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Новости Война в Украине
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коллаборационизм (681) Енин (327)

В отношении коллаборантов открыли уже более 700 уголовных производств, - Енин

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

єнін

С начала полномасштабного вторжения России в Украину полиция зарегистрировала более 700 уголовных производств за коллаборационизм, 400 производств передали по подследственности в другие правоохранительные органы.

Об этом сообщил первый заместитель министра внутренних дел Евгений Енин во время национального телемарафона "Единые новости", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"По фактам коллаборационной деятельности мы зарегистрировали более 700 уголовных производств. Больше всего вероятных коллаборантов зафиксировано в Луганской области – 162 правонарушения, Киев и Киевская область – 155, в Херсонской области – 68. В ряде областей из-за временной оккупации сообщаем о подозрении заочно... Полсотни производств уже в суде, а еще 400 передано по подследственности в другие правоохранительные органы", - сказал Енин.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Полиция расследует почти 500 дел о коллаборационизме, - Енин

Он также проинформировал, что за время действия военного положения в Украине открыто в общей сложности 48 тысяч производств, из которых 17 тысяч касаются преступлений, совершенных российскими военными.

"С начала широкомасштабного вторжения и по сей день следователями Национальной полиции начато более 48 тысяч уголовных производств. С этого числа около 17 тысяч уголовных производств открыто по фактам совершения в Украине преступлений военнослужащими вооруженных сил россии или их пособниками", - сказал первый зам.министра.
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Топ комментарии
+13
Та нам ПОХ "скільки справ відкрили".
Скільки зрадників розстріляли?!!
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14.06.2022 02:05
+9
Таким чином, досягнення партії Слуга народу за ОДИН пересічний день під час війни:

- нардеп слуги народу здає ворогом позиції мобільного госпіталю. Госпіталь знищують, є жертви.

- нардеп слуги народу офіційно заявляє про свою колаборацію з ворогом

- голова фракції слуги народу відмазує російського олігарха романа абрамовича - гаманець путіна і допомагає його позбутися санкцій, надаючи листа судам про те що абрамович врятував 400 000 українців

Йой, давайте вже після війни.

Не на часі, йой.
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14.06.2022 05:18
+7
Задовбали вже - винесли підозру...*****, гидко слухать.
Аби я стирив мішок зерна -мене б без підозри швидко б заплавторили на цугундер.
А якщо вагон зерна хтось уцупирить - підозра...
Якого хера вони там не садять, а всі подозрітєльні, подорєвають?
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14.06.2022 05:26
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сначала будут салюты, а расстрелы потом? или всё-таки совместят?
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14.06.2022 01:36 Ответить
Поже в гарматах використовувати.Ефект буде неперевершений,по обидва боки...
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14.06.2022 02:29 Ответить
Та нам ПОХ "скільки справ відкрили".
Скільки зрадників розстріляли?!!
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14.06.2022 02:05 Ответить
А сколько посадили реально? Их не только садить надо на долгие годы, но и лишать права занимать должности в госаппарате и выборные должности Пожизненно. А то потом идут сразу в депутаты или меры. Чистить страну надо прямо сейчас, именно во время войны, потому что если даже сейчас не чистить, то это никогда не произойдет.
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14.06.2022 02:05 Ответить
Як дивно? Знаходять й непоказують неоприлюднюють. Ховають для повторного використання?
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14.06.2022 02:28 Ответить
Можу бути для них катом,безкоштовно,навіть зі своїм знаряддям...
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14.06.2022 02:08 Ответить
Краше промисловий куттер. Відходи на біогаз
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14.06.2022 02:26 Ответить
То,крапля в морі. Енергійніше,більше завзяття
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14.06.2022 02:25 Ответить
А скільки ви реально посадили потенційних зрадників до війни??? Ці свої папірці можете використати у туалеті за призначенням. Вони для вас зараз недосяжні, і ще довго будуть такими (якщо не назавжди).
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14.06.2022 04:40 Ответить
Таким чином, досягнення партії Слуга народу за ОДИН пересічний день під час війни:

- нардеп слуги народу здає ворогом позиції мобільного госпіталю. Госпіталь знищують, є жертви.

- нардеп слуги народу офіційно заявляє про свою колаборацію з ворогом

- голова фракції слуги народу відмазує російського олігарха романа абрамовича - гаманець путіна і допомагає його позбутися санкцій, надаючи листа судам про те що абрамович врятував 400 000 українців

Йой, давайте вже після війни.

Не на часі, йой.
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14.06.2022 05:18 Ответить
ось ще два агенти слуг урода і ОДИН із прикладів їх діяльності:
Унаслідок авіаудару по Яворівському полігону загинуло 35 людей, 134 були поранені,
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14.06.2022 08:05 Ответить
Серйозна цифра. А скільки вже посаджено?
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14.06.2022 05:21 Ответить
Задовбали вже - винесли підозру...*****, гидко слухать.
Аби я стирив мішок зерна -мене б без підозри швидко б заплавторили на цугундер.
А якщо вагон зерна хтось уцупирить - підозра...
Якого хера вони там не садять, а всі подозрітєльні, подорєвають?
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14.06.2022 05:26 Ответить
переливання з пустого в порожнє, знову навішують українському народу локшини на вуха, а ці всі колаборанти відкупляться або втечуть на Росію.
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14.06.2022 05:33 Ответить
ви штепу за 8 років не посадили....
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14.06.2022 05:59 Ответить
Поддерживаю всех , кто за посадки и их ужесточение.
Господа министры хватит *******. Это кстати и к депутатам , и к президенту относится. Вы власть , с вас ответ
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14.06.2022 06:35 Ответить
А як щодо колаборантів в царині культури? Як щодо тих, хто нищить українську культуру тихою сапою?
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14.06.2022 06:49 Ответить
А шо там с колаборантами в ВР и ОПе? Чи там все белые и пушистые ,,патриоты"? Хотя бы маленькую пидозру хоть одному из бывших зажоповцев? В ОПе вобще не паханое поле колаборантов
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14.06.2022 07:31 Ответить
особисто мене не цікавить кількість справ, мене цікавить якість - скільки колаборантів отримали реальні строки, скількох зрадників ліквідовано.... а те, що говорить чиновник, то від лукавого... невже війна так і не навчила чесному виконанню присяги перед державою та справедливого дотримання закону?
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14.06.2022 08:52 Ответить
Який закон?! Ми не зогледівшись увійшли до авторитарного правляння Зє-командою. Вже все вирішує звонок з ОПи чи від ЗЄ.
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14.06.2022 09:11 Ответить
 
 