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Предателя-мэра Святогорска, пропагандирующего "русский мир", лоббировала на должность Королевская. ФОТО

Святогорского городского главу Владимира Бандуру, которого Государственное бюро расследований заподозрило в государственной измене, лоббировала на этот пост народный депутат Наталья Королевская.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Обозреватель.

Как отмечается, Наталья Королевская. Многолетняя сторонница пророссийской партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", деятельность которой сейчас запрещена в Украине, делала все для его победы.

Владимир Бандура занял должность в октябре 2020 года, также будучи членом "ОПЗЖ". Его "покровительница" входила в одноименную фракцию в Верховной Раде. После роспуска фракции Королевская "перебежала" в депутатскую группу "Платформа за жизнь и мир". Правда, по данным движения "ЧЕСНО", во время полномасштабной войны России против Украины отсутствовала на заседаниях.

По информации собеседников издания, именно Наталья Королевская делала все для победы на выборах ныне подозреваемого в госизмене Бандуры. "Она была фактически его лоббистом. Ездила с ним, встречалась с избирателями. Похоже, что у нее была четкая задача сделать все для победы нужного кандидата", – утверждает источник.

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Предателя-мэра Святогорска, пропагандирующего русский мир, лоббировала на должность Королевская 01
Предателя-мэра Святогорска, пропагандирующего русский мир, лоббировала на должность Королевская 02

На своей странице в Facebook во время предвыборной гонки Владимир Бандура выставлял множество фотографий с Королевской. По словам нашего собеседника, будущий мэр якобы использовал методы непрямого подкупа избирателей – местным жителям раздавали пакеты с продуктами и подарками (с фотографиями Бандуры), а также организовывались различные массовые мероприятия.

"Юридически было не подкопаться, но в том, что на это шли деньги в том числе и Королевской, у нас не было сомнений", – рассказал источник в правоохранительных органах.

Отметим, что После начала полномасштабного вторжения России в Украину мэр Святогорска продолжал оставаться в городе. А 7 июня министерство обороны России опубликовало видео, на котором Владимир Бандура обвиняет военнослужащих ВСУ в умышленном поджоге скита Святогорской лавры, "нацистов" – в убийстве монахов, оправдывает действия России и четко выражает антиукраинскую позицию.

Королевская Наталья (723) россия (95515) Донецкая область (9636) государственная измена (1540) коллаборационизм (870) Оппозиционная платформа - За жизнь (452)


