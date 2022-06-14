В отношении коллаборантов открыли уже более 700 уголовных производств, - Енин
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
С начала полномасштабного вторжения России в Украину полиция зарегистрировала более 700 уголовных производств за коллаборационизм, 400 производств передали по подследственности в другие правоохранительные органы.
Об этом сообщил первый заместитель министра внутренних дел Евгений Енин во время национального телемарафона "Единые новости", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"По фактам коллаборационной деятельности мы зарегистрировали более 700 уголовных производств. Больше всего вероятных коллаборантов зафиксировано в Луганской области – 162 правонарушения, Киев и Киевская область – 155, в Херсонской области – 68. В ряде областей из-за временной оккупации сообщаем о подозрении заочно... Полсотни производств уже в суде, а еще 400 передано по подследственности в другие правоохранительные органы", - сказал Енин.
Читайте на "Цензор.НЕТ": Полиция расследует почти 500 дел о коллаборационизме, - Енин
Он также проинформировал, что за время действия военного положения в Украине открыто в общей сложности 48 тысяч производств, из которых 17 тысяч касаются преступлений, совершенных российскими военными.
"С начала широкомасштабного вторжения и по сей день следователями Национальной полиции начато более 48 тысяч уголовных производств. С этого числа около 17 тысяч уголовных производств открыто по фактам совершения в Украине преступлений военнослужащими вооруженных сил россии или их пособниками", - сказал первый зам.министра.
Пожалуйста, подождите...
Скільки зрадників розстріляли?!!
- нардеп слуги народу здає ворогом позиції мобільного госпіталю. Госпіталь знищують, є жертви.
- нардеп слуги народу офіційно заявляє про свою колаборацію з ворогом
- голова фракції слуги народу відмазує російського олігарха романа абрамовича - гаманець путіна і допомагає його позбутися санкцій, надаючи листа судам про те що абрамович врятував 400 000 українців
Йой, давайте вже після війни.
Не на часі, йой.
Унаслідок авіаудару по Яворівському полігону загинуло 35 людей, 134 були поранені,
Аби я стирив мішок зерна -мене б без підозри швидко б заплавторили на цугундер.
А якщо вагон зерна хтось уцупирить - підозра...
Якого хера вони там не садять, а всі подозрітєльні, подорєвають?
Господа министры хватит *******. Это кстати и к депутатам , и к президенту относится. Вы власть , с вас ответ