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Новини Війна в Україні
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колабораціонізм (939) Єнін (336)

Щодо колаборантів відкрили вже понад 700 кримінальних проваджень, - Єнін

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

єнін

Від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну поліція зареєструвала понад 700 кримінальних проваджень за колабораціонізм, 400 проваджень передали за підслідністю до інших правоохоронних органів.

Про це повідомив перший заступник міністра внутрішніх справ Євген Єнін під час національного телемарафону "Єдині новини", передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"За фактами колабораційної діяльності ми зареєстрували понад 700 кримінальних проваджень. Найбільше ймовірних колаборантів зафіксовано в Луганській області – 162 правопорушення, Київ і Київська область – 155, у Херсонській області – 68. У низці областей через тимчасову окупацію повідомляємо підозру заочно... Півсотні кримінальних проваджень уже у суді, а ще 400 передано за підслідністю до інших правоохоронних органів", - сказав Єнін.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Поліція розслідує майже 500 справ про колабораціонізм, - Єнін

Він також поінформував, що за час дії воєнного стану в Україні відкрито загалом 48 тисяч проваджень, з яких 17 тисяч стосуються злочинів, скоєних російськими військовими.

"Від початку широкомасштабного вторгнення і до сьогодні слідчими Національної поліції розпочато понад 48 тисяч кримінальних проваджень. З цього числа близько 17 тисяч кримінальних проваджень відкрито за фактами вчинення в Україні злочинів військовослужбовцями збройних сил росії або їхніми пособниками", - сказав перший заступник міністра.

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+13
Та нам ПОХ "скільки справ відкрили".
Скільки зрадників розстріляли?!!
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14.06.2022 02:05
+9
Таким чином, досягнення партії Слуга народу за ОДИН пересічний день під час війни:

- нардеп слуги народу здає ворогом позиції мобільного госпіталю. Госпіталь знищують, є жертви.

- нардеп слуги народу офіційно заявляє про свою колаборацію з ворогом

- голова фракції слуги народу відмазує російського олігарха романа абрамовича - гаманець путіна і допомагає його позбутися санкцій, надаючи листа судам про те що абрамович врятував 400 000 українців

Йой, давайте вже після війни.

Не на часі, йой.
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14.06.2022 05:18
+7
Задовбали вже - винесли підозру...*****, гидко слухать.
Аби я стирив мішок зерна -мене б без підозри швидко б заплавторили на цугундер.
А якщо вагон зерна хтось уцупирить - підозра...
Якого хера вони там не садять, а всі подозрітєльні, подорєвають?
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14.06.2022 05:26
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сначала будут салюты, а расстрелы потом? или всё-таки совместят?
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14.06.2022 01:36 Відповісти
Поже в гарматах використовувати.Ефект буде неперевершений,по обидва боки...
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14.06.2022 02:29 Відповісти
Та нам ПОХ "скільки справ відкрили".
Скільки зрадників розстріляли?!!
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14.06.2022 02:05 Відповісти
А сколько посадили реально? Их не только садить надо на долгие годы, но и лишать права занимать должности в госаппарате и выборные должности Пожизненно. А то потом идут сразу в депутаты или меры. Чистить страну надо прямо сейчас, именно во время войны, потому что если даже сейчас не чистить, то это никогда не произойдет.
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14.06.2022 02:05 Відповісти
Як дивно? Знаходять й непоказують неоприлюднюють. Ховають для повторного використання?
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14.06.2022 02:28 Відповісти
Можу бути для них катом,безкоштовно,навіть зі своїм знаряддям...
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14.06.2022 02:08 Відповісти
Краше промисловий куттер. Відходи на біогаз
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14.06.2022 02:26 Відповісти
То,крапля в морі. Енергійніше,більше завзяття
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14.06.2022 02:25 Відповісти
А скільки ви реально посадили потенційних зрадників до війни??? Ці свої папірці можете використати у туалеті за призначенням. Вони для вас зараз недосяжні, і ще довго будуть такими (якщо не назавжди).
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14.06.2022 04:40 Відповісти
Таким чином, досягнення партії Слуга народу за ОДИН пересічний день під час війни:

- нардеп слуги народу здає ворогом позиції мобільного госпіталю. Госпіталь знищують, є жертви.

- нардеп слуги народу офіційно заявляє про свою колаборацію з ворогом

- голова фракції слуги народу відмазує російського олігарха романа абрамовича - гаманець путіна і допомагає його позбутися санкцій, надаючи листа судам про те що абрамович врятував 400 000 українців

Йой, давайте вже після війни.

Не на часі, йой.
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14.06.2022 05:18 Відповісти
ось ще два агенти слуг урода і ОДИН із прикладів їх діяльності:
Унаслідок авіаудару по Яворівському полігону загинуло 35 людей, 134 були поранені,
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14.06.2022 08:05 Відповісти
Серйозна цифра. А скільки вже посаджено?
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14.06.2022 05:21 Відповісти
Задовбали вже - винесли підозру...*****, гидко слухать.
Аби я стирив мішок зерна -мене б без підозри швидко б заплавторили на цугундер.
А якщо вагон зерна хтось уцупирить - підозра...
Якого хера вони там не садять, а всі подозрітєльні, подорєвають?
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14.06.2022 05:26 Відповісти
переливання з пустого в порожнє, знову навішують українському народу локшини на вуха, а ці всі колаборанти відкупляться або втечуть на Росію.
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14.06.2022 05:33 Відповісти
ви штепу за 8 років не посадили....
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14.06.2022 05:59 Відповісти
Поддерживаю всех , кто за посадки и их ужесточение.
Господа министры хватит *******. Это кстати и к депутатам , и к президенту относится. Вы власть , с вас ответ
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14.06.2022 06:35 Відповісти
А як щодо колаборантів в царині культури? Як щодо тих, хто нищить українську культуру тихою сапою?
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14.06.2022 06:49 Відповісти
А шо там с колаборантами в ВР и ОПе? Чи там все белые и пушистые ,,патриоты"? Хотя бы маленькую пидозру хоть одному из бывших зажоповцев? В ОПе вобще не паханое поле колаборантов
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14.06.2022 07:31 Відповісти
особисто мене не цікавить кількість справ, мене цікавить якість - скільки колаборантів отримали реальні строки, скількох зрадників ліквідовано.... а те, що говорить чиновник, то від лукавого... невже війна так і не навчила чесному виконанню присяги перед державою та справедливого дотримання закону?
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14.06.2022 08:52 Відповісти
Який закон?! Ми не зогледівшись увійшли до авторитарного правляння Зє-командою. Вже все вирішує звонок з ОПи чи від ЗЄ.
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14.06.2022 09:11 Відповісти
 
 