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Топ комментарии
+21
Що з того Шеви взяти? Він тупо футболіст. Як і Зєлєнський лише блазень.
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09.06.2022 16:31
+21
Шева футболіст і Зозуля футболіст, але різниця ВЕЛИЧЕЗНА!
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09.06.2022 16:33
+17
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09.06.2022 16:23
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на манеже все те же.
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09.06.2022 16:18 Ответить
Як казала колись Наталія Королевська : « У мене є мрія…»
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09.06.2022 16:20 Ответить
За всі 30 років в Раді було до 50% прямої агентури
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09.06.2022 16:35 Ответить
поки не почнемо вішати палити та стриляти ціх падлюк ничого кращого небуде
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09.06.2022 16:37 Ответить
А де поділась королевська?
Як і слуги на фронті?
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09.06.2022 16:19 Ответить
де ..де..на Західній Україні..на курортах.. і корегують ракети по ленд -лізу
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09.06.2022 16:25 Ответить
Кстати, а где эта тварь? И Юлька Тимошенко, тварь, где?
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09.06.2022 16:19 Ответить
а причем Юлька к той твари, Шева там был с ней
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09.06.2022 16:25 Ответить
Що з того Шеви взяти? Він тупо футболіст. Як і Зєлєнський лише блазень.
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09.06.2022 16:31 Ответить
Шева футболіст і Зозуля футболіст, але різниця ВЕЛИЧЕЗНА!
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09.06.2022 16:33 Ответить
При тому, що спочатку баба Натаха в БЮТ була!
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09.06.2022 16:31 Ответить
Интернет - великая сила Королевская: Тимошенко нет альтернативы 10 листопада 2011
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09.06.2022 16:47 Ответить
Я так бачу, у декого тут в коментах пам'ять, як у золотої рибки... Ну або це кацапські тролі, які в нюансах та історії нашої політики не розбираються!
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09.06.2022 17:29 Ответить
Именно Юлька привела в политику эту шлендру. Ну то таке. А Шева футболист был классный, а как мужик полное ничтожество. Променял Милан на Челси по прихоти своей супруги и грел там лавку вечно запасных,, потом это холуйство у Королевской. А как он бросил сборную Украины? Ради чего? Ради аутсайдера чемпионата Италии. Но и оттуда его пеньком нагнали
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09.06.2022 16:41 Ответить
Збірну він не через Італію кинув - він захотів підняття зарплати у збірній після Євро, от його і виперли. А в Італію він потрапив уже після того, як кілька місяців безробітним пробув...
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09.06.2022 17:30 Ответить
Ніт, з самого початку Натаха була депутатом Ради від ПР. Після Помаранчевої революції намагалась якусь свою партію організувати - тобто отримала таке "завдання" від своїх хазяїв. Але з партією в неї нічого не вийшло, хоча депутатом в Раді вона таки стала знов. Коли Тимошенко в другий раз обрали прем'єром, Натаха перебігла до БЮТ. І не просто перебігла, а стала постійно супроводжувати Тимошенко всюди, лізла в подруги, навіть були чутки, що Тимошенко передасть їй партію, коли піде у владу чи зовсім піде з політики. А тільки-но прем'єршу посадили до буцигарні, Королевська повернулася "додому", в ПР, - мабуть, виконала свою чергову "задачу". З тих самих пір Натаха партії не міняє, це її єдина партія міняє назви.
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09.06.2022 22:56 Ответить
пздц. да мало ли кто кого привел в политику. каждый отвечает за свои действия. Пэтро например основатель партии рыгооналов и кого он привел в политику? или это другое?
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12.06.2022 23:33 Ответить
Ну эта тварь была "лицом" от Юльки в Луганской области на президентских выборах 2010 года.
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09.06.2022 20:54 Ответить
Гниды отдельно, а твари отдельно. Королевская отдельно, а Тимошенко отдельно. Но обе твари. Что тут не понятного?
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09.06.2022 20:55 Ответить
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09.06.2022 17:26 Ответить
Та ты шо?
Мухоморов тувинских обкушался, скотыняка?
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09.06.2022 20:56 Ответить
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09.06.2022 17:33 Ответить
"Сльози мєшают мне гаварить" (С) ))))
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09.06.2022 18:23 Ответить
А що ви очікуєте від грьобаної лугандонської вати
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09.06.2022 16:21 Ответить
а хто там щас от опэзжопників на високих посадах у слов'янську? кого нєтєля бірюлькіна лобійувала? чи сама вже хлебсоль пече до зустрічі асвабадітєлєй?
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09.06.2022 16:21 Ответить
Галю, я в шоці... 🙁
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09.06.2022 16:22 Ответить
А зрадника Ковальова хто лобіював?
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09.06.2022 16:22 Ответить
пєнсианєрам па 500 долларов работающім па 1000..
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09.06.2022 16:23 Ответить
Як шкода,що не використаний час для зачистки *******
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09.06.2022 16:23 Ответить
війна нічому не навчила..якшо Шухрича не пристрелили на блок пості..то така ху-ня буде і надалі..
"повідомляєм про підозру"
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09.06.2022 16:33 Ответить
О, почалося скавучання ідіотів про "вавсьом вінават Порошенка"...
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09.06.2022 18:25 Ответить
Ворог він, а не ідіот, хотя можливо ворог-ідіот
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09.06.2022 20:54 Ответить
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09.06.2022 16:23 Ответить
В мережі пишуть про те, що з окупованих територій розповідають, що в перші ж дні окупанти встановлюють учасників АТО і партійців ЄС та Свободи. Партійцями правлячих слуг ніхто й ніде не цікавився! От і робіть висновки!
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09.06.2022 16:44 Ответить
А скільки скудоумних ідіотів розпинались що ВО "Свобода" кремлівський проект
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09.06.2022 21:02 Ответить
а королевская что? пока недостаточно доказательств о ее предательстве? или она греет жопу где-нить на Лазурном берегу и ее не достать..., все зажопинцы - это махровые предатели...
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09.06.2022 16:23 Ответить
Та ****, таких випадків буде ще багато.

