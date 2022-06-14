Мэру Святогорска объявили подозрение в государственной измене, - Офис ГПУ

В Донецкой области Святогорском городском голове объявили подозрение в государственной измене.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора.

"Руководителем Донецкой областной прокуратуры заочно уведомлено о подозрении Святогорскому городскому голове в государственной измене, совершенном в условиях военного положения (ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины)", - говорится в сообщении.

По данным следствия, мэр, перейдя на сторону врага, распространил через средства массовой информации обращение, в котором пропагандировал идеи "русского мира". Также подозреваемый выражал благодарность военнослужащим вооруженных сил России, захватившим мирный город.

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Кроме того, мужчина согласился на предложение представителя оккупационной администрации РФ - "председателя ДНР" - занять должность так называемого председателя временно захваченного Святогорска, чем нанес ущерб суверенитету, территориальной целостности и неприкосновенности государственной, экономической и информационной безопасности Украины.

В ОГП напомнили, что ранее председатель Святогорска записал видеообращение, в котором обвинил военнослужащих Вооруженных сил Украины в умышленном поджоге скита Святогорской лавры.

Досудебное расследование осуществляется ГУ СБУ в Донецкой и Луганской областях.

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