Щодо колаборантів відкрили вже понад 700 кримінальних проваджень, - Єнін
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Від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну поліція зареєструвала понад 700 кримінальних проваджень за колабораціонізм, 400 проваджень передали за підслідністю до інших правоохоронних органів.
Про це повідомив перший заступник міністра внутрішніх справ Євген Єнін під час національного телемарафону "Єдині новини", передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"За фактами колабораційної діяльності ми зареєстрували понад 700 кримінальних проваджень. Найбільше ймовірних колаборантів зафіксовано в Луганській області – 162 правопорушення, Київ і Київська область – 155, у Херсонській області – 68. У низці областей через тимчасову окупацію повідомляємо підозру заочно... Півсотні кримінальних проваджень уже у суді, а ще 400 передано за підслідністю до інших правоохоронних органів", - сказав Єнін.
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Він також поінформував, що за час дії воєнного стану в Україні відкрито загалом 48 тисяч проваджень, з яких 17 тисяч стосуються злочинів, скоєних російськими військовими.
"Від початку широкомасштабного вторгнення і до сьогодні слідчими Національної поліції розпочато понад 48 тисяч кримінальних проваджень. З цього числа близько 17 тисяч кримінальних проваджень відкрито за фактами вчинення в Україні злочинів військовослужбовцями збройних сил росії або їхніми пособниками", - сказав перший заступник міністра.
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Скільки зрадників розстріляли?!!
- нардеп слуги народу здає ворогом позиції мобільного госпіталю. Госпіталь знищують, є жертви.
- нардеп слуги народу офіційно заявляє про свою колаборацію з ворогом
- голова фракції слуги народу відмазує російського олігарха романа абрамовича - гаманець путіна і допомагає його позбутися санкцій, надаючи листа судам про те що абрамович врятував 400 000 українців
Йой, давайте вже після війни.
Не на часі, йой.
Унаслідок авіаудару по Яворівському полігону загинуло 35 людей, 134 були поранені,
Аби я стирив мішок зерна -мене б без підозри швидко б заплавторили на цугундер.
А якщо вагон зерна хтось уцупирить - підозра...
Якого хера вони там не садять, а всі подозрітєльні, подорєвають?
Господа министры хватит *******. Это кстати и к депутатам , и к президенту относится. Вы власть , с вас ответ