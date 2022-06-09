Предателя-мэра Святогорска, пропагандирующего "русский мир", лоббировала на должность Королевская. ФОТО
Святогорского городского главу Владимира Бандуру, которого Государственное бюро расследований заподозрило в государственной измене, лоббировала на этот пост народный депутат Наталья Королевская.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Обозреватель.
Как отмечается, Наталья Королевская. Многолетняя сторонница пророссийской партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", деятельность которой сейчас запрещена в Украине, делала все для его победы.
Владимир Бандура занял должность в октябре 2020 года, также будучи членом "ОПЗЖ". Его "покровительница" входила в одноименную фракцию в Верховной Раде. После роспуска фракции Королевская "перебежала" в депутатскую группу "Платформа за жизнь и мир". Правда, по данным движения "ЧЕСНО", во время полномасштабной войны России против Украины отсутствовала на заседаниях.
По информации собеседников издания, именно Наталья Королевская делала все для победы на выборах ныне подозреваемого в госизмене Бандуры. "Она была фактически его лоббистом. Ездила с ним, встречалась с избирателями. Похоже, что у нее была четкая задача сделать все для победы нужного кандидата", – утверждает источник.
На своей странице в Facebook во время предвыборной гонки Владимир Бандура выставлял множество фотографий с Королевской. По словам нашего собеседника, будущий мэр якобы использовал методы непрямого подкупа избирателей – местным жителям раздавали пакеты с продуктами и подарками (с фотографиями Бандуры), а также организовывались различные массовые мероприятия.
"Юридически было не подкопаться, но в том, что на это шли деньги в том числе и Королевской, у нас не было сомнений", – рассказал источник в правоохранительных органах.
Отметим, что После начала полномасштабного вторжения России в Украину мэр Святогорска продолжал оставаться в городе. А 7 июня министерство обороны России опубликовало видео, на котором Владимир Бандура обвиняет военнослужащих ВСУ в умышленном поджоге скита Святогорской лавры, "нацистов" – в убийстве монахов, оправдывает действия России и четко выражает антиукраинскую позицию.
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Як і слуги на фронті?
Мухоморов тувинских обкушался, скотыняка?
"повідомляєм про підозру"
Треба було не лише ОПЗЖ як партію забороняти, а відсторонити від виконання обов'язків депутатів усіх рівнів, мерів міст, голів ОТГ та сільрад, що були обрані або призначені по лінії ОПЗЖ.
Вони одного поля ягоди. Тільки по різному називаються.
І ті і інші в більшості за руський мір
У кого куриные мозги?
тогда нет смысла жалеть "мирных" - таких же, как их мэр, только не возле кормушки
він займався російською пропагандою 8 років на каналах медведчука, і заробляв на цьому. (це головний пропагандист був у медведчука. путін же виділяв медведчуку бюджети на пропаганду в Україні)
а разом з ним співак, і червоненко.
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червоненку як оранжеві давали посади - то работав на оранжевих. а потім медведчук предложив роботу - поозвучувать російські методички за гроші.
ківі як платили создатєлі правого сектору - то працював на правий сектор. медведчук предложив роботу - почав на медведчука працювати.
це безпринципні люди, які (цитую червоненка ж) "заробляють на політиці".
їм пофіг чи националістам служить чи проросійським. хто дасть гроші - на того працюватимуть.
Ещё клоун ведущий стал орать на Юрия Бутусова, когда тот врезал шуфричу в рожу.