Треба було не лише ОПЗЖ як партію забороняти, а відсторонити від виконання обов'язків депутатів усіх рівнів, мерів міст, голів ОТГ та сільрад, що були обрані або призначені по лінії ОПЗЖ.
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09.06.2022 16:24 Ответить
Бо тільки зрадники пропонують зрадників...
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09.06.2022 16:30 Ответить
Чому дивуватись. *приналежність* до партії не гарантує якусь якість. Це як робити біг-маки з українських інгрідієнтів, і чекати оригинальної американської якості
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09.06.2022 16:31 Ответить
крорлевская не зрадник?
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09.06.2022 16:31 Ответить
То хіба то є диво для адекватних людей?! Це було вочевидь для тих,хто розуміє що за гімном королевська!
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09.06.2022 16:32 Ответить
ОПЗЖ підтримували зелених в Раді і були (і є) ментально їм близькі
Вони одного поля ягоди. Тільки по різному називаються.
І ті і інші в більшості за руський мір
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09.06.2022 16:32 Ответить
Знову "руський мір"? Або пишіть правильно , або в бан! Знову на ті самі граблі ! Руський від слова Русь де кацапів не було. Кацапи навмисно пишуть "руський" замість "русский"...
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09.06.2022 16:51 Ответить
Бандура. Понятно? Одна буква пошла не так - и вот результат.
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09.06.2022 16:37 Ответить
пожелание бандуре, королевской - не сдохнуть своей смертью. дохлый кацап- нормальный кацап
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09.06.2022 16:41 Ответить
Кто больше виноват: кто лоббировал-агитировал, или кто проголосовал?
У кого куриные мозги?
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09.06.2022 16:42 Ответить
Чому ця гнида ще на свободі?
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09.06.2022 16:42 Ответить
и некому в Святогорске дослать патрон в патронник?
тогда нет смысла жалеть "мирных" - таких же, как их мэр, только не возле кормушки
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09.06.2022 16:53 Ответить
как там в Германии,патрон в патронник дослал уже? ватанов там полно.
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12.06.2022 23:37 Ответить
Зеленський, Королевська,- какая разніца...
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09.06.2022 16:55 Ответить
Королевская... Королевская... Та їх в Україну мільйонами завозили!
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09.06.2022 16:55 Ответить
а чому, наприклад, рабінович не наказаний?

він займався російською пропагандою 8 років на каналах медведчука, і заробляв на цьому. (це головний пропагандист був у медведчука. путін же виділяв медведчуку бюджети на пропаганду в Україні)

а разом з ним співак, і червоненко.

------

червоненку як оранжеві давали посади - то работав на оранжевих. а потім медведчук предложив роботу - поозвучувать російські методички за гроші.

ківі як платили создатєлі правого сектору - то працював на правий сектор. медведчук предложив роботу - почав на медведчука працювати.

це безпринципні люди, які (цитую червоненка ж) "заробляють на політиці".

їм пофіг чи националістам служить чи проросійським. хто дасть гроші - на того працюватимуть.
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09.06.2022 16:59 Ответить
С початку кацапської агресії пару прдібних персонажів знайшли злегка неживими. Що, натхнення закінчилось?
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09.06.2022 17:01 Ответить
Вона ще жива?
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09.06.2022 17:17 Ответить
Посадите её на кичу сейчас раз этого предателя пока достать не можете. Она за него поручилась? Значит она за базар ответить должна!!!
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09.06.2022 17:36 Ответить
Тільки смерть мразот змінить картину
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09.06.2022 18:04 Ответить
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09.06.2022 18:17 Ответить
Ця ***** вже викрутилась.
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09.06.2022 21:08 Ответить
**** конченная, шустер любил приглашать этих уродов из опзж на передачи.

Ещё клоун ведущий стал орать на Юрия Бутусова, когда тот врезал шуфричу в рожу.
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09.06.2022 21:39 Ответить
 
 