слов'янську? кого нєтєля бірюлькіна лобійувала? чи сама вже хлебсоль пече до зустрічі асвабадітєлєй?
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09.06.2022 16:21 Відповісти
Галю, я в шоці... 🙁
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09.06.2022 16:22 Відповісти
А зрадника Ковальова хто лобіював?
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09.06.2022 16:22 Відповісти
пєнсианєрам па 500 долларов работающім па 1000..
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09.06.2022 16:23 Відповісти
Як шкода,що не використаний час для зачистки *******
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09.06.2022 16:23 Відповісти
війна нічому не навчила..якшо Шухрича не пристрелили на блок пості..то така ху-ня буде і надалі..
"повідомляєм про підозру"
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09.06.2022 16:33 Відповісти
О, почалося скавучання ідіотів про "вавсьом вінават Порошенка"...
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09.06.2022 18:25 Відповісти
Ворог він, а не ідіот, хотя можливо ворог-ідіот
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09.06.2022 20:54 Відповісти
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09.06.2022 16:23 Відповісти
В мережі пишуть про те, що з окупованих територій розповідають, що в перші ж дні окупанти встановлюють учасників АТО і партійців ЄС та Свободи. Партійцями правлячих слуг ніхто й ніде не цікавився! От і робіть висновки!
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09.06.2022 16:44 Відповісти
А скільки скудоумних ідіотів розпинались що ВО "Свобода" кремлівський проект
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09.06.2022 21:02 Відповісти
а королевская что? пока недостаточно доказательств о ее предательстве? или она греет жопу где-нить на Лазурном берегу и ее не достать..., все зажопинцы - это махровые предатели...
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09.06.2022 16:23 Відповісти
Та ****, таких випадків буде ще багато.

Треба було не лише ОПЗЖ як партію забороняти, а відсторонити від виконання обов'язків депутатів усіх рівнів, мерів міст, голів ОТГ та сільрад, що були обрані або призначені по лінії ОПЗЖ.
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09.06.2022 16:24 Відповісти
Бо тільки зрадники пропонують зрадників...
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09.06.2022 16:30 Відповісти
Чому дивуватись. *приналежність* до партії не гарантує якусь якість. Це як робити біг-маки з українських інгрідієнтів, і чекати оригинальної американської якості
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09.06.2022 16:31 Відповісти
крорлевская не зрадник?
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09.06.2022 16:31 Відповісти
То хіба то є диво для адекватних людей?! Це було вочевидь для тих,хто розуміє що за гімном королевська!
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09.06.2022 16:32 Відповісти
ОПЗЖ підтримували зелених в Раді і були (і є) ментально їм близькі
Вони одного поля ягоди. Тільки по різному називаються.
І ті і інші в більшості за руський мір
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09.06.2022 16:32 Відповісти
Знову "руський мір"? Або пишіть правильно , або в бан! Знову на ті самі граблі ! Руський від слова Русь де кацапів не було. Кацапи навмисно пишуть "руський" замість "русский"...
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09.06.2022 16:51 Відповісти
Бандура. Понятно? Одна буква пошла не так - и вот результат.
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09.06.2022 16:37 Відповісти
пожелание бандуре, королевской - не сдохнуть своей смертью. дохлый кацап- нормальный кацап
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09.06.2022 16:41 Відповісти
Кто больше виноват: кто лоббировал-агитировал, или кто проголосовал?
У кого куриные мозги?
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09.06.2022 16:42 Відповісти
Чому ця гнида ще на свободі?
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09.06.2022 16:42 Відповісти
и некому в Святогорске дослать патрон в патронник?
тогда нет смысла жалеть "мирных" - таких же, как их мэр, только не возле кормушки
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09.06.2022 16:53 Відповісти
как там в Германии,патрон в патронник дослал уже? ватанов там полно.
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12.06.2022 23:37 Відповісти
Зеленський, Королевська,- какая разніца...
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09.06.2022 16:55 Відповісти
Королевская... Королевская... Та їх в Україну мільйонами завозили!
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09.06.2022 16:55 Відповісти
а чому, наприклад, рабінович не наказаний?

він займався російською пропагандою 8 років на каналах медведчука, і заробляв на цьому. (це головний пропагандист був у медведчука. путін же виділяв медведчуку бюджети на пропаганду в Україні)

а разом з ним співак, і червоненко.

------

червоненку як оранжеві давали посади - то работав на оранжевих. а потім медведчук предложив роботу - поозвучувать російські методички за гроші.

ківі як платили создатєлі правого сектору - то працював на правий сектор. медведчук предложив роботу - почав на медведчука працювати.

це безпринципні люди, які (цитую червоненка ж) "заробляють на політиці".

їм пофіг чи националістам служить чи проросійським. хто дасть гроші - на того працюватимуть.
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09.06.2022 16:59 Відповісти
С початку кацапської агресії пару прдібних персонажів знайшли злегка неживими. Що, натхнення закінчилось?
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09.06.2022 17:01 Відповісти
Вона ще жива?
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09.06.2022 17:17 Відповісти
Посадите её на кичу сейчас раз этого предателя пока достать не можете. Она за него поручилась? Значит она за базар ответить должна!!!
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09.06.2022 17:36 Відповісти
Тільки смерть мразот змінить картину
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09.06.2022 18:04 Відповісти
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09.06.2022 18:17 Відповісти
Ця ***** вже викрутилась.
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09.06.2022 21:08 Відповісти
**** конченная, шустер любил приглашать этих уродов из опзж на передачи.

Ещё клоун ведущий стал орать на Юрия Бутусова, когда тот врезал шуфричу в рожу.
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09.06.2022 21:39 Відповісти
 
 