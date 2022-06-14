Щодо колаборантів відкрили вже понад 700 кримінальних проваджень, - Єнін

Від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну поліція зареєструвала понад 700 кримінальних проваджень за колабораціонізм, 400 проваджень передали за підслідністю до інших правоохоронних органів.

Про це повідомив перший заступник міністра внутрішніх справ Євген Єнін під час національного телемарафону "Єдині новини", передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"За фактами колабораційної діяльності ми зареєстрували понад 700 кримінальних проваджень. Найбільше ймовірних колаборантів зафіксовано в Луганській області – 162 правопорушення, Київ і Київська область – 155, у Херсонській області – 68. У низці областей через тимчасову окупацію повідомляємо підозру заочно... Півсотні кримінальних проваджень уже у суді, а ще 400 передано за підслідністю до інших правоохоронних органів", - сказав Єнін.

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Він також поінформував, що за час дії воєнного стану в Україні відкрито загалом 48 тисяч проваджень, з яких 17 тисяч стосуються злочинів, скоєних російськими військовими.

"Від початку широкомасштабного вторгнення і до сьогодні слідчими Національної поліції розпочато понад 48 тисяч кримінальних проваджень. З цього числа близько 17 тисяч кримінальних проваджень відкрито за фактами вчинення в Україні злочинів військовослужбовцями збройних сил росії або їхніми пособниками", - сказав перший заступник міністра.