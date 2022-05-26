Поліція розслідує майже 500 справ про колабораціонізм, - Єнін

Найбільше випадків колабораціонізму зафіксовано Луганській області (162 випадки) та Київській області (68).

Про це в етері загальнонаціонального телемарафону заявив перший заступник міністра внутрішніх справ Євгеній Єнін, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

"За даними Єдиного реєстру досудових розслідувань, у провадженні Національної поліції станом на сьогодні перебувають близько півтисячі кримінальних проваджень за ознаками кримінального порушення, передбаченого статтею 111.1 Кримінального кодексу.

І найбільше зафіксовано таких випадків у Луганській області (це 162 випадки) та Київській області - 68 випадків", - зазначив Єнін.

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Він додав, що раніше люди, які очолювали самопроголошені "ЛДНР" або були причетні до колабораціонізму, були вбиті - зокрема ватажок "ДНР" Олександр Захарченко та бойовики Гіві й Моторола.

"Цей список зрадників, які були маріонетками Кремля, величезний. Вони по суті були розхідним матеріалом. І всі колаборанти, що вижили, мають чекати, коли органи Національної поліції чи інші правоохоронні органи дістануться до них. Адже подібні злочини не мають термінів давності", - наголосив перший заступник глави МЗС.