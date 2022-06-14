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Донецкая область (7126) коллаборационизм (681)

Мэру Святогорска объявили подозрение в государственной измене, - Офис ГПУ

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

бандура,пушилін

В Донецкой области Святогорском городском голове объявили подозрение в государственной измене.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора.

"Руководителем Донецкой областной прокуратуры заочно уведомлено о подозрении Святогорскому городскому голове в государственной измене, совершенном в условиях военного положения (ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины)", - говорится в сообщении.

По данным следствия, мэр, перейдя на сторону врага, распространил через средства массовой информации обращение, в котором пропагандировал идеи "русского мира". Также подозреваемый выражал благодарность военнослужащим вооруженных сил России, захватившим мирный город.

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Кроме того, мужчина согласился на предложение представителя оккупационной администрации РФ - "председателя ДНР" - занять должность так называемого председателя временно захваченного Святогорска, чем нанес ущерб суверенитету, территориальной целостности и неприкосновенности государственной, экономической и информационной безопасности Украины.

В ОГП напомнили, что ранее председатель Святогорска записал видеообращение, в котором обвинил военнослужащих Вооруженных сил Украины в умышленном поджоге скита Святогорской лавры.

Досудебное расследование осуществляется ГУ СБУ в Донецкой и Луганской областях.

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Топ комментарии
+6
Красота. Засветился очередной предатель ему ГПУ подозрение. А где СБУ.* Мураеев на воле, Шуфрич тоже, Бойко гуляет. Ну и так далее. Возникает вопрос ко всей зе-вдасти. И прав Поярков - а где батальон "слуг народа"?
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14.06.2022 19:30
+5
Не підозру йому потрібно, а по можливості ліквідувати .
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14.06.2022 19:28
+5
Чую дикий регіт Штепи.
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14.06.2022 19:48
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Не підозру йому потрібно, а по можливості ліквідувати .
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14.06.2022 19:28 Ответить
Красота. Засветился очередной предатель ему ГПУ подозрение. А где СБУ.* Мураеев на воле, Шуфрич тоже, Бойко гуляет. Ну и так далее. Возникает вопрос ко всей зе-вдасти. И прав Поярков - а где батальон "слуг народа"?
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14.06.2022 19:30 Ответить
Палишься, новорожденный.
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14.06.2022 19:54 Ответить
Чую дикий регіт Штепи.
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14.06.2022 19:48 Ответить
Віртуальні підозри, а коли реальні будуть? Далеко ходити не треба. Пані генпрокурорка сама писала за здриснувших закордон прокурорів з пачками грошей. Чи забути і вибачити. Це ж не прості громадяни.
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14.06.2022 21:13 Ответить
А тим хто здав південь України І створи цей прецедент підозру вже оголосили?
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14.06.2022 21:21 Ответить
А Наумову та його керівнику Баканову підозри вже теж виписали ?
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14.06.2022 22:24 Ответить
 
 