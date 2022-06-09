Предателя-мэра Святогорска, пропагандирующего "русский мир", лоббировала на должность Королевская. ФОТО

Святогорского городского главу Владимира Бандуру, которого Государственное бюро расследований заподозрило в государственной измене, лоббировала на этот пост народный депутат Наталья Королевская.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Обозреватель.

Как отмечается, Наталья Королевская. Многолетняя сторонница пророссийской партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", деятельность которой сейчас запрещена в Украине, делала все для его победы.

Владимир Бандура занял должность в октябре 2020 года, также будучи членом "ОПЗЖ". Его "покровительница" входила в одноименную фракцию в Верховной Раде. После роспуска фракции Королевская "перебежала" в депутатскую группу "Платформа за жизнь и мир". Правда, по данным движения "ЧЕСНО", во время полномасштабной войны России против Украины отсутствовала на заседаниях.

По информации собеседников издания, именно Наталья Королевская делала все для победы на выборах ныне подозреваемого в госизмене Бандуры. "Она была фактически его лоббистом. Ездила с ним, встречалась с избирателями. Похоже, что у нее была четкая задача сделать все для победы нужного кандидата", – утверждает источник.

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На своей странице в Facebook во время предвыборной гонки Владимир Бандура выставлял множество фотографий с Королевской. По словам нашего собеседника, будущий мэр якобы использовал методы непрямого подкупа избирателей – местным жителям раздавали пакеты с продуктами и подарками (с фотографиями Бандуры), а также организовывались различные массовые мероприятия.

"Юридически было не подкопаться, но в том, что на это шли деньги в том числе и Королевской, у нас не было сомнений", – рассказал источник в правоохранительных органах.

Отметим, что После начала полномасштабного вторжения России в Украину мэр Святогорска продолжал оставаться в городе. А 7 июня министерство обороны России опубликовало видео, на котором Владимир Бандура обвиняет военнослужащих ВСУ в умышленном поджоге скита Святогорской лавры, "нацистов" – в убийстве монахов, оправдывает действия России и четко выражает антиукраинскую позицию.