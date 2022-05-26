УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
8278 відвідувачів онлайн
Новини Війна
1 015 7

Поліція розслідує майже 500 справ про колабораціонізм, - Єнін

арест

Найбільше випадків колабораціонізму зафіксовано Луганській області (162 випадки) та Київській області (68).

Про це в етері загальнонаціонального телемарафону заявив перший заступник міністра внутрішніх справ Євгеній Єнін, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

"За даними Єдиного реєстру досудових розслідувань, у провадженні Національної поліції станом на сьогодні перебувають близько півтисячі кримінальних проваджень за ознаками кримінального порушення, передбаченого статтею 111.1 Кримінального кодексу.

І найбільше зафіксовано таких випадків у Луганській області (це 162 випадки) та Київській області - 68 випадків", - зазначив Єнін.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Маріупольська влада оприлюднила список колаборантів з ОПЗЖ. ПЕРЕЛІК

Він додав, що раніше люди, які очолювали самопроголошені "ЛДНР" або були причетні до колабораціонізму, були вбиті - зокрема ватажок "ДНР" Олександр Захарченко та бойовики Гіві й Моторола.

"Цей список зрадників, які були маріонетками Кремля, величезний. Вони по суті були розхідним матеріалом. І всі колаборанти, що вижили, мають чекати, коли органи Національної поліції чи інші правоохоронні органи дістануться до них. Адже подібні злочини не мають термінів давності", - наголосив перший заступник глави МЗС.

Автор: 

колабораціонізм (1156) Єнін (348)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Пісня колорада про колорадів, ноги обмочити...
показати весь коментар
26.05.2022 17:00 Відповісти
Та хто там розмінував міст?
показати весь коментар
26.05.2022 18:11 Відповісти
на ОПу ще зверніть увагу, там теж багато всього можна нарозслідувати на цю тему.
також і на митницю, уже таке розказують волонтери, що жах.
показати весь коментар
26.05.2022 18:41 Відповісти
Якщо взяти партію слуга народа, то там 80+% членів - рашистські колаборанти. В жопоблоці і петушаріятині - 100%. Тому поліція не там шукає
показати весь коментар
26.05.2022 20:13 Відповісти
Очільник громади, який намагаючись зберегти життя громаді, пішов на співпрацю з окупантами - колаборант, очільник громади, який покинув громаду, щоб не стати колаборантом - зрадник, а Данилов у чорних трусах і куртці з жовтня 2021 - патріот та державник
показати весь коментар
26.05.2022 20:41 Відповісти
 
 