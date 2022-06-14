УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
12842 відвідувача онлайн
Новини Війна в Україні Агресія Росії проти України Війна
2 323 10
Донецька область (5682) колабораціонізм (939)

Меру Святогірська оголосили підозру в державній зраді, - Офіс ГПУ

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

бандура,пушилін

На Донеччині Святогірському міському голові оголосили підозру у державній зраді.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Офісу генерального прокурора.

"Керівником Донецької обласної прокуратури заочно повідомлено про підозру Святогірському міському голові у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України)", - йдеться у повідомленні.

За даними слідства, міський голова, перейшовши на бік ворога, поширив через засоби масової інформації звернення, в якому пропагував ідеї "русского мира". Також підозрюваний висловлював вдячність військовослужбовцям збройних сил рф, які захопили мирне місто.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зрадника-мера Святогірська, який пропагує "русский мир", лобіювала на посаду Королевська. ФОТО

Крім того, чоловік погодився на пропозицію представника окупаційної адміністрації рф - "голови днр" - обійняти посаду так званого голови тимчасово захопленого Святогірська, чим спричинив шкоду суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканності державній, економічній та інформаційній безпеці України.

У ОГП нагадали, що раніше голова Святогірська записав відеозвернення, в якому звинуватив військовослужбовців Збройних сил України у навмисному підпалі скиту Святогірської лаври.

Досудове розслідування здійснюється ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мер Святогірська ще до державної зради підозрювався у розкраданні бюджету, - керівник Донецької ОВА Кириленко

Автор: Роман Свиридович
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Twitter
Топ коментарі
+6
Красота. Засветился очередной предатель ему ГПУ подозрение. А где СБУ.* Мураеев на воле, Шуфрич тоже, Бойко гуляет. Ну и так далее. Возникает вопрос ко всей зе-вдасти. И прав Поярков - а где батальон "слуг народа"?
показати весь коментар
14.06.2022 19:30
+5
Не підозру йому потрібно, а по можливості ліквідувати .
показати весь коментар
14.06.2022 19:28
+5
Чую дикий регіт Штепи.
показати весь коментар
14.06.2022 19:48
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Не підозру йому потрібно, а по можливості ліквідувати .
показати весь коментар
14.06.2022 19:28 Відповісти
Красота. Засветился очередной предатель ему ГПУ подозрение. А где СБУ.* Мураеев на воле, Шуфрич тоже, Бойко гуляет. Ну и так далее. Возникает вопрос ко всей зе-вдасти. И прав Поярков - а где батальон "слуг народа"?
показати весь коментар
14.06.2022 19:30 Відповісти
Палишься, новорожденный.
показати весь коментар
14.06.2022 19:54 Відповісти
Чую дикий регіт Штепи.
показати весь коментар
14.06.2022 19:48 Відповісти
Віртуальні підозри, а коли реальні будуть? Далеко ходити не треба. Пані генпрокурорка сама писала за здриснувших закордон прокурорів з пачками грошей. Чи забути і вибачити. Це ж не прості громадяни.
показати весь коментар
14.06.2022 21:13 Відповісти
А тим хто здав південь України І створи цей прецедент підозру вже оголосили?
показати весь коментар
14.06.2022 21:21 Відповісти
А Наумову та його керівнику Баканову підозри вже теж виписали ?
показати весь коментар
14.06.2022 22:24 Відповісти
 
 